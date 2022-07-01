Произведенную в России технику Samsung продадут россиянам через «серый» импорт

Произведенная заводом Samsung под Калугой техника будет продаваться в российских магазинах. Но для этого ее вывезут в страны ЕАЭС, чтобы потом импортировать обратно по правилам параллельного импорта. Это может вызвать рост цен. Данную схему могут взять на вооружение и другие иностранные компании, имеющие заводы в России.

Реэкспорт по-корейски

Компания Samsung будет продавать россиянам технику, выпущенную на ее заводе под Калугой, через параллельный импорт, сообщил «Коммерсант». Сошедшие с конвейера устройства вначале вывезут за границу, а затем вновь импортируют на российский рынок.

Завод Samsung работает в Калужской области с 2008 г. В начале марта 2022 г. компания прекратила ввоз своей продукции в Россию из заграницы, в конце марта 2022 г. остановила завод, а в июне 2022 г. вновь запустила его, чтобы он работал исключительно на рынки других стран.

Как пишет издание со ссылкой на неназванный приближенный к правительству источник, это было начало работы схемы с параллельным импортом. Собранная на калужском заводе техника вывозится в страны ЕАЭС, а затем поставляется обратно в Россию. Делается это для снижения вероятности попасть под иностранные санкции, введенные против России после 24 февраля 2022 г.

Один из источников «Коммерсанта» на рынке электроники утверждает, что Samsung будет ввозить в Россию через страны ЕАЭС как минимум телевизоры, собранные под Калугой. По его словам, на территории российского завода в настоящее время находятся уже собранные телевизоры, которые руководство южно-корейской компании запрещает продавать на территории России. «Предполагается, что их могут экспортировать в страны СНГ, после чего ввозить по схеме параллельного импорта», – заявил неназванный источник.

В ЕАЭС входят пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Пока неизвестно, насколько подорожает продукция Samsung после того, как в ее цену заложат затраты на «закольцованную» логистику. К примеру, «серые» смартфоны различных брендов, ввезенные по новой схеме, стоят на 10-20% дороже в зависимости от модели.

Не все так просто

Факт повторного запуска российского завода Samsung в июне 2022 г. подтвердил изданию глава российского представительства Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин. Он заявил, что производство действительно идет, но ««неизвестно, на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти». Он также добавил, что собранные в России телевизоры Samsung действительно вывозятся в страны СНГ, но подчеркнул, что не знает, возвращаются они потом обратно в Россию или нет.

В то же время подтверждение тому, что в России уже вовсю продается предназначенная для стран ЕАЭС техника Samsung, имеется. Его изданию предоставили сотрудники компании Inventive Retail Group (IRG), управляющей фирменными магазинами Samsung.

При этом Россия не является основным рынком для Samsung, по крайней мере, в сегменте умных телевизоров,. По словам собеседников «Коммерсанта, из 100% всех реализованных смарт-ТВ Samsung в мире на Россию приходится лишь 3,2%. В год это приносит Samsung около 60 млрд руб. выручки.

Конкуренты возьмут пример

Идею Samsung с «закольцованной» логистикой, при которой произведенная в Россию техника вывозится в страны ЕАЭС и затем импортируется обратно, могут взять на вооружение и другие крупные вендоры, имеющие заводы в России. Такое предположение высказал приближенный к правительству источник издания.

По его словам, избавление от российских активов, в частности, продажа своих заводов это «менее предпочтительный вариант» в сравнении с переходом на параллельный импорт. Впрочем, пока в России не так уж много подтверждений его правоты, а вот обратных примеров масса. Так, в конце июня 2022 г. производитель бытовой техники Whirpool заявил продаже своих российских «дочек» АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус») турецкой компании Arcelik.

Строительство завода Samsung в России началось в первых числах сентября 2007 г. и завершилось ровно год спустя. Он расположен на севере Калужской области в Боровском районе на 85 километре Киевского шоссе. Инвестиции Samsung в проект на этапе постройки составили $250 млн. За 14 лет работы завод получал дополнительные финансовые вливания – к примеру, в 2018 г. была модернизирована его производственная линия, что позволило осуществлять сборку моделей смарт-ТВ с экраном 8К.

Подробнее о параллельном импорте

Понятие «параллельный импорт» подразумевает под собой классический «серый» импорт, легализованный российскими властями. Он позволяет ввозить в Россию товары в обход правообладателя.

Параллельный импорт является решением потенциальной проблемы дефицита товаров иностранного производства, который мог возникнуть после массового ухода брендов из России. Он был легализован в апреле 2022 г., в список вошли товары 200 производителей. Первые поставки по новым правилам стартовали в мае 2022 г.

Под правила параллельного импорта подпадают, в том числе, смартфоны, ноутбуки, телевизоры, а также автомобили и запчасти к ним.