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МТТ разработал приложение для самостоятельного запуска цифрового помощника

Компания МТТ создала приложение для интеграции голосового робота в системе Bitrix24. Пользователи могут самостоятельно настроить различные сценарии общения с клиентами.

Самостоятельная настройка

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ выпустил приложение, с помощью которого абоненты VoiceBox могут просто и быстро настроить интеграцию голосового робота в CRM-системе Bitrix24.

Сделать это пользователи платформы VoiceBox могут самостоятельно, не прибегая к помощи технического специалиста со стороны провайдера, бесплатно скачав приложение на маркетплейсе Bitrix24.

Приложение представляет собой web-виджет, с помощью которого можно, связав учетные записи VoiceBox и Bitrix, пользоваться всеми возможностями цифрового помощника: напоминать о записи к врачу, подтверждать курьерскую доставку, получать обратную связь от клиентов, проводить массовый подбор персонала и совершать другие типовые процессы.

Нововведение будет особенно интересно компаниям, у которых в штате нет собственных ИТ-специалистов и скриптологов. Приложение уже содержит шаблоны типовых сценариев общения с клиентами, с помощью этих примеров легко настроить логику диалога цифрового помощника с клиентами. По завершении обзвона голосовой помощник загрузит в CRM-систему ответы, полученные при совершении входящих или исходящих вызовов, и сформирует отчет.

Универсальный конструктор

«Интерфейс приложения настолько прост и понятен, что настроить интеграцию VoiceBox с системой Bitrix24 можно за 10 минут, — прокомментировал директор по продукту МТТ Иван Артемьев. — Теперь оптимизировать бизнес-процессы и повысить уровень продаж и качество обслуживания с помощью цифрового помощника для наших абонентов будет еще проще».

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Голосовой робот может заменить операторов колл-центра

VoiceBox — это универсальный конструктор голосовых роботов, разработанный компанией МТТ, с его помощью можно собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. VoiceBoх позволяет в одном «окне» получить комплекс услуг: голосового робота, услуги связи и нумерацию.

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