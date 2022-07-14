CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Убыточный стартап экс-замминистра связи России уволит сотни сотрудников

Британский производитель электротранспорта Arrival, созданный бывшим замминистра связи и экс-главой «Скартела» Денисом Свердовым, принял решение сократить 30% сотрудников и на столько же сократить объем затрат. Это должно помочь компании во второй половине 2022 г. начать производство электромобилей.

Новая бизнес-модель Arrival

Базирующийся в Великобритании производитель электромобилей Arrival, основанный россиянином Денисом Свердловым, объявил о намерении реорганизовать свой бизнес. Компания планирует на 30% сократить свои затраты и также на 30% численность персонала. В Arrival объясняют реорганизацию меняющимися макроэкономическими условиями.

До недавнего времени в компании работало 2,6 тыс. специалистов. То есть сокращено будет порядка 800-900 сотрудников. В то же время Arrival сохраняет план начать в III квартале 2022 г. производство своей продукции. Задачи нового плана должны быть выполнены до конца 2023 г., на это компания потратит имеющиеся у нее $500 млн.

Как Arrival выходила на биржу

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Ее основатель Денис Свердлов в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota), который затем был продан «Мегафону». В 2012-2013 г. Свердлов занимал должность замминистра связи.

sverdlov600.jpg
Компания Дениса Свердлова сокращает персонал и затраты

Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владеет 75,7% акций Arrival. В компании также работает ряд бывших топ-менеджеров «Скартела» и чиновников Минцифры, включая бывшего замминистра связи Алексея Козырева, бывшего вице-президента «Скартела» по международному развитию и экс-мэра Иннополиса Егора Иванова, бывшего вице-президента «Скартела» по инновациям и экс-замгендиректора по цифровизации «Почты России» Родиона Шишкова и др.

В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской компании CIIG Merger, имевшей листинг на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Также Arrival оказались доступны денежные средства на сумму $260 млн, которые CIIG Merger привлекла в ходе проведения первичного размещения акций (IPO).

Одновременно с этим слиянием CIIG Merger дополнительно привлекла от группы инвесторов еще $400 млн, которые также стали доступны Arrival. Кроме того, владельцы подавляющего числа варрантов CIIG Merger, проданных в ходе IPO компании, изъявили желание их реализовать: общая сумма, на которую могли быть реализованы варранты, составляет $140 млн.

Осенью 2021 г. Arrival провела дополнительное размещение акций, в ходе которой привлекла еще $307 млн. Кроме того, тогда же компания Arrival продала «зеленые» облигации (предполагают вложение средств в проекты в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработки экологически эффективной продукции) на сумму $200 млн.

Таким образом, за 2021 г. Arrival смогла в совокупности привлечь $1,3 млрд. При этом сама компания пока не осуществляет продажи и занимается только разработкой. По итогам 2021 г. операционный убыток Arrival составил $1,2 млрд, чистый убыток — $1,1 млрд.

Падение курса акций Arrival

В конце 2020 г., после объявления о слиянии CIIG Merger и Arrival, акции CIIG Merger торговались в районе $28 за одну бумагу. Осенью 2021 г. акции Arrival стоили в районе $16. Однако затем началось падение, и сейчас одна акция Arrival стоит лишь $1,5, то есть за полтора года ценные бумаги компании подешевели в 18 раз.

Какие электромобили разрабатывает Arrival

Основной продукт, который проектирует Arrival, — это грузовой электрофургон Arrival Van. Также проектируется пассажирский электробус Arrival Bus, предназначенный для городского транспорта. Кроме того, в Arrival считают инновацией свою идею об организации небольших фабрик для производства электротранспорта.

Одна микрофабрика поместится на территории до 30 тыс. кв. м и сможет выпускать до 10 тыс. агрегатов в год. На одной фабрике должно будет работать от 250 до 300 человек, инвестиции в ее создание составят $45-55 млн. С момента постройки здания время на разворачивания оборудования микрофабрики составит полгода.

Кто согласился быть партнером Arrival

Американский экспресс-перевозчик UPS заключил с Arrival соглашение о покупке в 2022-2025 гг. 10 тыс. Arrival Van с опционом на покупку еще такого же числа агрегатов на сумму до $1,2 млрд. Американский агрегатор такси Uber договорился с Arrival о разработке еще одного транспортного средства, Arrival Car, предназначенного для решения задач городской мобильности.

Кроме того, лизинговый оператор LeasePlan стал приоритетным партнером Arrival в области лизинга Arrival Van и получил возможность приобрести три тыс. таких транспортных средств, а южнокорейский производитель химической продукции LG Chem договорился с Arrival о поставке аккумуляторных батарей для своих автомобилей.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов

Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов

МТС купил российский «суверенный» Booking

«Налог на болванки» в России будет обязательным для всех электронных носителей, потому что правообладатели стали мало зарабатывать

Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat»

Власти хотят взыскать полмиллиарда с «Элвиса», разработчика процессоров «Скиф»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ

Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных

Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека
Показать еще