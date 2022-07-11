Пузырь популярности ИТ-специалистов вот-вот лопнет. По всему миру грядут увольнения и сокращения найма

Аналитики предсказывают стремительное падение необходимости в ИТ-специалистах по всему миру. По их прогнозам, компании введут ограничения на рекрутинг новых кадров и начнут сокращать уже имеющиеся у них ИТ-отделы. В некоторых крупных компаниях это уже происходит, но трендом подобное пока что не стало. Если прогнозы оправдаются, то айтишники рискуют начать получать меньшее количество предложений работы и будут вынуждены стать более гибкими в вопросах зарплаты.

Ничто не вечно

В обозримом будущем востребованность ИТ-специалистов, выросшая после начала пандемии COVID-19 зимой 2020 г., начнет стремительно падать. Такие прогнозы озвучивают аналитики авторитетного портала ZDnet.

По их оценке, в мире уже появились признаки того, что пузырь повсеместной необходимости в как можно большем количестве ИТ-специалистов лопнет в самом ближайшем будущем. На это указывает, в частности, рост числа компаний, приостановивших расширение своих ИТ-отделов.

В некоторых организациях даже начались увольнения ИТ-кадров, пишет ZDnet. Но это пока не стало массовым явлением, так что большинство специалистов в сфере информационных технологий продолжают верить в безграничное количество карьерных возможностей, в особенности в сфере программирования.

Скоро все изменится

Эксперты ZDnet не утверждают, что все ИТ-специалисты вот-вот останутся без работы или хотя бы без новых предложений от потенциальных работодателей. Источник средств к существованию у них сохранится, но при этом может значительно сократиться количество предложений о работе, поступающих им. О полном их отсутствии речи пока нет, но их, вероятнее всего, станет ощутимо меньше.

Спрос на ИТ-специалистов по-прежнему высок. Но вечно так продолжаться не может

Одна из причин возможных изменений – глобальная обстановка в мире, на которую сильно повлияли события, произошедшие после начала специальной операции. До этого многие компании пожинали плоды резкого роста спроса на информационные технологии, спровоцированные коронавирусом. Всему миру срочно понадобились сервисы и программы для удаленной работы, а также облака, чтобы можно было оперативно выгружать рабочие документы.

Теперь же крупный бизнес готовится к трудным временам. Это пока не относится ко всем его представителям, но многие компании, чьи названия на слуху у миллиардов людей по всему миру, уже приготовились затянуть пояса.

Например, Netflix, Uber и Tesla почти синхронно заявили о приостановке найма новых сотрудников. Но этим все не ограничилось – сперва Netflix сообщил о готовящихся массовых увольнениях, а затем и руководство Tesla решило, что на компанию работает слишком много людей. В ее случае одним из наиболее пострадавших отделов может стать команда, работающая над главной «фишкой» всех автомобилей Tesla – системой автопилота.

Притом в случае Tesla на улицу были выставлены, в том числе, сотрудники, не успевшие отработать в компании и месяца. Для компании это обернулось лавиной судебных исков.

В компаниях, еще сильнее приближенных к информационным технологиям, наблюдаются схожие процессы. До массовых увольнений дело пока не дошло, но, к примеру, Coinbase и Microsoft ввели ограничения на рекрутинг. Впрочем, в российском офисе Microsoft все же намечаются увольнения, но связано это со стремлением руководства корпорации поддержать антироссийские санкции и поскорее отстраниться от российского рынка.

Айтишники не унывают

Если ИТ-специалисты и обеспокоены продолжающимся затягиванием поясов, они этого не показывают. Согласно отчету британской консалтинговой платформы по поиску работы CW Jobs, что технические специалисты остаются достаточно уверенными в отрасли. Более того, 57% ожидают повышения заработной платы в 2023 г.

Приостановка найма и начавшиеся увольнения, по-видимому, также не оказали большого влияния на мобильность работников. Лишь 24% специалистов, опрошенных CW Jobs, заявили, что планируют оставаться на своей текущей должности в течение следующего года. Для сравнения, в 2021 г. таких было заметно больше – 29%.

Но, пока ИТ-кадры продолжают излучать уверенность в завтрашнем дне, среди их руководителей, наоборот, зреет беспокойство. Лишь 44% глав ИТ-отделов считают, что в обозримом будущем мировую отрасль информационных технологий не ждут крупные потрясения.

Происходящее поднимает вполне логичный вопрос: не пора ли техническим работникам открыть глаза на происходящее? Постпандемийный бум рабочих мест в конечном итоге должен был замедлиться, и трудно понять, как ИТ-специалисты смогут продолжать договариваться о таких огромных зарплатах, когда компании ищут способы сократить расходы.

С другой стороны, на данный момент техническим работникам не о чем беспокоиться. Активность по найму в отрасли, по крайней мере пока что, остается высокой. Особенно в цене специалисты с навыками, которые по-прежнему нелегко найти. В первую очередь это касается сфер кибербезопасность и разработка программного обеспечения. Тем не менее, хорошие времена не могут длиться вечно.