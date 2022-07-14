В России взлетели зарплаты тестировщиков ПО. Кому, где и сколько платят

Тестировщики, занимающиеся поиском недочетов в программном обеспечении, могут получать в России вплоть до 300 тыс. руб. ежемесячно, в зависимости от опыта и знаний. Еще год назад их зарплаты были ниже в среднем как минимум на 20-25%.

Тестировать ПО весьма выгодно

В России зафиксирован рост зарплат тестировщиков – специалистов, занимающихся тестированием программного обеспечения и сервисов, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Всего за год QA-инженеры стали получать на 20-25% больше в зависимости от региона и работодателя.

QA-инженер (Quality Assurance) – специалист, обеспечивающий проверку качества разработки ПО и занимающийся его тестированием.

Рост зарплат затронул только опытных тестировщиков. Те, кто только начал осваивать эту профессию получают за свою работу почти те же деньги, что и в 2022 г.

Чтобы получать больше своих коллег, QA-инженерам недостаточно быть опытнее них. Нужно еще и проживать в «правильных городах» или хотя бы удаленно работать в находящихся в них компаниях.

Тестировать ПО можно даже без знания языков программирования

Например, московские ИТ-тестировщики получают в среднем 150 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в этой сфере составляет 125 тыс. руб. в месяц. Города-аутсайдеры в этом плане – это Волгоград и Уфа, где тестеры могут рассчитывать в среднем на 105 тыс. руб. каждый месяц.

Четыре ранга соискателей

По оценке аналитиков портала SuperJob, существует четыре основные категории кандидатов на должность тестировщика. Различия между ними заключаются в требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Например, новичкам вполне достаточно понимать общие принципы тестирования ПО и иметь базовые знания в администрировании Windows-/*nix-систем. Требовать от них глубоких навыков программирования или многолетнего опыта работы, в отличие от их более продвинутых коллег, никто не будет.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам тестировщиков ПО

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I категория соискателей Знание принципов и методик тестирования; Знание основ администрирования Windows-/*nix-систем; Понимание общих принципов разработки ПО; Понимание принципов клиент-серверного взаимодействия; Опыт использования систем баг-трекинга II категория соискателей Знание основ HTML и CSS; Знание основ SQL; Знание английского языка на уровне чтения технической документации; Навыки документирования обнаруженных дефектов; Навыки составления планов тестирования; Опыт разработки тестовой документации (test-case, use-case, checklist, test report); Опыт работы специалистом по тестированию от одного года. Возможные пожелания: знание принципов объектно-ориентированного программирования; опыт администрирования Windows-/*nix-систем III категория соискателей Отличное знание различных типов тестирования; Базовое знание одного из языков программирования; Знание инструментария нагрузочного тестирования (PostMan/JMeter/LoadRunner и проч.); Знание средств автоматизации тестирования; Опыт разработки автотестов; Опыт работы с системами контроля версий; Опыт тестирования мобильных приложений; Опыт работы специалистом по тестированию от трех лет, в том числе с автоматическим тестированием от двух лет/QA-инженером от одного года. Возможные пожелания: знание скриптовых языков (Bash/PowerShell); опыт работы с системами менеджмента тестовой документации; опыт тестирования API IV категория соискателей Уверенное знание одного из языков программирования; Опыт проведения нагрузочного тестирования; Опыт работы QA-инженером от трех лет. Возможные пожелания: опыт оценки рисков; опыт руководства командой тестировщиков

Источник: SuperJob

Категория, к которой принадлежит соискатель, напрямую влияет на уровень зарплаты, на который он может рассчитывать. Новичку не полагается оклад опытного сотрудника, а проработавший на этой должности специалист, имеющий внушительный багаж знаний, вполне вправе просить за свое время более крупную сумму.

Где искать деньги

В отчете SuperJob есть рейтинг из 17 крупных российских городов по уровню зарплат тестировщиков ПО и сервисов. Непревзойденным лидером является Москва – в этом городе даже новичок без знаний может рассчитывать на 70 тыс. руб. При этом ему никто не мешает работать удаленно. Более опытные специалисты способны зарабатывать в столице вплоть до 300 тыс. руб. каждый месяц.

Уровень зарплат тестировщиков ПО по городам России

Город I категория соискателей. зарплата, руб. II категория соискателей. зарплата, руб. III категория соискателей. зарплата, руб. IV категория соискателей. зарплата, руб. Среднерыночная зарплата, руб. Москва 50000—70000 70000—90000 90000—180000 180000—300000 150 000 Санкт-Петербург 40000—60000 60000—75000 75000—150000 150000—250000 125 000 Волгоград 35000—50000 50000—65000 65000—125000 125000—210000 105 000 Воронеж 35000—50000 50000—65000 65000—130000 130000—215000 110 000 Екатеринбург 40000—57000 57000—75000 75000—145000 145000—240000 120 000 Казань 35000—50000 50000—65000 65000—130000 130000—215000 110 000 Краснодар 40000—55000 55000—70000 70000—140000 140000—230000 115 000 Красноярск 40000—55000 55000—70000 70000—135000 135000—225000 110 000 Нижний Новгород 40000—55000 55000—70000 70000—135000 135000—225000 115 000 Новосибирск 40000—55000 55000—70000 70000—140000 140000—230000 115 000 Омск 35000—50000 50000—65000 65000—130000 130000—210000 110 000 Пермь 35000—50000 50000—65000 65000—130000 130000—215000 110 000 Ростов-на-Дону 40000—55000 55000—70000 70000—140000 140000—235000 115 000 Самара 40000—55000 55000—70000 70000—135000 135000—225000 110 000 Уфа 35000—50000 50000—65000 65000—125000 125000—210000 105 000 Челябинск 37000—50000 50000—65000 65000—130000 130000—220000 110 000

Полной противоположностью Москвы в этом плане является находящийся менее чем в 1000 км от нее Волгоград. Тестеры, только открывшие для себя эту профессию, будут получать в этом городе от 35 тыс. руб. до 50 тыс. руб. По мере накопления опыта будет расти и их зарплата, но выше 210 тыс. руб. она не поднимется.

Для сравнения, в Воронеже при минимальной зарплате тестировщика в те же 35 тыс. руб. максимальная составляет 215 тыс. руб. В Самаре это будет уже 225 тыс. руб. а в Екатеринбурге – 240 тыс. руб.

Кто идет в профессию

Чаще всего заниматься тестированием ПО и сервисов в России хотят заниматься представители мужского пола. Средний портрет соискателя на эту должность – 30-летний мужчина в 75% случаев с высшим образованием.

63% кандидатов на момент размещения резюме не имели работы, но при этом подавляющее большинство желающих попробовать свои силы в тестировании ПО, не были готовы к переезду. Лишь 34% соискателей не возражали против релокации.

Должностные обязанности тестировщика в России включают в первую очередь разработку тест-стратегии, тест-планов и тест-сценариев, проведение различных типов тестирования, а также регистрацию и мониторинг обнаруженных дефектов. Вместе с этим от них требуется написание отчетов о проведенных тестированиях, плюс им необходимо контактировать с разработчиками ПО и аналитиками.

Программисты получают больше

Тестировщикам по роду деятельности приходится регулярно контактировать с программистами – непосредственными разработчиками тестируемого ими софта или сервиса. Представители этой профессии нередко получают больше денег.

К примеру, как сообщал CNews, пишущий на PHP начинающий программист в упомянутом Волгограде может зарабатывать от 60 тыс. руб. и с течением времени подняться до 350 тыс. руб. В Москве зарплаты тоже зависят от опыта и варьируются в этой области от 90 тыс. руб. до 500 тыс. руб.