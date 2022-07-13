«Налог на болванки» в России будет обязательным для всех электронных носителей, потому что правообладатели стали мало зарабатывать

Министерство культуры призвало распространить «налог на болванки» на носители информации, ввозимые по правилам параллельного импорта. Сейчас он распространяется только на технику, ввезенную легально. По мнению Минкульта, из-за санкций и разрыва логистических цепочек доходы правообладателей упали, и нужно поднять их снова.

Новый налог для параллельного импорта

Действующий в России так называемый «налог на болванки» расширят на все ввозимые в страну накопители, пишет «Интерфакс» со ссылкой на новый проект постановления Правительства России. Документ подготовили специалисты российского Министерства культуры.

Согласно изложенным в проекте постановления тезисам, «налог на болванки» министерство предлагает распространить даже на те носители информации, что были поставлены в Россию на условиях параллельного импорта. Делается это с целью «нивелировать негативные последствия, связанные с резким падением сбора вознаграждения в пользу авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений в условиях внешнего санкционного давления», говорится в документе Минкульта.

Подробнее о налоге

«Налог на болванки» – это устоявшееся название постановление российского правительства «О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». Документ датирован 14 октября 2010 г. В дальнейшем в него дважды вносились коррективы – в феврале 2012 г. и в декабре 2013 г.

За падение доходов российских правообладателей заставят заплатить адептов параллельного импорта

Деньги поступают в Российский союз правообладателей (РСП). Это некоммерческая организация, совет которой возглавляет режиссер Никита Михалков. Размер налога за производство и импорт в Россию аудиовизуального оборудования составляет 1% от таможенной стоимости техники. Официально он распространяется на вендоров оптических дисков, ПК, смарт-ТВ, диктофонов, смартфонов и телефонов, смарт-часов и другой техники, способной хранить информацию и ввезенной на территорию России в рамках «белого» импорта.

Причина изменений

По словам сотрудников Минкульта, после ввода антироссийских санкций «логистические цепочки импорта указанного оборудования и материальных носителей были переориентированы на их ввоз в Россию через территории других государств – членов Евразийского экономического союза». В данном случае речь о параллельном импорте, легализованном властями еще весной 2022 г. Теперь в Россию могут вполне законно поставляться «серые» гаджеты, ввозимые без согласования с производителем и, следовательно, не подпадающие под действие «налога на болванки».

В Минкульте подсчитали, что из-за переориентации на новые правила ввоза импорт « оборудования и материальных носителей, осуществляемый в Россию напрямую, в марте-мае 2022 г. существенно снизился». По оценке аналитиков ведомства, это «привело к такому же снижению размера авторского вознаграждения, собираемого и выплачиваемого правообладателям».

Проект постановления, подготовленный Минкультом, призван исправить эту ситуацию и восстановить доходы правообладателей от «налога на болванки» в прежнем объеме.

На кону миллиарды рублей

Как сильно просели эти доходы из-за происходящего на мировой геополитической арене, в Минкульте не уточнили. Между тем, сборы Российского союза правообладателей с этого налога ежегодно исчисляются миллиардами рублей и растут год от года.

Например, в 2018 г. этот налог принес РСП 4,4 млрд руб. В 2019 г. РСП заработал на нем еще около 4,6 млрд руб. (данные РБК). По итогам 2020 г. эта цифра увеличилась до 6,1 млрд руб. Показатели за 2021 г. к моменту выхода материала не раскрывались.

Производители и продавцы электроники выступают против «налога на болванки». По информации «Ведомостей», в феврале 2020 г. они обратились в Минэкономики с просьбой снизить этот побор с первоначальных 1% до 0,5%.

Просьба была изложена в письме, направленном в министерство Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. По словам представителей Ассоциации, рентабельность бизнеса некоторых российских дистрибуторов находится в пределах 2–3%, что делает налог в размере 1% весьма критичным для них. По прошествии двух с половиной лет с момента отправки письма размер сборов по-прежнему составляет 1%.

Против «налога на болванки», как сообщал CNews, в 2010 г. выступала и «Пиратская партия России». Это незарегистрированная политическая партия, которая была основана в 2009 г. на волне глобального международного движения за реформу законодательства в сфере авторских прав и патентов.