Вышла новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux

Компания « Базальт СПО » выпустила новую версию операционной системы Simply Linux. Она доступна совершенно бесплатно вместе с набором прикладных программ. В новую версию включен корневой сертификат безопасности Минцифры России, который обезопасит пользователей от потери доступа к российским сайтам.

Новая версия

Российская компания « Базальт СПО » выпустила новую версию операционной системы Simply Linux. Легкая, качественная, бесплатная ОС распространяется под девизом «Просто. Для каждого». Разработчики адаптировали эту операционную систему для предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных и самозанятых предпринимателей, которых затронули санкции зарубежных вендоров. Simply Linux совместима с основными приложениями, которые обычно используют в работе эти пользователи. Каждый может скачать Simply Linux вместе с набором прикладных программ и использовать бесплатно на любом числе своих компьютеров.

При усовершенствовании Simply Linux разработчики провели опрос и учли пожелания людей, которые уже давно используют эту ОС, что помогло сделать ее удобнее. В состав новой версии ОС включили корневой сертификат безопасности Минцифры России, защитив пользователей от риска потерять доступ к российским сайтам. Пользоваться сертификатом можно в распространенных интернет-браузерах. Улучшения затронули также работу с периферийным оборудованием, с компьютерами на процессорах разных архитектур, с программами, написанными для работы с импортной ОС и веб-версиями популярных приложений.

При усовершенствовании Simply Linux разработчики провели опрос и учли пожелания людей, которые уже давно используют эту ОС, что помогло сделать ее удобнее

Технические параметры

ОС Simply Linux 10.1 работает на компьютерах с процессорами архитектур x86_64, i586, ARM64. Рабочий стол Simply Linux 10.1 стал эффектнее: пользователям доступен набор авторских обоев от Vladstudio.

По запросам пользователей разработчики Simply Linux 10.1 обеспечили совместимость с популярными отечественными программами «1C:Предприятие» 8.3, ГАРАНТаэро (веб-версия), «Консультант Плюс» (веб-версия), КриптоПРО CSP 5, «Яндекс.Браузер» 22, МойОфис Стандартный и другими. Полный перечень совместимого ПО представлен в таблице совместимости на сайте «Базальт СПО». В «Центр приложений» ОС добавлена поддержка репозитория Flathub для установки сторонних приложений в формате flatpak (кроме версии LiveCD).

Условия использования

Лицензионный договор на Simply Linux 10.1 и все свободные программы в составе дистрибутива предусматривает предоставление пользователю бессрочно и безвозмездно неисключительных прав, действующих на территории любой страны. Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.

«Мы рады, что Simply Linux становится реальной помощью среднему и малому бизнесу, всем, кто не планировал немедленное переоснащение своих компьютеров, но вынужден провести его из-за санкций, – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Это доступная и удобная ОС, на оснащение рабочего места потребуется совсем немного времени: установил, пока пил чай, и можно начинать работу. При этом по качеству Simply Linux равноценна нашим более мощным коммерческим продуктам, поскольку все операционные системы семейства «Альт» создаются на основе единой инфраструктуры разработки. Надо отметить, что Simply Linux не включена в Единый реестр российского ПО, поскольку предназначена для массового использования. Мы видим, что новых пользователей нашей ОС становится все больше с каждым днем. Уверен, что им легко работать с Simply Linux и в офисе, и дома».

Подробнее о Simply Linux можно прочитать здесь .