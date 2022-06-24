Market.CNews 3.0: новая версия ИТ-маркетплейса ускорена в 3 раза

На портале CNews запущена версия 3.0 ИТ-маркетплейса Market.CNews. В ходе работ был полностью обновлен движок, расширен функционал, в разы увеличена скорость подбора оптимальных тарифов. Функционал проекта не имеет аналогов в России.

Издание CNews запустило ИТ-маркетплейс Market.CNews версии 3.0 — обновленный агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг с возможностью подбора тарифов и сравнения их характеристик и стоимости.

В базе проекта содержатся десятки тысяч тарифов от сотен российских и международных ИТ-компаний, образующих миллиарды комбинаций, среди которых в режиме онлайн выбираются наиболее выгодные конфигурации, отвечающие запросам пользователей.

Издание CNews запустило ИТ-маркетплейс Market.CNews версии 3.0 — обновленный агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг

В новой версии Маркета акцент был поставлен на быстродействие и производительность платформы. За счет обновления движка среднюю скорость подбора тарифов удалось увеличить в 3 раза.

Месяц назад на платформе Market.CNews был запущен личный кабинет компаний, в котором они могут самостоятельно добавлять и изменять тарифы на свои ИТ-услуги. Данным функционалом уже пользуются десятки поставщиков, их число постоянно растет.

История Market.CNews началась с подбора тарифов по трем облачным сервисам. Сегодня в поиске участвует 27 ИТ-услуг всех трех основных направлений:

Список подключенных услуг постоянно пополняется. В частности, в июне был запущен поиск тарифов по Low-code-платформам. Аналитиками маркетплейса выпущено более 20 продуктовых обзоров и рейтингов.

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ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated. Позже были добавлены тарифы на Colocation, Облачное объектное хранилище S3, CRM и решения по ИТ-безопасности. Аудитория сервиса постоянно растет.

Основная цель проекта Market.CNews — предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории — к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews — это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, предлагающие свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, нуждающиеся в этих услугах, — сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании Selectel, Softline, ELMA, Sbercloud, DataHouse, mClouds и многие другие.