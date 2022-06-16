Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei

Власти Китая заявили, что не имеют ни малейшего отношения к закрытию магазинов Huawei в России. Этот процесс начался в последних числах февраля 2022 г. Ответственность за это может лежать на топ-менеджерах самой компании. Huawei не объявляла о поддержке антироссийских санкций, но при этом закрывает магазины, сокращает импорт, прекращает сотрудничество с операторами связи и не желает отвечать на их запросы.

Ответственности на государстве нет

Власти Китая выступили с комментариями на тему внезапного закрытия сети магазинов Huawei по всей России, пишет агентство РИА «Новости». Основная идея ответа китайского государства заключается в снятии с себя какой-либо ответственности за это.

Как заявила официальная представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин (Shu Jueting), власти КНР со своей стороны поддерживают коммерческую деятельность китайских компаний на территории России. «Китай всегда был привержен развитию взаимовыгодного российско-китайского экономического и торгового сотрудничества и поддерживает предпринимательскую деятельность китайских компаний в России в соответствии с рыночными принципами», – сказала Шу Цзюэтин.

Из этого следует, что руководство КНР никоим образом не влияет на работу сети магазинов Huawei в России. Таким образом, решение о сокращении своего присутствия в России могло принять непосредственное руководство компании.

Руководство Китая не связано с действиями Huawei в России

Между тем, в заявлении представителя министерства коммерции Китая не было ни слова о других действиях этой корпорации, направленной против России и россиян.

Что не так с магазинами Huawei в России

Российская сеть магазинов Huawei на 23 февраля 2022 г. насчитывала 19 точек продаж по всей стране. Спустя всего четыре дня с момента начала спецоперации на Украине компания закрыла один из этих магазинов. В последующие месяцы та же участь постигла еще три салона.

На момент публикации материала в России функционировало 15 точек продаж Huawei, согласно официальному сайту компании. Вероятность их закрытия очень высока, так как компания пока не делала никаких заявлений относительно них.

Неназванный источник РБК заявил, что причина закрытия магазинов кроется в нехватке техники на складах, а также в снижении спроса на смартфоны в России. Мобильники Huawei действительно стали гораздо меньше интересовать пользователей не только в России, но и во всем мире ввиду отсутствия на них сервисов Google. Huawei лишилась права устанавливать их на свои смартфоны еще весной 2019 г.

В скором будущем Россия может остаться без единого магазина Huawei

В итоге к концу 2021 г. Huawei на пару с компанией Honor, отчужденной от нее осенью 2020 г., разделили всего лишь 3% российского рынка смартфонов (статистика GS Group). Основные продажи пришлись на смартфоны Xiaomi, Samsung, Apple и Realme. При этом еще в IV квартале 2020 г. Huawei была в тройке лидеров.

Самоустранение Huawei

В ассортименте Huawei есть не только смартфоны и планшеты на Android, но также смарт-ТВ и ноутбуки. Кроме того, она активно разрабатывает собственную мобильную платформу Harmony OS, в том числе и версии для смартфонов, но россияне на 16 июня 2022 г. доступа к ней не имели.

Весной 2022 г. Huawei вдвое сократила поставки своей техники в Россию, толком не объяснив причины. Помимо этого, компания попалась на удалении приложений попавших под западные санкции российских банков.

Следует отметить, что Huawei, в отличие от многих других зарубежных компаний, не заявляет о поддержке антироссийских санкций. Тем не менее, все указывает именно на это – она даже перестала поставлять российским операторам связи сетевое оборудование. Попытки операторов получить от нее информацию о поставках «железа» оборачиваются провалом – компания, как сообщал «Коммерсант» в конце мая 2022 г., не отвечает на их запросы.