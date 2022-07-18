Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. за то, что компания повторно отказалась удалять из YouTube «недостоверную информацию» о ходе спецоперации России на Украине. Это уже второй оборотный штраф, с которым столкнулась глобальная ИТ-компания в течение года.



21 млрд штрафа

Мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахремеев наложил на Google LLC штраф в размере 21,8 млрд руб., сообщает пресс-служба Таганского суда Москвы. Административный протокол на глобальную ИТ-компанию составили из-за повторного отказа убрать из видеохостинга YouTube, который ей принадлежит, «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы России». Сумма штрафа равняется 10% от годовой выручки компании в России.

Протокол составлен по ч. 5. ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, ИТ и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). Протокол на американскую ИТ-корпорацию 22 июня 2022 г. составил Роскомнадзор.

Сумма штрафа равняется 10% от годовой выручки компании в России

На судебном заседании адвокат Google LLC заявил четыре ходатайства. Он предложил отложить заседание, затем перенести рассмотрение дела в районный суд, истребовать сведения из налоговой, а также исключить доказательства. Судья ему отказал. Обжаловать решение суда представители компании могут в течении десяти суток.

Чем недоволен Роскомнадзор

В марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине YouTube стал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством: МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24» и др. До этого Google заморозил монетизацию для государственных российских СМИ на своих платформах и в приложениях.

После этого Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России – без VPN ознакомиться с новостями, представляющими альтернативную точку зрения, стало невозможно. Свои действия контрольный орган объяснил тем, что на ресурсе выкладывались «недостоверные материалы о ходе специальной операции на Украине».

Роскомнадзор также заявлял, что YouTube стал одной из ключевых площадок по распространению «фейков» и «информации экстремистских организаций, таких как "Правый сектор" и националистический полк "Азов"». При этом YouTube регулятор блокировать не стал.

В мае 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Google на 500 млн руб. из-за блокировки аккаунта телеканала НТВ.

Не первый и не последний штраф

Напомним, это не первый штраф, с которым столкнулась Google. В конце декабря 2021 г. американская ИТ-компания заплатила 7,22 млрд руб. за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. До прецедента с Google ИТ-гигантам назначали штрафы, не привязанные к размеру выручки. Всего же в 2021 г. российский суд рассмотрел в отношении компании 16 административных протоколов за неудаление запрещенной 2,6 тыс. материалов в положенные сроки. За это Google привлекли к административной ответственности на 37,5 млн руб.

«Компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google LLC оштрафован на общую сумму 68 млн руб.», – приводятся последние данные по компании на сайте Роскомнадзора.

Google регулярно наказывают не только из-за публикации запрещенного контента. Со счетов Google в апреле 2022 г. был изъят 1 млрд руб. в пользу «Царьграда» – в такую сумму суд оценил неустойку за блокировку страницы телеканала на Youtube, на которую подписано меньше 300 тыс. человек.

В апреле 2022 г. Роскомнадзор применил санкции к компании за неисполнение закона «о приземлении». В отношении корпорации за отказ создавать в стране полноценные представительства и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, ввели «меры понуждения информирующего и экономического характера – то есть пока не штрафы. Интернет-пользователей сейчас лишь информируют о том, что Google нарушает российское законодательство.

Однако в ближайшей перспективе компанию ждет очередной оборотный штраф: 14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах для зарубежных ИТ-гигантов, которые не исполняют требования закона о «приземлении» и не создают в стране полноценные представительства.

Российская «дочка» Google уже банкротится

На фоне гонений российская дочерняя организация Google LLC уже начала процесс банкротства. 18 мая 2022 г. стало известно, что гендиректор ООО «Гугл» Дэвид Манро (David Munro) подал уведомление в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным В компании объяснили такое решение тем, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование офиса в стране.