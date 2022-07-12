В Севастополе появится информсистема на Linux и PostgreSQL для слежки за автомобилями и кораблями

Власти Севастополя создадут систему контроля городских и пригородных пассажирских перевозок на автобусах, троллейбусах, железнодорожном транспорте и морских судах. Планируется использовать ОС на Linux и СУБД PostgreSQL.

Новая ИС Севастополя

Как выяснил CNews, в Крыму готовы потратить 26,8 млн руб. на создание системы контроля пассажирских перевозок Севастополя. Она должна быть реализована в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК).

Отличительной особенностью этого приморского города является использование его гражданами как автомобильного (автобусов, троллейбусов) и железнодорожного городского и пригородного транспорта, так и морских плавучих средств.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, который был объявлен 28 июня 2022 г. в формате открытого конкурса в электронной форме.

Процедура была запущена от имени Департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя, однако заказчиком системы заявлено государственное казенное учреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя». Заявки от претендентов принимаются до 22 июля, подведение итогов намечено на 29 июля. Победителю предстоит выполнить все работы в течение 60 календарных дней с даты подписания госконтракта.

В Севастополе создадут систему на Linux и PostgreSQL для слежки за гражданами, автомобилями и судами

От исполнителя требуется разработать только программную составляющую ПАКа. Необходимое «железо» для комплекса предоставит сам заказчик.

Система предназначена для контроля выполнения перевозчиками транспортной работы, в том числе выпуска транспорта и соблюдения им расписания, осуществления диспетчерского управления движением, ведения реестра общественного транспорта, мониторинга дорожной ситуации, контроля возникновения ЧП, учета и контроля пассажиропотока, сбора, обработки и хранения телематической информации с целью предоставления обработанных данных внешним информсистемам для мониторинга местоположения и параметров движения транспортных средств.

Редакция CNews направила в Департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя запрос на комментарии относительно того, проводился ли какой-либо расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения системы.

На сегодняшний день в Севастополе проживает свыше 520 тыс. человек.

Назревшая необходимость проекта

Как сообщается в тендерных документах, сегодня пассажирские перевозки в Севастополе выполняются как государственными, так и коммерческими перевозчиками. Процесс организации пассажирских перевозок общественным транспортом включает комплекс таких мероприятий как планирование маршрутной сети, организация работы перевозчиков, контроль выполнения транспортной работы, диспетчерское управление.

«Кроме того, непрерывно должен осуществляться мониторинг местоположения транспортных средств на электронной карте, — говорится в ТЗ. — Эти мероприятия в настоящее время выполняются в разных организациях и разных информационных системах».

Заказчик отмечает, что показатели выполнения транспортной работы зависят от возникновения нештатных ситуаций на маршрутах движения транспорта: ДТП, перекрытие дорог, подтопления, неблагоприятные метеоусловия и др. «Этим обусловлена необходимость автоматизации процесса сбора и обработки данных о нештатных ситуациях и перекрытиях на улично-дорожной сети города, визуализации транспортной обстановки в городе, контроля и подтверждения нештатных ситуаций в работе пассажирского транспорта, информирования об обстановке на улично-дорожной сети, информационного взаимодействия с заинтересованными организациями и источниками информации», — говорится в документации.

Также необходима автоматизация подсчета количества пассажиров общественного транспорта в целях онлайн-мониторинга пассажиропотока, анализа и оптимизации маршрутной сети, расписаний движения, выпуска подвижного состава на линию по часам.

В понимании заказчика, разрабатываемая система должна обеспечивать автоматизацию работы по организации и контролю выполнения перевозчиками транспортной работы в масштабе, близком к реальному времени.

Параметры будущей системы

В ТЗ указывается, что система должна обеспечить работу в ней 50 пользователей (до 20 одновременно работающих). ПО системы должно быть рассчитано на обработку не менее 250 маршрутов, не менее 2 млн рейсов в год, не иенее 100 млн «событий входа и выхода пассажиров» в год. Исходные данные станут храниться в системе как минимум три месяца, рассчеты — не меньше одного года.

В требованиях к программному обеспечению говорится, что в системе должны быть испллзованы «СУБД типа Postgres (версия не ранее 2018 года)», сервер приложений под управлением ОС «на базе Linux (версия не ниже Ubuntu 18.04)», интеграционный сервер под управлением ОС на базе Linux. В качестве Web-клиента должны быть использованы браузеры Chrome (версия не ниже 83.0.4103.116), «Яндекс» (версия не ниже 20.6.2), Opera (версия не ниже 66.0.3515.27), Mozilla (версия не ниже 77.0.1).

Набор «железа» заказчика будет включать платформы на базе серверов с процессорами архитектуры x86-64, оборудование системы хранения данных и локальной вычислительной сети, телекоммуникационное оборудование, которое поддерживает информационный обмен между системой, смежными системами и пользователями.