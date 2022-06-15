Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Программная платформа Web5, созданием которой занимается новая компания Дорси TBD, заявлена как следующий этап развития интернета, комбинирующий возможности сегодняшней Web 2.0 и пока существующей только на уровне концепции Web3.

Сетевая футурология

Бывший глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал новую программную платформу Web5.

Разработкой Web5 займётся новая компания Дорси TBD, созданная в прошлом году: её заявленной целью является создание финансовых сервисов на базе блокчейна. TBD, в свою очередь, является подразделением Block Inc., платёжного оператора, основанного в 2009 г. при участии Дорси (он является также исполнительным директором Block).

Web5 должна будет стать «экстра децентрализованной веб-платформой» и, по заявлению Дорси, «вероятно, самым важным вкладом в развитие интернета» со стороны его компаний.

Одним из ключевых компонентов Web5 станет Ion, программная система, разработанная Microsoft и работающая на основе mainnet-сети Bitcoin, то есть на блокчейне, составляющем основу криптовалюты. Ion создавался с целью помочь разработчикам реализовать технологию Децентрализованных идентификаторов (Decentralized Identifiers), которая упрощает доступ пользователей к приложениям и перемещение данных между онлайн-сервисами.

Джек Дорси образовал «пятую итерацию» интернета из сложения цифр в названиях существующей Web 2.0 и будущей Web3

«Всемирная сеть демократизировала обмен информацией, но в ней отсутствует ключевой компонент: идентичность. Мы стремимся защитить персональные данные с помощью сотен аккаунтов и паролей, которые не можем запомнить. В сегодняшней Сети наша идентичность и персональные данные стали собственностью третьих сторон», - говорится в заявлении TBD. - «Web5 обеспечивает вашим приложениям децентрализованные идентичность и хранение данных. Разработчики смогут сосредоточиться на качестве клиентского опыта, в то время как контроль над данными и идентичностью возвратится к пользователям».

Кошелёк всему голова

В пояснениях TBD указывается, что Web5 позволит реализовать множество пользовательских сценариев: платформа позволит клиентам подключаться к облачным сервисам через цифровые кошельки, в которых хранятся криптовалютные активы; передавать настройки приложений от одного сервиса к другому и так далее.

«То есть, видимо, речь идёт о создании платформы, где конечный пользователь будет использовать свой цифровой кошелёк (к примеру) как универсальный идентификатор для любых сервисов, без необходимости регистрироваться на каждом в отдельности и рисковать утечкой предоставленных данных, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - Инициатива выглядит многообещающей, но её реализация, скорее всего, займёт не один год и наткнётся на серьёзное сопротивление тех, кто сегодня зарабатывает на эксплуатации личных данных пользователей».

Обозначение Web5 связано с тем, что эта парадигма является своего рода суммой Web 2.0 - Всемирной Сети в её сегодняшнем виде, и Web3 - заявленной новой итерацией интернета уже на базе блокчейна. Web3 - это пока лишь концепция.