Акции Ozon и «Яндекса» ошеломляюще выросли на заявлениях Путина

Ценные бумаги Ozon стремительно подорожали на 12% менее чем за день. Акции «Яндекса» тоже выросли в цене, хотя и не столь радикально – более чем на 3,5%. Это стало следствием заявлений Владимира Путина о необходимости разработки механизмов частного финансирования ИТ-компаний, испытывающих быстрый рост, но потерявших доступ к иностранным инвестициям. Ozon и «Яндекс» глава государства упомянул для примера.

Реакция рынка на слова Президента России

Стоимость ценных бумаг ряда крупных ИТ-компаний России показали стремительный рост за считанные минуты. Как пишет Forbes, акции «Яндекса» на Московской бирже подскочили более чем на 3,5%, а Ozon – и вовсе на 12%.

Столь резкое подорожание ИТ-корпораций стало следствием заявления Президента России Владимира Путина о необходимости изменения механизмов финансирования российских ИТ-компаний. Глава государства поручил им сформировать механизмы привлечения частного капитала.

Изменения касаются лишь тех компаний, что по тем или иным причинам лишились иностранного финансирования, в особенности западного.

Владимир Путин дал толчок росту в цене акций российских ИТ-гигантов

Ранее и Ozon, и «Яндекс» были на грани технического дефолта из-за прекращения торгов их акциями на иностранных биржах. Позже Ozon нашел возможность избежать техдефолта.

Что сказал российский Президент

О необходимости частного финансирования ИТ-компаний Владимир Путин говорил рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ozon и «Яндекс», чьи акций стали стремительно дорожать, он привел в качестве примера.

По словам главы государства, российские быстрорастущие ИТ-корпорации еще не так давно развились, в том числе, за счет западного финансового рынка. Сейчас этот источник средств недоступен, и неизвестно, когда российские компании вновь смогут им воспользоваться.

Привлечение частного капитала – это альтернативный способ поддержки ИТ-компаний на плаву, чтобы те могли и дальше развиваться. «Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие», – сказал Президент России.

Изменения стоимости акций « Яндекса » за последние пять дней

Владимир Путин добавил, что надеется на «обстоятельные предложения» по данному вопросу. Он ждет их от Центробанка и Минфина. По его словам, в зоне ответственности этих ведомств «находится работа финансового рынка.

На российскую финсистему рассчитывать не приходится

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что отечественная финансовая система оказалась «не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития». Для примера глава государства вновь указал на Ozon.

Для Ozon суперуспешный выход на американскую биржу NASDAQ стал одним из крупнейших событий за последние годы

«У Ozon, насколько известно, убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год (2021 г.; – прим. CNews) объем продаж товаров на данной платформе приблизился к отметке 0,5 трлн руб., а уже в следующем году, безусловно, может превысить 1 трлн руб.», – отметил Путин.

Ozon – это старейший российский интернет-магазин. Он на год младше «Яндекса», но ровесник американской корпорации Google. Его запуск состоялся в 1998 г.

Осенью 2020 г. Ozon продемонстрировал впечатляющий успех в привлечении иностранного капитала. Он вышел на американскую биржу NASDAQ с IPO, в рамках которого привлек $1,27 млрд, хотя планировал привлечь лишь $950 млн. В тот же день Ozon вышел и на «Московскую биржу».

По итогам IPO доля основных на тот момент акционеров – Ozon, АФК «Система» и Baring Vostok – уменьшилась с 45,2% и 45,1% до 33,1% и 33% соответственно. Позже аналитики Bloomberg назвали выход Ozon на NASDAQ самым успешным IPO российских компаний с 2011 г.

Что касается «Яндекса», то его головная компания Yandex N.V., зарегистрированная в Голландии, разместила свои акции NASDAQ в мае 2011 г. На тот момент ей удалось привлечь $1,3 млрд.

На фоне антироссийских санкций торговля акциями Ozon, «Яндекс» и ряда других российских ИТ-компаний на NASDAQ и Нью-Йорской фондовой бирже остановлены с марта 2022 г.