Российская «дочка» Google подала на банкротство

Готовность к банкротству

Российское юридическое лицо американской корпорации Google ООО «Гугл» подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве, пишет Forbes. Дело закреплено за судьей Валерием Марасановым, следует из данных картотеки арбитражных дел. Дата заседания на момент публикации данного материала не была назначена.

Российская структура Google заявила о готовности объявить себя несостоятельной еще 18 мая 2022 г. Тогда представитель компании в разговоре с CNews рассказал, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным работу московского офиса.

При этом в компании пообещали, что несмотря на вероятное банкротство российского юрлица Google, россияне смогут продолжить пользоваться ее бесплатными интернет-сервисами, в частности, поисковиком, картами, YouTube; а также мобильной операционной системой Android.

юрлица Google обратилась в суд по поводу банкротства своего российского

Google открыла российское представительство в 2006 г. По итогам 2021 г. его выручка превысила 134 млрд руб. Это в 1,6 раза больше показателей 2020 г. В этот промежуток времени российская «дочка» из прибыльной – 1,7 млрд руб. чистой прибыли в 2020 г. – стала убыточной – чистый убыток в 2021 г. составил 26,4 млрд руб.

Google против всех

Весной 2022 г. противостояние Google и российских властей обострилось в связи со специальной военной операцией России на Украине. В итоге Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору новостей Google из-за распространения «многочисленных материалов, содержащих недостоверную информацию о ситуации на территории Украине».

Продолжилась серия судебных разбирательств с представителями российских медиа, которые не пошли на пользу Google и больно ударили по кошельку ее «дочки».

В начале июня 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущества российской «дочки» Google на сумму 1 млрд руб. по двум искам ВГТРК. Государственная телекомпания требовала восстановить доступ к своим каналам на принадлежащем корпорации видеохостинге YouTube и взыскать с Google неустойку.

В начале мая 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Google на 500 млн руб. Это решение стало следствием блокировки YouTube-аккаунта телеканала НТВ.

В начале апреля 2022 г., со счетов Google была изъята сумма в размере 1 млрд руб. в качестве неустойки, которую по решению суда Google выплатила телеканалу «Царьград» за блокировку его YouTube-канала.

В конце марта 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского офиса Google по иску «дочки» холдинга «Газпром-медиа» «ГПМ развлекательное телевидение» на очередные 500 млн руб. за блокировку принадлежащих ей YouTube-каналов.

Google сворачивает бизнес в России

Google начала готовиться к закрытию офиса в Москве задолго до подачи заявление о банкротстве. В марте 2022 г. компания приступила к вывозу сотрудников из России. Значительная часть согласившихся на релокацию была отправлена в Дубай (ОАЭ). Тех, кто не хотел переезжать, увольняли.

В мае 2022 г. Google приступила к отключению расположенных на территории России серверов сети Google Global Cache, которая, в частности, обеспечивает быструю доставку контента Google (в том числе видеороликов на YouTube) клиентам российских интернет-провайдеров.