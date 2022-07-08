Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез

Ветеран Microsoft – на выход

Ветеран Microsoft топ-менеджер Том Кин (Tom Keane) покинул компанию. Об этом он лично заявил на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Пока неизвестно, где продолжит свою карьеру отдавший корпорации из Редмонда 20 лет своей жизни специалист. О причинах ухода он также не распространяется, как и об инициаторе расторжения контракта. Однако, как отмечает Bloomberg, месяцем ранее Business Insider был опубликован материал о «токсичной культуре» внутри компании, в котором упомянут и Кин.

За свою продолжительную карьеру в Microsoft Кин успел поработать в различных должностях. С конца 2012 г. по ноябрь 2021 г. занимал пост корпоративного вице-президента и главы отдела глобальной инфраструктуры, отраслевых облачных решений и суверенитета данных. Он руководил работой тысяч инженеров, менеджеров по продуктам и специалистов по обработке и анализу данных; отвечал за распределенную сеть дата-центров Microsoft по всему миру.

Том Кин распрощался с Microsoft

Как отмечает The Register, к сфере ответственности Кина относились приведение инфраструктуры облака Azure к соответствию нормам европейского закона о персональных данных (GDPR), развертывание вычислительных мощностей для Azure в Китае, а также тендер Пентагона на построение военного облака в рамках ныне отмененного проекта JEDI.

Свержение «короля Тома»

Пожелавшие остаться неназванными сотрудники Microsoft рассказали изданию, что за глаза коллеги называли Кина не иначе как «королем Томом». Это ироничное прозвище он якобы получил за свои тиранические замашки, которые проявлялись в обращении с персоналом. В частности, он требовал «повиноваться ему без вопросов или ощутить гнев его», а также относился к подчиненным как к мальчикам на побегушках.

Один из бывших высокопоставленных руководителей Microsoft в разговоре с Business Insider признался, что ему приходилось становиться свидетелем того, как Кин доводил людей до слез в ходе публичных мероприятий.

При этом оценить результаты работы Кина как неудовлетворительные представляется затруднительным, поскольку облачное направление Microsoft, являющееся для него профильным, в последние годы демонстрирует более чем достойные бизнес-показатели.

По итогам 2021 г. Azure стало вторым в мире по популярности публичным облаком, уступив только Amazon Web Services. Сервисы Azure принесли Microsoft $53,5 млрд выручки. Данный показатель увеличился на 46%, обеспечив корпорации 22-процентную долю на мировом рынке (оценка Canalys).

Продолжение карьеры

Хотя в своем прощальном сообщении Кин прямо не называет своего будущего работодателя, он все же многократно упоминает облачные сервисы, «цифровой прорыв» и построение «мирового компьютера».

В 2018 г. на конференции для разработчиков Microsoft Build 2018 главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что компания строит свой облачный сервис Azure как «мировой компьютер». Приложения в будущем «будут нуждаться в вездесущей вычислительной среде – от облачных до граничных вычислений», пояснил он.

Работа над Azure – важная веха в карьере Кина, над развитием облачных технологий он трудился последние 9 лет. Если под «мировым компьютером» он, как и его бывший начальник, подразумевает глобальную облачную инфраструктуру, то, можно предположить, что его карьера продолжится в одном из гиперскейлеров вроде Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Oracle Cloud, Alibaba Cloud или другой технологической компании, так или иначе связанной с облачными технологиями.

Руководство Amazon, которой принадлежит AWS, к примеру, не славится проявлением чрезмерного пиетета перед персоналом. К примеру, в мае 2021 г. CNews писал о том, что корпорация заставляет руководителей и менеджеров своих подразделений специально увольнять сотрудников, чтобы поддерживать текучку кадров на нужном уровне. Представители Amazon наличие практики «найма для увольнения» (hire to fire) отрицали.

Кто еще «натоксичил» в Microsoft

Помимо Кина, ранее досталось ведущему разработчику гарнитуры дополненной реальности HoloLens и беспроводного контроллера Kinect для игровой приставки Xbox Алексу Кипману (Alex Kipman). Его обвинили в неподобающем поведении, припомнив, в частности, случай с просмотром видео порнографического характера в гарнитуре виртуальной реальности в присутствии коллег-женщин. В начале июня 2022 г., по сообщению Business Insider, Кипман был уволен.

В 2018 г. Microsoft покинул тогдашний глава разработки операционной системы Windows Терри Майерсон (Terry Myerson). Официальным поводом к его увольнению стала реорганизация Microsoft, в результате которой возглавляемое Майерсоном направление Windows вошло в состав подразделения облачных сервисов Azure.

Однако американские СМИ сообщали о том, что Майерсона, как и Кина поймали на неподобающем поведении – он якобы выходил из себя и кричал на подчиненных в присутствии коллег. Информация об этом будто бы дошла до самого Наделлы и тот, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, избавился от «токсичного» сотрудника.