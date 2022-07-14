В России взлетели зарплаты тестировщиков ПО. Кому, где и сколько платят
Тестировщики, занимающиеся поиском недочетов в программном обеспечении, могут получать в России вплоть до 300 тыс. руб. ежемесячно, в зависимости от опыта и знаний. Еще год назад их зарплаты были ниже в среднем как минимум на 20-25%.
Тестировать ПО весьма выгодно
В России зафиксирован рост зарплат тестировщиков – специалистов, занимающихся тестированием программного обеспечения и сервисов, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Всего за год QA-инженеры стали получать на 20-25% больше в зависимости от региона и работодателя.
QA-инженер (Quality Assurance) – специалист, обеспечивающий проверку качества разработки ПО и занимающийся его тестированием.
Рост зарплат затронул только опытных тестировщиков. Те, кто только начал осваивать эту профессию получают за свою работу почти те же деньги, что и в 2022 г.
Чтобы получать больше своих коллег, QA-инженерам недостаточно быть опытнее них. Нужно еще и проживать в «правильных городах» или хотя бы удаленно работать в находящихся в них компаниях.
Например, московские ИТ-тестировщики получают в среднем 150 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в этой сфере составляет 125 тыс. руб. в месяц. Города-аутсайдеры в этом плане – это Волгоград и Уфа, где тестеры могут рассчитывать в среднем на 105 тыс. руб. каждый месяц.
Четыре ранга соискателей
По оценке аналитиков портала SuperJob, существует четыре основные категории кандидатов на должность тестировщика. Различия между ними заключаются в требованиях, предъявляемых к кандидатам.
Например, новичкам вполне достаточно понимать общие принципы тестирования ПО и иметь базовые знания в администрировании Windows-/*nix-систем. Требовать от них глубоких навыков программирования или многолетнего опыта работы, в отличие от их более продвинутых коллег, никто не будет.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I категория соискателей
|Знание принципов и методик тестирования; Знание основ администрирования Windows-/*nix-систем; Понимание общих принципов разработки ПО; Понимание принципов клиент-серверного взаимодействия; Опыт использования систем баг-трекинга
|II категория соискателей
|Знание основ HTML и CSS; Знание основ SQL; Знание английского языка на уровне чтения технической документации; Навыки документирования обнаруженных дефектов; Навыки составления планов тестирования; Опыт разработки тестовой документации (test-case, use-case, checklist, test report); Опыт работы специалистом по тестированию от одного года. Возможные пожелания: знание принципов объектно-ориентированного программирования; опыт администрирования Windows-/*nix-систем
|III категория соискателей
|Отличное знание различных типов тестирования; Базовое знание одного из языков программирования; Знание инструментария нагрузочного тестирования (PostMan/JMeter/LoadRunner и проч.); Знание средств автоматизации тестирования; Опыт разработки автотестов; Опыт работы с системами контроля версий; Опыт тестирования мобильных приложений; Опыт работы специалистом по тестированию от трех лет, в том числе с автоматическим тестированием от двух лет/QA-инженером от одного года. Возможные пожелания: знание скриптовых языков (Bash/PowerShell); опыт работы с системами менеджмента тестовой документации; опыт тестирования API
|IV категория соискателей
|Уверенное знание одного из языков программирования; Опыт проведения нагрузочного тестирования; Опыт работы QA-инженером от трех лет. Возможные пожелания: опыт оценки рисков; опыт руководства командой тестировщиков
Источник: SuperJob
Категория, к которой принадлежит соискатель, напрямую влияет на уровень зарплаты, на который он может рассчитывать. Новичку не полагается оклад опытного сотрудника, а проработавший на этой должности специалист, имеющий внушительный багаж знаний, вполне вправе просить за свое время более крупную сумму.
