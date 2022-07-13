Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche

Замминистра цифрового развития Дмитрий Ким, пришедший в ведомство с поста вице-президента «Ростелекома», заработал за 2021 г. 119 млн руб. Также в Минцифры вернулся директор департамента Александр Понькин, обладающий пятью автомобилями Porsche и земельными участками общей площадью 46 тыс. кв. м.

Рейтинг самых богатых чиновников Минцифры

CNews подготовил новый рейтинг доходов руководителей Минцифры и Роскмонадзора за 2021 г.

Рейтинг составлен на основе данных о сведениях о доходах госслужащих, опубликованных на сайте Минцифры.

Традиционно доходы и имущество каждого чиновника подсчитывается вместе с супругой или супругом.

Дмитрий Ким заработал за 2021 г. 119 млн рублей

Лидером рейтинга стал Дмитрий Ким, занявший в 2021 г. место замминистра связи и ставший куратором телекоммуникационной отрасли. До той поры он работал вице-президентом «Ростелекома». За 2021 г. Ким заработал 119 млн руб. Столь высокий доход может объясняться его предыдущей позицией в «Ростелекоме».

Министр цифрового развития Максут Шадаев до начала 2020 г. тоже работал в «Ростелекоме». За 2019 г. он заработал 90,7 млн руб. Но, перейдя на госслужбу, Шадаев резко потерял в доходах: в 2020 г. он заработал 23,3 млн руб., а в 2021 г. 21,3 млн руб. По итогам 2021 г. Шадаев в рейтинге CNews занял 10 место.

Доходы чиновников Минцифры и Роскомнадзора в 2021 году

Место Имя/фамилия Должность Доход за 2021 г вместе с супругом/супругой, руб. Примечание 1 Дмитрий Ким заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 119 335 117,41 2 Николай Ветров заместитель директора Департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры 43 530 071,86 3 Дмитрий Угнивенко директор Департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры 41 582 101,32 4 Бэлла Черкесова заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 36 592 924,44 Основной доход у ребенка 5 Владимир Логунов заместитель руководителя Роскомнадзор 28 993 776,08 6 Татьяна Трубникова директор Департамента координации программ и проектов Минцифры 24 735 225,15 Основной доход - супруг 7 Александр Понькин директор Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию 23 447 920,45 Основной доход - супруга 8 Ольга Романова начальник отдела государственных услуг федеральных и региональных проектов в области медиа Департамента государственной поддержки развития медиа Минцифры 21 861 062,75 9 Олег Качанов заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 646 069,08 Учитывает продажу автомобиля и покупку нового автомобиля 10 Максут Шадаев министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 300 052

На втором месте заместитель директора департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Николай Ветров, его доход составил 43,53 млн руб. на третьем месте – директор Департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Дмитрий Угнивенко, его доход составил 41,5 млн руб.

На четвертом месте находится замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова, курирующая медийную отрасль. Черкесова заработала за 2021 г. 36,59 млн руб., при этом большая часть данной суммы пришлась на ее совершеннолетнего ребенка.

На пятом месте находится замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов, заработавший за 2021 г. 28,9 млн руб. На шестом месте – директор Департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова, заработавшая за 2021 г. 24,7 млн руб.

Александр Понькин, вернувшийся в Минцифры в 2021 г. и возглавивший новый Департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию заработал за 2021 г. 23,45 млн руб. (седьмое место в рейтинге).

На восьмом месте находится начальник отдела государственных услуг федеральных и региональных проектов в области медиа Департамента государственной поддержки развития медиа Минцифры Ольга Романова. Ее доход составил 21,86 млн руб.

Не девятом месте в рейтинге находится замминистра цифрового развития Олег Качанов. Он заработал за 2021 г. 21,65 млн руб, В том же году Качанов продал автомобиль и купил новое авто.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов за 2021 г. заработал 12,08 млн руб., он занял 19 место в рейтинге.

Из заместителей министра цифрового развития можно выделить Олега Пака (заработал за 2021 г. 14,3 млн руб, занял 16 место), Николая Яцеленко (12,05 млн руб., 20 место), Александра Шойтова (12 млн руб., 21 место), Максима Паршина (10,4 млн руб., 27 место), Дмитрия Огуряева (10,3 млн руб., 29 место) и Андрея Черненко (10,1 млн руб., 30 место).

Активы Александра Понькина

Александр Понькин в 2015-2018 гг. возглавлял Департамент регулирования и сетей связи Минцифры и регулярно входил в рейтинги CNews благодаря своим заметным активам в сфере движимого и недвижимого имущества. С возвращением чиновника в Минцифры Понькин вновь стал заметным фигурантом рейтинга CNews.

Чиновнику принадлежат три земельных участка общей площадью 46,44 тыс. кв. м, из которых два участка общей площадью 45,2 тыс. кв. м относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Также у Понькина есть дом площадью 288 кв. м. Кроме того, Понькин владеет семью транспортными средствами, включая пять автомобилей Porsche (два Porsche 911, один Porsche Carrera, один Porsche Coupe и один Porsche Cayenne Turbo C 2006), а также Audi A6 и Jaguar XJ. К моменту предыдущего ухода Понькина из Минцифры в его автопарке было только три автомобиля Porsche.

