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Intel больше не нужны разработчики процессоров для ПК. Расширение штата остановлено

Intel больше не нанимает сотрудников в штат отдела по разработке и производству пользовательских процессоров. Компания ссылается на временные экономические трудности, хотя именно это подразделение принесло ей более половины выручки в I квартале 2022 г.

Перебор с кадрами

Корпорация Intel, крупнейший производитель процессоров для ноутбуков, ПК и серверов в мире, приостановила расширение штата своего подразделения Client Computing Group (CCG), пишет The Wall Street Journail. В ведении данного отдела находится весь цикл создания процессоров и чипсетов для лэптопов и десктопов.

CCG занимается разработкой и производством чипов клиентского уровня, а также занимается их продажей компаниям, которые затем монтируют их в свои ПК. Помимо этого, подразделение контролирует поставки CPU в розничные сети.

Согласно сообщению, которое получили сотрудники Intel, компания «приостанавливает прием на работу и откладывает все заявки на работу» в Client Computing Group. В служебной записке также сказано, что некоторые наймы могут возобновиться через две недели после того, как подразделение переоценит приоритеты. Однако точные сроки возобновления приема на работу в штат CCG Intel пока не раскрывает.

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Отдел Intel по разработке пользовательских CPU — самый доходный из всех

Попутно Intel заявила о сокращении затрат на текущую деятельность своих сотрудников. Так, компания намерена урезать расходы на их командировки и участие в различных отраслевых мероприятиях. Также она рекомендовала проводить рабочие переговоры в режиме онлайн, при наличии такой возможности.

Что произошло

Подразделение Client Computing Group является в настоящее время крупнейшим источником денег для Intel. В I квартале 2022 г. оно принесло ей более половины суммарной выручки – $9,3 млрд из $18,4 млрд. При этом оно оказалось единственным отделом корпорации, показавшим спад выручки – она упала на 13% год к году.

По оценке агентства Reuters, прием новых специалистов в штат CCG приостановлен, в том числе, на фоне общих проблем на рынке процессоров. Являясь безоговорочным лидером на нем, компания испытывает постоянное давление со стороны AMD – своего основного конкурента. Если в I квартале 2017 г. доля Intel на рынке х86-процессоров для ноутбуков и десктопов составляла 81,9% против 18,1% у AMD. Спустя пять лет, концу I квартала 2022 г. у Intel осталось 63,5%, тогда как доля AMD выросла до 36,4% (данные Statista.com).

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AMD наступает и при этом не прекращает прием сотрудников

Очень сильным ударом для отдела CCG стала потеря крупного клиента в лице компании Apple. Летом 2020 г. она провозгласила полный отказ от чипов Intel в пользу собственных решений на архитектуре ARM, которые, как показала практика, превосходят многие решения Intel как по производительности, так и по энергопотреблению.

Но официально Intel об этом не говорит. В компании сообщили, что причина решения о приостановке пополнения штата CCG новыми сотрудниками связана в первую очередь с возросшей экономической неопределенностью.

Как пишет WSJ, Intel также упомянула снижение спроса на новые ПК и ноутбуки в связи с многочисленными локдаунами на фоне пандемии коронавируса. Но это имеет не очень много общего с реальностью. По итогам всего 2021 г. продажи компьютеров в масштабах всего мира взлетели, по разным оценкам, приблизительно на 15% в сравнении с 2020 г. В I квартале 2022 г. действительно образовалась просадка, но всего лишь четырехпроцентная.

Едва ли эти 4% могли стать катализатором для прекращения приема на работу новых сотрудников в Client Computing Group. Также нельзя не отметить, что в апреле 2022 г. Intel полностью свернула все свои операции на рынке России.

Дальнейшие планы Intel

Как пишет Reuters, за последний год акции Intel упали на 28%. Пока неизвестно, как на их цене отразится решение по кадровому вопросу в CCG.

Компания посоветовала своим инвесторам готовиться к более низкой валовой прибыли по итогам 2022 г. в сравнении с 2021 г. Она объяснила это крупными вложениями в полупроводниковое производство с целью догнать ушедших далеко вперед конкурентов.

В качестве примера упоминается TSMC – тайваньская компания, крупнейший контрактный вендор полупроводников. На лето 2022 г. она в полной мере использовала четырехнанометровую топологию и попутно занималась освоением 3 нм, 2 нм и 1 нм. Услугами TSMC пользуются, помимо прочих, AMD и Apple, плюс до конца февраля 2022 г. она выпускала российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал».

Intel со своей стороны на протяжении трех лет не может освоить что-либо современнее 10 нм. Даже ее новейшие процессоры Alder Lake производятся по этому техпроцессу, тогда как AMD давно перешла на 7 нм и уже засматривается на 5 нм и 4 нм.

По примеру Microsoft

Intel стала второй за последние две недели крупной ИТ-компанией, сократившей прием новых сотрудников. Аналогичным образом поступила и корпорация Microsoft, пишет Business Insider.

В случае Microsoft это затронуло ее новое подразделение по кибербезопасности. По информации издания, в будущем финансовом году, который для Microsoft начнется 1 июля 2022 г., численность отдела составит 200 человек, хотя первоначально руководство планировало расширить его штат до 4000 человек.

Microsoft, как и Intel, поддержала антироссийские санкции. В марте 2022 г. она приостановила свою деятельность в России, но спустя месяц возобновила ее, хотя и частично. В июне 2022 г. CNews писал, что Microsoft в итоге решила сократить свой бизнес на территории России. Это напрямую затронет более 400 сотрудников. При этом компания не использует слово «сокращение» и уверяет, что сотрудникам будет оказана поддержка.

Эльяс Касми

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