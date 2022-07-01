Huawei поворачивается к России лицом. Компания резко нарастила найм сотрудников в российское подразделение

Huawei резко увеличила количество вакансий в российском подразделении – их число за первое полугодие 2022 г. выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Больше всего компании требуются продавцы и специалисты по производству и обслуживанию электроники. До сих пор Huawei демонстрировала неоднозначную позицию: об уходе из России после начала спецоперации на Украине не объявляла, однако остановила поставки российским партнерам.



В ожидании кадров

Китайский вендор электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei втрое увеличила число вакансий в сфере продаж и больше чем вдвое – специалистов по производству и обслуживанию электроники. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации издания, несмотря на официальную остановку продаж оборудования в России, Huawei увеличила число вакансий в стране на 49% в первое полугодие 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Опубликовано 814 вакансий вместо 545.

Китайскому вендору требуются также высококвалифицированные специалисты в сфере ИТ и связи – число вакансий выросло на треть, специалистов по обслуживанию и инсталляции оборудования – рост на 186%, студентов и практикантов – на 132%. Также Huawei набирает инженеров по эксплуатации сетей, по эксплуатации базовых станций, и по оборудованию доступа и передачи данных (GPON) и т. д. В Huawei информацию не подтвердили.

Работа «втихую»

Российская сеть магазинов Huawei по состоянию на 23 февраля 2022 г. насчитывала 19 точек продаж по всей стране. После начала военной спецоперации на Украине закрылись четыре салона в Москве и регионах.

Китайскому вендору нужны высококвалифицированные специалисты в сфере ИТ и связи

Официальных заявлений от Huawei по поводу сокращения розничной сети компании не было, однако РБК со ссылкой на источник сообщал, что на складах китайского вендора не хватает техники, а спрос на смартфоны в России сильно упал. Это похоже на правду, так как еще в марте 2022 г. Huawei резко и без предупреждения уменьшила объемы отгружаемых в Россию партий своих смартфонов вдвое – это было связано, вероятно, с резким обвалом рубля. В конце июня 2022 г. официально остановила поставки в страну дочерняя компания Huawei Honor – при этом фактически смартфоны этого бренда не поступали в страну уже четыре месяца.

Куда плачевнее оказалась ситуация с телекоммуникационным оборудованием Huawei. Так, в отличие от других зарубежных поставщиков, например, Nokia, Cisco, Ericsson, HPE, Huawei не объявляла об уходе с российского рынка, и никак не высказывалась в поддержку санкций против России. В то же время поставки местным партнерам были фактически остановлены – отечественные операторы неоднократно жаловались на остановки сетевого оборудования без объяснения причин. В середине мая 2022 г. Минцифры провело совещание с российскими операторами связи, которые сетовали на то, что с представителями Huawei сложно связаться, и они однозначно не говорят, ушли с рынка или нет, хотя продавать оборудование перестали.

Впрочем, как сообщили CNews некоторые представители рынка, работающие с Huawei, «китайцы уже давно работают с россиянами втихую, не афишируя».



Останется ли Huawei

Собеседник «Коммерсанта» в крупном дистрибуторе электроники заявил, что прямые продажи гаджетов Huawei российским покупателям сейчас заморожены.

«На вопросы о том, какие дальнейшие действия компания будет предпринимать в России, представители Huawei отвечают китайскими пословицами об умении ждать», – сообщил источник издания, добавив, что вендор, скорее всего, будет наращивать присутствие в пограничных странах и начнут поставку оттуда в Россию.

В том, что Huawei в любом случае останется на российском рынке в том или ином виде, изданию заявил еще один топ-менеджер крупной российской ИТ-компании. По его мнению, китайская компания может создаст для работы здесь отдельный бренд для продажи всей линейки оборудования.

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев, в разговоре с CNews назвал ситуацию с Huawei интересной. По его словам, в марте 2022 г. компания всех сотрудников отправила в отпуск и остановила прием заказов и отгрузку. Кроме того, сотрудники китайского вендора не так давно говорили, что всех аутстафферов уволили.

«Более того – ввезти даже купленное в Китае оборудование Huawei в Россию было проблематично – его останавливала таможня КНР, – отметил эксперт. – При этом жестких отказов и слов об окончании сотрудничества не было и это оставляло надежду. Судя по новости о наборе сотрудников, поговорка «об умении ждать» оказалась верной и Huawei возвращается. Правда, возможно схемы поставок все-таки будут не совсем прямыми, а через «прокладки» в других странах, но, по-моему мнению, сотрудничество продолжится».