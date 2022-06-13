«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

«Дочка» «Ланита» осталась без крупного инженерного контракта с Центром стратегического планирования при ФМБА. Заказчик посчитал, что исполнитель слишком нерасторопен, и расторг соглашение в одностороннем порядке. «Ланит» перекладывает всю вину на Центр, и в пользу его правоты говорит тот факт, что ФАС не стала включать подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В то же время «Ланиту» по суду придется заплатить штраф за то, что он привлек к проекту субподрядчика, который не имел права на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия России.

Разрыв контракта с ЦСП ФМБА

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ланита», «Ланит-интеграция», лишилась госконтракта на сумму 1,1 млрд руб. с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) при Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) Минздрава.

Контракт касался выполнения подрядных строительно-монтажных работ с поставкой инженерного и технологического оборудования. Он подразумевал реконструкцию и техническое перевооружение вивария, лабораторий и помещений для функционирования координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности.

Подряд достался «Ланит-интеграции» по итогам тендера, который был запущен ЦСП в конце ноября 2019 г. в формате электронного аукциона. Конкуренцию «дочке» «Ланита» никто не составил, поэтому контракт был подписан в декабре 2019 г. без снижения стартовой цены лота.

Все работы по проекту должны были завершиться до 30 сентября 2019 г. Однако, как следует из базы данных сайта госзакупок, уже 11 июня 2021 г. госзаказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения работ. Контракт был расторгнут 21 июня 2021 г.

Ланит остался без контракта с ЦСП при ФМБА на 1,1 млрд рублей

Разрывая отношения, ЦСП сослался на положения Гражданского кодекса, который допускает подобные действия, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ договора подряда, выполняет работу насколько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным».

На момент расторжения контракта ЦСП успел заплатить «Ланит-интеграции» 282,4 млн руб.

Пояснения «Ланита»

Как пояснили CNews представители «Ланита», задержки в выполнении работ по проекту были вызваны действиями заказчика — ЦСП при ФМБА. «Он несвоевременно выдавал документацию, необходимую для производства работ, и постоянно изменял ее в процессе реализации проекта, — заверили собеседники редакции. — В выданной документации были критические ошибки, не позволяющие “Ланит-интеграции” своевременно приступать к работам».

В подтверждение своих слов о невиновности в срыве проекта, представители «Ланита» приводят достаточно весомый факт. «Правомерность разрыва контракта и добросовестность действий “Ланит-интеграции” подтверждены решением ФАС об отказе во включении компании в реестр недобросовестных поставщиков». (В публичной базе решений ФАС материалов по этому разбирательству нет.)

Напомним, включение «дочки» «Ланита» в упомянутый реестр из-за разрыва с ней госконтракта лишило бы ее возможности в течение двух лет (в стандартном случае) участвовать в тендерах госструктур (по 44-ФЗ), хотя и не ограничило бы в праве бороться за договоры с компаниями с госучастием (по 223-ФЗ).

ЦСП при ФМБА не смог прокомментировать CNews конфликтную ситуацию в течение четырех рабочих дней.

Анализ сайта госзакупок показывает, что ЦСП в августе 2021 г. провел новый тендер, касающийся проблемного проекта. Начальная цена лота на аукционе была выставлена на уровне 813,8 млн руб. Победителем было признано «Управление начальника работ-17». Сумма контракта составила 809,7 млн руб. Срок исполнения — 3 февраля 2023 г.

Суд ЦСП с «Ланитом»

Как следует из базы судебных решений, после разрыва контракта ЦСП посчитал, что история на этом не закончена. В конце декабря 2021 г. организация подала на компанию иск в Арбитражный суд Москвы. ЦСП требовал возвращение части неотработанного аванса, а также наложения различных штрафов в совокупности на сумму в 49,7 млн руб. плюс проценты за пользование чужими средствами за период с 5 мая 2022 г. (в поздней редакции уточненных требований) по день фактического погашения задолженности.

По итогам разбирательства служители Фемиды постановили взыскать с «Ланит-интеграции» неотработанный аванс в 31,7 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 млн руб., неустойку в виде штрафов в размере 3,4 млн руб. (не исключена опечатка, а верная сумма — 3,3 млн руб.), а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 тыс. руб.; совокупно — свыше 41 млн руб. «В остальной части первоначального иска — отказать», — говорится в заключении.

Халатное отношение к культурному наследию

В завершении стоит отметить, что не все шероховатости проблемного проекта можно записать на счет УСП. В частности, вышеупомянутый штраф в размере 3,4 млн руб. был наложен судом на «Ланит-интеграцию» за нарушение условий контракта по привлечению к работам неназванной в документах разбирательства субподрядной организации, не имеющей право на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия России.

Дело в том, что объектом реконструкции по проекту выступал так называемый выявленный объект культурного наследия «Здание приюта для неизлечимых больных им. Митрополита московского и коломенского Сергия, 1901-1916 гг.». При этом в рамках реконструкции предполагались работы по реставрации здания и адаптации его к современному использованию.