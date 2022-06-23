Летчики Путина переходят с Windows на Linux

Организация при Управлении делами Президента, занимающаяся авиаперевозками главы государства и других немногочисленных высших чинов России, нацелилась на переход с Microsoft Windows на Linux.

Отказ от Windows

Как выяснил CNews, ФГБУ «Специальный летный отряд “Россия”» Управления делами Президента, который осуществляет авиационные перевозки главы государства Владимира Путина и других высших должностных лиц нашей страны, намеревается перейти на использование ОС Linux.

К такому выводу можно прийти исходя из параметров проводимого летным отрядом тендера. В его рамках организация выделила 117 тыс. руб. на оплату услуг по очному обучению системного администратора по программе «Основы работы в операционной системе Linux».

Тендер был запущен 17 июня 2022 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимаются до 30 июня. Подведение итогов намечено на 4 июля. Курс рассчитан на 32 академических часа и должен проводится на территории заказчика в Москве. Обучение сисадмина необходимо закончить до 31 декабря 2022 г.

Анализ сайта госзакупок показывает, что в предыдущие годы летный отряд «Россия» покупал пакеты ОС и офисных приложений компании Microsoft. В частности, в 2011 г. организация потратила на 330 пакетов лицензий 2,46 млн руб. В 2011 г. — на 550 пакетов 10,8 млн руб.

Летный отряд «Россия» мигрирует на Linux

Редакция CNews ожидает от Управления делами Президента комментариев относительно реальных перспектив отказа от Microsoft Windows в пользу Linux, возможных сроках перехода и полноты миграции (планирует ли отряд оставить часть ПК под управлением ОС американского вендора).

Напомним на фоне спецоперации на Украине и введения в отношении России западных санкции, в начале марта компания Microsoft официально ушла из нашей страны. Однако в начале апреля стало известно, что вендор принял решение продолжить работу в России, о чем сообщил президент компании Брэд Смит (Brad Smith). С его слов, корпорация будет сотрудничать с клиентами, которых пока минули международные антироссийские санкции. В качестве примера он привел ряд бюджетных учреждений, включая школы и больницы.

Что включают курсы

По условиям тендера, образовательные курсы для сисадмина должны включать 15 тематических модулей. В частности, в рамках первого модуля обучаемый должен познакомиться с историей создания Linux.

Второй модуль должен включать описание процесса поиска информации в документации, поставляемой системой и приложениями, а также ответить на вопрос, что такое терминал и выполнение команд.

Название последнего модуля: «Программы для работы в сети. Офисные продукты. Дополнительные сведения о работе в графической среде».

Импортозамещение в Управлении делами Президента

Как ранее писал Tadviser, в январе 2018 г. Управлением делами Президента был опубликован план-график перехода ведомства на использование отечественного офисного программного обеспечения в период до 2020 г. Переход планировался и в самом Управлении, и в его территориальном управлении в Республике Крым.

Согласно документу, в части офисного пакета Управление планировало перейти на продукт «Мой офис». В 2018 г. он должен был быть установлен не менее чем на 20% рабочих мест, и не менее чем на 80% рабочих мест в 2020 г.

В качестве альтернативы операционной системы Windows организация выбрала ОС Astra Linux Special Edition. Как и в случае с офисным пакетом, новая ОС должна была быть установлена не менее чем на 80% рабочих мест. Импортные средства мультимедиа, подлежащие замене, будут использоваться из этой операционной системы, было указано в плане-графике.

Исходя из этой информации, можно предположить, что и летный отряд «Россия» в вопросах импортозамещения ОС будет ориентироваться на Astra Linux.

Кого перевозит «Россия»

Специальный летный отряд “Россия” ведет свою историю с 23 июня 1941 г. Сегодня он базируется в московском аэропорту «Внуково» в специальном правительственном терминале «Внуково-2».

Помимо Президента, отряд перевозит премьер-министра, председателя Совета Федерации, председателя Госдумы, председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя Администрации Президента и министра иностранных дел.