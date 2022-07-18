Власти решили монополизировать размещение объявлений в Рунете, Avito против

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций, который в том числе станет монополистом в сфере размещения объявлений физических лиц в интернете. Против данного законопроекта уже выступила крупнейшая в Рунете доска объявлений Avito.

Законопроект о Едином операторе цифровых рекламных конструкций

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений (ЕОЦРКО). Документ представляет собой поправки в закон «О рекламе», его автором выступает депутат Артем Кирьянов.

Под единым оператором понимается лицо, «осуществляющее установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, создание и эксплуатацию информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений в сети интернет с учетом требований обеспечения национальной безопасности в целях обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращения распространения недостоверной информации, создания условий для контроля за рекламой, размещаемой на цифровых рекламных конструкциях, а также информацией, размещаемой в электронных объявлениях физических лиц в данной информационном ресурсе и в иных целях».

Под информационным ресурсом ЕОЦРКО подразумевается информационная система или программа ЭВМ, предназначенная для организации размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных объявлений физических лиц. В том числе указанный ресурс предоставляет возможность публикации электронных объявлений физических лиц и ознакомления с ними.

Под цифровой рекламной конструкцией понимается электронное табло, проекционное и иное предназначенной для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, в том числе с использованием электронной смены изображений с использованием динамических эффектов (хотя бы с одной стороны конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях распространения цифровой наружной рекламы.

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Под электронными объявлениями физических лиц понимаются объявления о реализации товаров и услуг, размещаемые физическими лицами не в целях осуществления предпринимательской деятельности в информационных ресурсах. В законопроекте оговаривается, что электронные объявления физических лиц не являются рекламой.

Кто станет оператором

ЕОЦРКО будет определен Правительством. Им может быть российская организация, доля владения иностранных лиц в котором не превышает 25%. Указанная организация должна будет входить в группу компаний, являющуюся системообразующей организацией российской экономики, осуществляющей деятельность рекламных агентств и выступающей собственником цифровых рекламных конструкций на объектах наружной рекламы и в объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, указанная группа компаний должна иметь исключительные права на программу для ЭВМ, обеспечивающую функционирование информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.

ЕОЦРКО должен будет обеспечить взаимодействие с государственными информационными системами, включая единый портал гос услуг (ЕПГУ). По требованиям Роскомнадзора, ФСБ, Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО) указанный оператор должен будет обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать персональные данные физических лиц и вносить изменения в сведения, содержащиеся в его информационном ресурсе, а также предоставлять упомянутым органам доступ к соответствующим данным.

Монополия на размещение объявлений в интернете

Физические лица обязаны будут размещать электронные объявления о реализации товаров и услуг в электронной форме в информационном ресурсе ЕОЦРКО. Предпринимательскую деятельность по размещению электронных объявлений физических лиц о реализации товаров и услуг на территории России может осуществляться только ЕОЦРКО. Иным лицам будет запрещено осуществлять указанную деятельность.

Перечень таких лиц будет утверждать Минцифры, в том числе по представлениям ЕОЦРКО. Упомянутые требования в том числе будут распространяться на социальные сети, организаторов обмена информацией в интернете (ОРИ) и владельцев сервисов размещения электронных объявлений физических лиц, принадлежащих иностранным лицам и осуществляющих свою деятельность на территории России.

Лица, которым будет запрещено вести предпринимательскую деятельность по размещению электронных объявлений физических лиц, должны будут разместить сообщения, информирующие всех лиц, которые ранее размещали через них свои объявления, о создании информационного ресурса ЕОЦРКО.

Также указанные лица должны будут на безвозмездной основе разместить в информационном ресурсе ЕОЦРКО сведения, необходимые для регистрации физического лица в информационном ресурсе ЕОЦРКО, а также предоставить по запросу ЕОЦРКО всю необходимую информацию. Денежные средства за оказание указанными лицами услуг по размещению объявлений, которые не были размещены из-за создания информационного ресурса ЕОЦРКО, должны быть возвращены.

Второй законопроект об онлайн-сервисах объявлений

Ранее Госдума в первом чтении уже приняла другой законопроект, направленный на регулирование деятельности онлайн-площадок объявлений (классифайдов). Документ предполагает, что иностранцы не смогут владеть более чем 20% в классифайдах, чья посещаемость в России составляет более 10 млн пользователей в месяц.

В первую очередь, оба документа затронут крупнейший в России классифайд — Avito. Он принадлежит голландской инвестиционной компании Prosus, которая, в свою очередь, принадлежит южноафриканскому холдингу Naspers. Касательно нынешней инициативы в пресс-службе Avito отметили, что «непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявлений, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли».

«Совершенно не понятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания ИТ-талантов, — заявили в Avito. — Конечно, это вызывает неудомение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России».

Единый оператор цифровых рекламных конструкций

Распространение цифровой рекламы с использованием электронных табло, монтируемых и располагаемых на транспортном средстве или внутри транспортного средства, с помощью которого осуществляется перевозка пассажиров с взиманием платы, возможно только при условии использования информационного ресурса ЕОЦРКО. Установка и эксплуатация цифровой рекламной конструкции также возможна только при условии использования информационного ресурса ЕОЦРКО.

Рекламу на цифровых рекламных конструкциях можно будет размещать только с использованием информационного ресурса ЕОЦРКО. Владельцы цифровой рекламной конструкции и лица, распространяющие цифровую рекламу, должны будут размещать информацию о цифровых рекламных конструкциях в информационном ресурсе ЕОЦРКО. Указанный оператор проверяет социальную рекламу на предмет соответствия требованиям закона.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет направлять в ЕОЦРКО требования о предотвращении и прекращении размещения социальной рекламы на цифровых рекламных конструкциях, которые должны быть исполнены в течение одного рабочего дня. ЕОЦРКО должен будет безвозмездно предоставить доступ иным лицам к своему информационному ресурсу для осуществления контроля со стороны ФАС. В иных случаях ЕОЦРКО вправе взимать плату за доступ к своему информационному ресурсу.

Для установки и эксплуатации цифровой рекламной конструкции на транспортных средствах, участках земли и объектах недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения тендеров заключаются договора с ЕОЦРКО сроком на 30 лет. Если владельцем объекта, на котором размещаются цифровые рекламные конструкции, выступает публично-правовая компания, в котором доля государства превышает 50%, то она также может без проведения тендера заключить договор с ЕОЦРКО сроком 30 лет.

Примерный договор на установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций утверждается Правительством. Порядок определения цены на размещение и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, включая порядок определения цены аренды земельных участков, утверждает Минцифры.

Предполагается, что тарифы на размещение и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций будут определяться как средневзвешенные на основании заключенных в соответствующем регионе или муниципальном образовании договоров на установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций с использованием имущества либо земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В случае отсутствии в соответствующем регионе или муниципальном образовании аналогичных договоров на размещение и эксплуатацию цифровых рекламных услуг, цена будет определяться Минцифры на основе предложений ЕОЦРКО.

Также Минцифры должно подготовить концепцию размещения цифровых рекламных конструкций на транспорте и разработать для каждого региона схему размещения цифровых рекламных конструкций ЕОЦРКО. Со своей стороны, Правительство должно будет утвердить правила установки и эксплуатации цифровых рекламных конструкций ЕОРЦКО во всех регионах страны.

Если использование информационного ресурса ЕОРЦКО при установке и эксплуатации цифровой рекламной конструкции невозможно в связи с отсутствием технической возможности, то Минцифры должно будет определить, какие цифровые рекламные конструкции и в какие сроки подлежат модернизации ЕОЦРКО. Модернизация будет производиться за счет данного оператора.