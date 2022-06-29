Veon списал $499 млн и ушел в убыток

Группа Veon списала $499 млн из-за обесценивая стоимости принадлежащего ему сотового оператора «Вымпелком». Еще $20 млн группы списала из-за ущерба, полученного принадлежащим ему украинским оператором «Киевстар». В результате чистый убыток группы за I квартал 2022 г. составил $97 млн.

Veon списала убытки из-за России и Украины

Группа Veon сообщила о списании $499 млн из-за обесценивания стоимости принадлежащего ему российского сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Еще $20 млн Veon списал из-за ущерба для имущества другого принадлежащего ему сотового оператора «Киевстар». Это списание было вызвано специальной военной операцией на Украине.

То есть всего в России и на Украине Veon списала $519 млн. В результате в I квартале 2022 г. Veon получила чистый убыток в размере $97 млн, в то время как в I квартале 2021 г. Veon имела чистую прибыль в размере $140 млн. В то же время в группе подчеркивают, что если бы не проведенные ей списания, чистая прибыль в I квартале 2022 г. составляла бы $375 млн.

Финансовые показатели Veon в I квартале 2022 году

Выручка группы в I квартале составила $1,82 млрд, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - $771 млн. Без учета курсовых разниц выручка Veon в I квартале 2022 г. выросла на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г, показатель EBITDA – на 4,5%.

>Группа Veon списала $499 млн из-за обесценивая стоимости принадлежащих ей сотовых операторов « Вымпелком » и «Киевстар»

Капитальные затраты группы составили $377 млн, число сотовых абонентов - $206 млн, из них 100,8 млн являются пользователи сетей четвертого поколения (4G).

В России в I квартале 2022 г. выручка Veon составила $857 млн, на Украине - $276 млн, в Казахстане - $142 млн, в Узбекистане - $53 млн. Показатель EBITDA за этот период в России составил $327 млн, на Украине - $171 млн, в Казахстане - $66 млн, в Узбекистане - $27 млн.

Работа «Киевстар» в условиях спецоперации

По словам гендиректора Veon Каана Терзиоглу (Kaan Terziouglu), с начала спецоперации на территории Украины 3,4 тыс. базовых станций «Киевстара» было восстановлено, также было заменено 26,5 м поврежденных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 90% сети «Киевстара» продолжают работу. Также оператор добавил 100 новых базовых станций на Западной Украине, куда прибывает большое число беженцев.

Санкции против владельцев Veon

Основным владельцем Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом. В число совладельцев группы также входит Петр Авен (бывший президент входящего в «Альфа-групп» «Альфа-банка»).

С началом спецоперации на территории Украины все четверо совладельцев LetterOne оказались под санкциями Евросоюза и Великобритании. Но Кузьмичев и Хан вышли из числа совладельцев LetterOne. Совокупная доля же Фридмана и Авена в компании составляет 49,99% (то есть менее 50%).

LetterOne также владеет менее чем контрольным пакетом в Veon – 47,85% (еще 8,3% акций Veon в интересах LettrOne держит голландский штихтинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor). В результате, как подчеркивают в Veon, сама группа не стала объектом санкций.