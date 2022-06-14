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Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа»

Американский производитель сетевого оборудования Cisco окончательно уходит с российского рынка. Компания объявит об уходе своим сотрудникам 30 июня 2022 г., рассказали CNews четыре источника в крупных российских ИТ-компаниях. Компания планирует объявить себя банкротом и выплатить сотрудникам выходные пособия. Помимо этого, еще до февраля 2022 г. Cisco привезла в Россию крупную партию оборудования, которую сейчас ищет способ вывезти обратно.

Окончательный уход Cisco

Как стало известно CNews, американская корпорация Cisco, производящая сетевое оборудование, окончательно уходит с российского рынка. Эту информацию изданию подтвердили собеседники в четырех крупных российских ИТ-компаниях.

Сотрудники Cisco в марте 2022 г. после объявления о приостановке деятельности в России три месяца находились в оплачиваемом отпуске, рассказал CNews источник на отечественном ВКС-рынке. Затем персоналу продлили отпуск еще на месяц до конца июня.

Сотрудникам Cisco объявят об окончательном уходе компании с российского рынка 30 июня, рассказали CNews три источника в крупных ИТ-компаниях.

Компания объявит себя банкротом и выплатит сотрудникам «парашюты» (выходные пособия), уточняет собеседник издания в крупном ИТ-интеграторе.

«Нахождение сотрудников в отпусках и выплата "парашютов" — известная мера по относительно безболезненному расставанию с командой. — Рассказал CNews Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo. — В подобных случаях выплаты, скорее всего, составят компенсацию за 3-5 месяцев». Сотрудники российского представительства вероятно продолжат деятельность в системных интеграторах, которые ранее работали с проектами Cisco, считает Попов.

По информации другого источника издания на ВКС-рынке, все операции по уходу вендора с российского рынка будут завершены 4 июля.

Российское представительство Cisco на момент публикации не смогло ответить на запрос CNews.

Продажа оборудования Cisco на российском рынке

Источник CNews в другой крупной ИТ-компании рассказал, что Cisco до начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. привезла «очень много» оборудования в Россию, надеясь его реализовать. «И сейчас они ищут способ вывести его назад, так как если они обанкротятся, то им придется продавать его здесь на рынке, а это проигрышный для них вариант», — говорит он.

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Cisco окончательно уходит с российского рынка, перед этим выплатив сотрудникам пособия

К настоящему моменту многие решения корпорации уже не доступны. «Сейчас российские пользователи облачного решения Cisco WebEx, который уже не доступен без VPN, подбирают альтернативу из отечественных платформ, пробуют разные варианты», — говорит Попов. Другие продукты для ВКС Cisco, где ключи авторизации продукта жестко привязаны к оборудованию, продолжают работать (Cisco Codian, TCS, VCS и пр.), однако нет никакого сервиса и техподдержки.

«Окончательный уход Cisco с ИТ-рынка России — логичный и вполне ожидаемый ход, — говорит Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf . — Здесь сыграли и ответные меры: с 31 марта запрещен импорт зарубежного софта для объектов КИИ без согласования с властями, а с 1 января 2023 года на таких объектах нельзя будет использовать даже приобретенное ранее иностранное ПО».

Одинцов отметил, что TrueConf за последний месяц получила массу заявок на замену Webex в инфраструктурах частных компаний. Уход Cisco только усилит конкуренцию на российском рынке и ускорит импортозамещение.

Приостановка деятельности

Cisco объявила о прекращении своей деятельности в России в начале марта 2022 г. в связи с российской военной спецоперацией на Украине.

В III квартале 2022 финансового года (который соответствует февралю-апрелю 2022 г.) Cisco потеряла $200 млн выручки от приостановки работы в России и Белоруссии. Об этом 18 мая в ходе конференц-звонка с топ-менеджерами компании рассказал финансовый директор компании Скотт Херрен (Scott Herren).

Cisco известна, в первую очередь, как производитель коммуникационного оборудования. В ассортименте продукции компании также присутствуют маршрутизаторы, коммутаторы, решения для IP-телефонии, решения для сетевой безопасности, кабельные модемы, точки доступа Wi-Fi и др.

Кристина Холупова

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