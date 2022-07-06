Oracle увольняет всех сотрудников подразделения в России

Американская корпорация Oracle, которая в марте 2022 г. объявила о прекращении всех операций на территории России, решила уволить всех сотрудников российского представительства компании (около 300 человек). Эксперты отмечают, что вероятна релокация высококвалифицированных сотрудников зарубеж, но их ждут и в российских компаниях.



Увольнение сотрудников в России

Как стало известно CNews, американская корпорация Oracle объявила об увольнении сотрудников российского представительства. Компания сообщила об этом своим сотрудникам неделю назад.

Персонал покинет компанию 31 августа 2022 г. Об этом CNews рассказали собеседники на рынке российского ПО и интеграции.

По словам еще одного собеседника издания, в российском представительстве Oracle работало около 200-300 человек. «И кто-то мог сам найти новую работу и уйти, кто-то перейти на другие позиции в другие офисы», — говорит он.

«Схемы выплат компенсации в каждой компании свои, но в целом в американских вендорах похожи, — рассказал CNews директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов. — Обычно выплаты зависят от занимаемой должности и срока работы, и могут составлять от трех до семи средних доходов сотрудника за месяц».

Представители Oracle в течение суток не смогли ответить на вопросы CNews.

Ничего удивительного

Об увольнении сотрудников слышал и замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко. «Компания давно уже не действует на нашем рынке, — отметил он в разговоре с CNews. — По какой-то причине она не уволила специалистов сразу, а решила задержать до осени, вероятно, руководствуясь пословицей "цыплят по осени считают"».

Oracle уволит всех сотрудников своего российского подразделения 31 августа 2022 года

По его словам, большая часть специалистов по СУБД работает не в Oracle, а в отечественных интеграторах, разработчиках и потребителях ПО, поэтому выход бывших сотрудников американской корпорации на рынок труда отразится на нем слабо.

Попов отмечает, что вероятна релокация какой-то части сотрудников (как правило, высококвалифицированных) в другие страны или выход на аутсорс, так как «у них востребованные скиллы и компетенции». В российских компаниях их тоже ждут, так как сейчас большой дефицит разработчиков. Однако сотрудников с таким уровнем квалификации, как правило, заключает Борис Попов.

«А что касается рынка СУБД, так на нем уход Oracle уже сказался: теперь необходимость использования отечественных СУБД очевидна даже самым прожженным скептикам, — отмечает Панченко. — Тем же, кто мыслит более прогрессивно, это было ясно много лет назад, и они сейчас в гораздо лучшем положении».

Уход Oracle

Oracle в конце марта 2022 г. на своем сайте опубликовала информацию о прекращении всех операций в России и Белоруссии. Компания также отозвала все услуги и поддержку российских и белорусских компаний.

«Продукты и услуги Oracle в настоящее время не разрешены для экспорта, реэкспорта, передачи или использования в России или Белоруссии, — сообщается на официальном сайте компании. — Oracle не будет изучать альтернативные механизмы предоставления поддержки или услуг затронутым организациям (например, разрешение повторной подписки на услуги в авторизованном месте или использование сторонних "партнеров" поддержки)».

В том числе, Oracle объявила о том, что больше не принимает заказы на какие-либо продукты или услуги в соответствии с какими-либо существующими соглашениями и не будет заключать новые.

Рынок СУБД в России

Многие годы рынок российских СУБД менялся не сильно. Согласно отчету ассоциации «Руссофт», с 2010 г. список лидеров возглавляли MySQL, Microsoft SQL Server и Oracle. В последние годы заметным трендом стала набирающая популярность вследствие госпрограммы импортозамещения PostgreSQL. Так, ассоциация отметила, что PostgreSQL в 2018 г. вытеснил Oracle на четвертое место и процент использования этого решения в российских компаниях приблизился к 40. MySQL использовали в 67% опрошенных компаниях, Microsoft SQL Server — 61% и PostgreSQL — 51%. При этом в одних и тех же компаниях использовались разные решения.

В конце 2019 г. TAdviser провел опрос 100 ИТ-директоров госучреждений, а также крупных государственных и частных компаний на тему какие СУБД они используют. Согласно ответам компаний, в 81% организаций внедрена СУБД Oracle и в 64% – Microsoft SQL (во многих компаниях установлено ПО Oracle и Microsoft). При этом 70% опрошенных сообщили, что планируют переход на отечественное ПО в течение ближайших трех лет.

В 2018 г. российские компании закупили решения Oracle на 13,3 млрд руб. Продукцию американской корпорации закупали Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком» и Федеральная налоговая служба России. При этом у ряда продуктов Oracle есть российские аналоги. К ним, например, относятся продукты Postgres Professional, «Ред софт», «Аренадата софтвер» и др.

Так, в мае 2021 г. «Росатом» инициировал миграцию с СУБД Oracle всей своей финансовой ИТ-системы для учета казначейских операций на СУБД Postgres Pro (продукт российской компании Postgres Professional, созданный на основе классической свободной PostgreSQL). В июне 2022 г. госпредприятие «Гознак» опубликовало тендер на перевод своей системы электронного документооборота с американской СУБД Microsoft SQL Server также на Postgres Pro.