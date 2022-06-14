Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito

В Госдуму внесен законопроект, запрещающим иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-классифайдов. Ранее крупнейшая в России площадка объявлений Avito была выставлена на продажу ее владельцем, южноафриканским холдингом Naspers.

Законопроект о регулировании работы онлайн-классифайдов

В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании работы онлайн-площадок объявлений (классифайдов). Документ представляет из себя поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», его автором выступает депутат Антон Горелкин.

Законопроект касается владельцев сайтов или информационных систем или программ для ЭВМ, которые предназначены для организации взаимодействия их пользователей между собой в целях продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы или подбора необходимых работников за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно размещать объявления о продаже товаров, выполнения работ, оказания услуг, поиске подходящей работы или подборе необходимых сотрудников, тематически сгруппированных в зависимости от содержания таких объявлений, а также за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявления.

Указанного рода ресурсы должны иметь в России посещаемость более 10 млн пользователей. В этом случае они будут подпадать под действие предлагаемого закона. Владельцем соответствующего сервис может быть только российский гражданин или российское юридическое лицо, не находящее под контролем иностранных лиц и совокупная доля иностранцев в уставном капитале которого не превышает 20%.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающим иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-классифайдов

На сервисах онлайн-объявлений, подпадающих под действие будущего закона, нельзя будет размещать материалы с нецензурной лексикой. При этом предлагается обеспечить интеграцию сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА (Единой системой идентификации и аутентификации).

Требования к владельцам онлайн-классифайдов

Владельцы сервисов онлайн-объявлений должны будут не допускать их использования для противоправных целей: совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, содержащих гостайну, распространение призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, пропаганде порнографии, культа насилия и жестокости.

Кроме того, не допускается распространение материалов, порочащих граждан или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, их политическим убеждениям и т.д. Также должны будут соблюдаться запреты, предусмотренные законодательство о выборах и референдуме, и должны будут соблюдаться права и законные интересы граждан и организаций.

Владельцы классифайдов, подпадающие под действие будущего закона, должны будут разместить на своих сайтов контактные данные для направления юридически значимых сообщений и установить один из предлагаемых Роскомнадзором счетчиков посещений. Также для организации, уполномоченной Роскомнадзором, должно быть обеспечено исследование аудитории соответствующего ресурса (таковой организаций выбрана Mediascope).

Роскомнадзор будет вести реестр сервисов объявлений. Обнаружив ресурс, подпадающий под критерии закона, Роскомнадзор направляет его владельцам соответствующее уведомление, ответ на которое должен быть предоставлен в течение двух месяцев. В случае, если посещаемость ресурса в течение полугода составляет менее 10 млн человек в России, он исключается из реестр сервисов объявлений. За неисполнение требований будущего закона Роскомнадзор должен будет через суд инициировать блокировку доступа к нему.

Продажа Avito

Лидером российского рынка онлайн-классифайдов является Avito. До недавнего времени компания входила в состав голландского холдинга OLX, которой через голландскую инвестиционную компанию Prosus владеет южно-африканский холдинг Naspers. С началом специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, Avito объявил о выделении из состава OLX.

Компания по-прежнему принадлежит Prosus, но Avito получила автономность в принятии решений, а также приняла решение более не привлекать акционерное финансирование и выплачивать дивиденды акционерам. Позднее было объявлено о намерении Prosus продать Avito.

В пресс-службе Avito отметили, что организация является российской ИТ-компанией, полноценным российским налогоплательщикам и полностью управляется из России. Компания полностью соблюдает требования российского законодательства и является работодателем для 5 тыс. человек. «Недавно озвученные планы компании ставят под сомнение актуальность самого предложения и целесообразность и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов, - заявили в компании. - Мы предпочитаем ориентироваться на заявление Президента России о сохранении курса на открытость российской экономики».

Крупным онлайн-классифвайдом также является «Юла», принадлежащий холдингу VK. У «Яндекса» есть свой проект «Яндекс.Сервисы», ранее компания также оперировала сервисам «Яндекс.Мастер» и «Яндекс.Объявления». Крупнейшим классифайдом в сфере недвижимости является ЦИАН, в сфере рекуритинга – HeadHunter. У всех из них в случае принятия закона могут начаться проблемы, так как их акции котируются на иностранных фондовых биржах.