«Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса

ИТ-интегратор «Россетей» на закупке серверов Dell отклонила заявку с семимиллионной «скидкой» из-за того, что поставщик не вписал в документы предоставление одного из сервисов вендора. То есть непосредственный заказчик (не из контура «Россетей») либо забыл, что российским организациям американская техподдержка больше недоступна, либо действительно ожидает от подрядчика применения хитроумных серых схем. Они вполне реальны.

«Железо» Dell для «дочки» «Россетей»

Как выяснил CNews, 100-процентная «дочка» «Россетей», ИТ-интегратор «Россети цифра» не захотел приобрести серверы Dell со «скидкой» почти в 7 млн руб. по причине того, что потенциальный поставщик «железа» не расписался в готовности обеспечить один из стандартных сервисов американского вендора. Это следует из документации завершившегося тендера компании.

Закупка была объявлена 17 июня 2022 г. в формате сравнения цен в неэлектронной форме с начальной максимальной ценой договора на уровне 32,6 млн руб. Госзаказчику требовалось 10 серверов. Отдельно отмечалось, что поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не собранным из восстановленных узлов и агрегатов. Также подчеркивалось, что «поставка эквивалента не допускается в связи с исполнением заказчиком обязательств по договорам с третьими лицами».

Как пояснили CNews представители «Россетей», конечным заказчиком закупаемого оборудования является коммерческая организация, которая к «Россетям» отношения не имеет. «В инвестиционных программах организаций из числа группы компаний "Россети" отсутствует потребность в серверах Dell», — добавили собеседники редакции.

Заявки от соискателей принимались до 22 июня 2022 г. По окончании этого срока претендентами на госденьги оказалось две компании, названия которых в публичных документах не прописаны. Заявка одной из них с ценовым предложением в 25,7 млн руб. была отклонена с указанием в качестве причины такого решения «отсутствие сервиса невозврата жестких дисков (Keep Your Hard Drive For Enterprise, 36 Month(s)).

Данная услуга Dell позволяет заказчикам временно оставлять у себя вышедшие из строя диски, несмотря на гарантийное предоставление вендором новых дисков на замену.

«Россети» не захотели сэкономить на серверах Dell 7 млн рублей

Примечательно, что предоставить ряд других прописанных в ТЗ гарантийных сервисов поставщик, по всей видимости, был готов.

При этом очевидно, что после ухода Dell из нашей страны в связи с российской спецоперацией на Украине, ни получение новой техники, ни обеспечение ее сервисным обслуживанием по белой схеме невозможно.

Поэтому можно предположить, что либо заказчик просто прописал в ТЗ стандартные привычные требования к товару без учета новых реалий и отклонил дешевую заявку по формальным признакам, либо «Россети цифра» действительно ждут от поставщика использования изощренной серой схемы закупки «железа», которая даст возможность не только пользоваться техникой, но и полноценно ее обслуживать у вендора.

«Требования к оборудованию сформированы конечным заказчиком и не подлежат изменению, — сообщили CNews представители “Россетей”. — Закупка для внешнего заказчика принципиально важна из-за соответствия уже установленному оборудованию».

Так или иначе, победителем в тендере была признана вторая неназванная компаний, которая в своем предложении снижать цену лота не стала вовсе.

Как можно добиться официальной поддержки

Как рассказал CNews Юрий Бондаренко, представитель компании BuyCisco, имеющей опыт поставок «железа» в Россию по каналам параллельного импорта, если заказчик всерьез нацелился на доступ к вышеупомянутому сервису Dell, то это вполне реализуемо.

По его словам, при закупке техники придется задействовать компанию, официально с Россией никак не связанную. Необходимо будет зарегистрировать договор поддержки на организацию из той страны, в которой приобретаются серверы, например в Китае.

Правда и замену оборудования можно будет осуществить только в этой стране, то есть ехать за дисками придется в тот же самый Китай. И очевидно, что заниматься этим будет не заказчик, а поставщик.

«В сегодняшних реалиях обеспечение гарантии зарубежных вендоров полностью ложится на поставщика, для которого исполнение договора с завершением поставки “железа” теперь не заканчивается, — резюмирует Бондаренко. — Мы сейчас так и работаем».

С тем, что сейчас в России вендорские сервисы — это забота поставщика, полностью согласен собеседник CNews на рынке «железных» поставок. Правда, в его понимании, целесообразнее использовать другой подход.

В случае с сервисом невозврата жестких дисков поставщику проще не закупать его у вендора через подставные структуры, а просто приобрести запасные диски на случай замены в серверах заказчика и держать их у себя на складе. Если они не пригодятся, их можно будет продать по окончании срока «гарантии».





Масштабы бизнеса «Россетей»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 78 регионов России. Она управляет 2,45 млн км линий электропередачи. Сотни тысяч ее подстанций обладают суммарной трансформаторной мощностью более 825 тыс. МВА.

В 2021 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — свыше 230 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.