Чиновники – землевладельцы

Заместитель Понькина Виктория Денисова также выделяется своими земельными владениями. Ей принадлежат 11 участков общей площадью 19,64 тыс. кв. м, из которых восемь участков общей площадью 15,64 тыс. кв. м предназначены для сельскохозяйственных нужд.

Директор Департамента государственной поддержки печати и книжной индустрии Миницфры Владимир Григорьев владеет тремя земельными участками общей площадью 9,88 тыс. кв. м. Заместитель Григорьева Юрий Пуля владеет участком площадью 50,6 тыс. кв. м.

Директор Департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Дмитрий Угнивенко владеет участком площадью 27,18 тыс. кв м. и домом площадью 131,6 кв. м.

Заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Герман Ширапов обладает участком площадью 19,25 тыс. кв. м вместе с домом площадью 180 кв. м и двумя квартирами площадью 171,2 кв, м.

Игорь Власов владеет тремя участками общей площадью 1,2 тыс. кв. м.

Директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антон Привезнцев обладает тремя земельными участками общей площадью 2,06 тыс. кв. м, тремя жилыми домами общей площадью 450 кв. м и двумя квартирами общей площадью 142,6 кв. м.

Руководитель территориального управления Роскомнадзора по Оренбургской области Наталья Каплина владеет долями в земельных участках общей площадью 186,5 тыс. кв. м, у руководителя управления Роскомнадзора по Вологодской области Анатолия Пальникова есть три участка общей площадью 5,62 тыс. кв. м. Бывший ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин владеет двумя земельными участками общей площадью 3,79 тыс. кв. м.

Чиновники – владельцы трех и более квартир

По части квартир выделяется Дмитрий Огуряев, владеющий пятью квартирами общей площадью 253 кв. м вместе с земельным участком площадью 1,119 тыс. кв. м и домом площадью 169,7 кв. м.

Можно отметить заместителя директора Департамента координации программ и проектов Минцифры Юрия Зарубина (владельца трех квартир общей площадью 208,5 кв. м), начальника отдела нормативно-правового регулирования в сфере СМИ и массовых коммуникаций Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Александру Михайловскую (четыре квартиры общей площадью 252 кв. м), начальника отдела финансирования СМИ Департамента государственной поддержки развития медиа Минцифры Алексея Дьякова (четыре квартиры общей площадью 213,2 кв. м), заместителя директора Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Вячеслава Мельникова (три квартиры общей площадью 163,19 кв. м вместе с земельным участком площадью 2,53 тыс. кв. м и домом площадью 191,4 кв. м).

Кроме того, по числу квартир отличаются: директор Департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры Тимур Зарипов (три квартиры общей площадью 172,7 кв. м), Андрей Черненко (четыре квартиры общей площадью 317,75 кв. м вместе с земельным участком площадью 2,264 тыс. кв. м), заместитель директора Департамента экономики и финансов Минцифры Светлана Васина (три квартиры общей площадью 119,5 кв. м вместе с двумя земельными участками общей площадью 1,24 тыс. кв. м) и заместитель директора правого департамента Минцифры Виктория Кремер (три квартиры общей площадью 159,9 кв. м).

Ректор МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики) Сергей Ерохин владеет четырьмя квартирами общей площадью 399 кв. м. У руководителя территориального управления Роскомнадзора по Иркутской области Сергея Костылова есть три квартиры общей площадью 133,2 кв. м, у руководителя управления Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Александра Круковского есть четыре квартиры общей площадью 168,5 кв. м.

Чиновники – автолюбители

По части автопарка можно выделить начальника отдела отраслевого мониторинга и закупочной деятельности Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Веру Бушуеву, владеющую двумя грузовыми автомашинами – Hyndai H-100 и Citroen Jumper, а также легковым автомобилем Toyota Avensis.

Заместитель директора Департамента экономики и финансов Минцифры Елена Шишлова владеет тремя автомобилями: Audi A1, Toyota RAV4 и BMW 4201. Автопарк Андрея Черненко также состоит из трех машин: Land Rover Discovery 9, Jeep Grand Cherokee и BMW Z-3.

Руководитель территориального управления Роскомнадзора по Саратовской области Роман Чуйченко владеет пятью транспортными средствами: автомобилями Toyota Land Cruiser, Jeep Grand Cherokee, ГАЗ 69 и Suzuki Grand Vitara, а также мотороллером В-150 «Электрон». Анатолий Пальников владеет трактором «Беларусь 82.1» и легковыми автомобилями Toyota RAV4 и KIA RIO, а также прицепами для автомобиля и для трактора.

Руководитель управления Роскомнадзора по Мурманской области Александр Куделин владеет моторными лодками «Флагман 350» и Silver Marine 300, а также легковыми автомобилями Chevrolet Tahoe и Nissan Murano и автомобильным прицепом. Сергей Ерохин владеет автомобилями Hyundai Creta и Hyundai Palisade, а также моторной лодкой Berkut S-Jacket.