Где искать деньги
В отчете SuperJob есть рейтинг из 17 крупных российских городов по уровню зарплат тестировщиков ПО и сервисов. Непревзойденным лидером является Москва – в этом городе даже новичок без знаний может рассчитывать на 70 тыс. руб. При этом ему никто не мешает работать удаленно. Более опытные специалисты способны зарабатывать в столице вплоть до 300 тыс. руб. каждый месяц.
|Город
|I категория соискателей. зарплата, руб.
|II категория соискателей. зарплата, руб.
|III категория соискателей. зарплата, руб.
|IV категория соискателей. зарплата, руб.
|Среднерыночная зарплата, руб.
|Москва
|50000—70000
|70000—90000
|90000—180000
|180000—300000
|150 000
|Санкт-Петербург
|40000—60000
|60000—75000
|75000—150000
|150000—250000
|125 000
|Волгоград
|35000—50000
|50000—65000
|65000—125000
|125000—210000
|105 000
|Воронеж
|35000—50000
|50000—65000
|65000—130000
|130000—215000
|110 000
|Екатеринбург
|40000—57000
|57000—75000
|75000—145000
|145000—240000
|120 000
|Казань
|35000—50000
|50000—65000
|65000—130000
|130000—215000
|110 000
|Краснодар
|40000—55000
|55000—70000
|70000—140000
|140000—230000
|115 000
|Красноярск
|40000—55000
|55000—70000
|70000—135000
|135000—225000
|110 000
|Нижний Новгород
|40000—55000
|55000—70000
|70000—135000
|135000—225000
|115 000
|Новосибирск
|40000—55000
|55000—70000
|70000—140000
|140000—230000
|115 000
|Омск
|35000—50000
|50000—65000
|65000—130000
|130000—210000
|110 000
|Пермь
|35000—50000
|50000—65000
|65000—130000
|130000—215000
|110 000
|Ростов-на-Дону
|40000—55000
|55000—70000
|70000—140000
|140000—235000
|115 000
|Самара
|40000—55000
|55000—70000
|70000—135000
|135000—225000
|110 000
|Уфа
|35000—50000
|50000—65000
|65000—125000
|125000—210000
|105 000
|Челябинск
|37000—50000
|50000—65000
|65000—130000
|130000—220000
|110 000
Полной противоположностью Москвы в этом плане является находящийся менее чем в 1000 км от нее Волгоград. Тестеры, только открывшие для себя эту профессию, будут получать в этом городе от 35 тыс. руб. до 50 тыс. руб. По мере накопления опыта будет расти и их зарплата, но выше 210 тыс. руб. она не поднимется.
Для сравнения, в Воронеже при минимальной зарплате тестировщика в те же 35 тыс. руб. максимальная составляет 215 тыс. руб. В Самаре это будет уже 225 тыс. руб. а в Екатеринбурге – 240 тыс. руб.
Кто идет в профессию
Чаще всего заниматься тестированием ПО и сервисов в России хотят заниматься представители мужского пола. Средний портрет соискателя на эту должность – 30-летний мужчина в 75% случаев с высшим образованием.
63% кандидатов на момент размещения резюме не имели работы, но при этом подавляющее большинство желающих попробовать свои силы в тестировании ПО, не были готовы к переезду. Лишь 34% соискателей не возражали против релокации.
Должностные обязанности тестировщика в России включают в первую очередь разработку тест-стратегии, тест-планов и тест-сценариев, проведение различных типов тестирования, а также регистрацию и мониторинг обнаруженных дефектов. Вместе с этим от них требуется написание отчетов о проведенных тестированиях, плюс им необходимо контактировать с разработчиками ПО и аналитиками.
Программисты получают больше
Тестировщикам по роду деятельности приходится регулярно контактировать с программистами – непосредственными разработчиками тестируемого ими софта или сервиса. Представители этой профессии нередко получают больше денег.
К примеру, как сообщал CNews, пишущий на PHP начинающий программист в упомянутом Волгограде может зарабатывать от 60 тыс. руб. и с течением времени подняться до 350 тыс. руб. В Москве зарплаты тоже зависят от опыта и варьируются в этой области от 90 тыс. руб. до 500 тыс. руб.