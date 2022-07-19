Apple Pay хотят лишить статуса безальтернативного ПО для iPhone и iPad

Apple уличили в монополизации платежных систем для устройств на базе iOS. Она намеренно закрыла свою экосистему от конкурентов, чтобы получать миллиарды долларов комиссии с банков-эмитентов пластиковых карт за переводы через Apple Pay. Дело дошло до суда – от Apple требуют компенсировать банкам все потери и открыть доступ к iOS сторонним платежным системам.

Apple отправится в суд

Компания Apple получила судебный иск за то, что в экосистеме iOS нет ни одной платежной системы, помимо, собственно, Apple Pay. Как пишет Bloomberg, автором иска выступило канадское финансовое объединение Affinity Credit Union.

Организация обвиняет Apple в создании фактически монополии в собственной экосистеме. В иске говорится о нарушении компанией антимонопольного законодательства.

По оценке авторов иска, происходящее в iOS-экосистеме наносит вред конкурирующим платежным системам, для которых этот сегмент рынка, несмотря на его немаленькие размеры, закрыт. В документе Affinity Credit Union упоминаются далеко не только смартфоны iPhone, но также планшеты iPad и умные часы Watch. Apple, как известно, является непревзойденным лидером по продажам смарт-часов и планшетов, но уступает Xiaomi и Samsung по объемам отгрузок смартфонов.

В скором будущем, возможно, на iPhone появятся новые платежные системы без скрытых комиссий

В России Apple Pay заработала осенью 2016 г. С марта 2022 г. она не функционирует – Apple подержала американские санкции и ушла с российского рынка.

Избавиться от конкурентов, чтобы заработать миллиарды долларов

В иске Affinity Credit Union говорится, что Apple намеренно напичкала свою мобильную платформу ограничениями, чтобы под iOS не только не могли работать альтернативные платежные системы, но и банковские приложения нельзя было использовать для оплаты товаров и услуг. Это позволило Apple полностью исключить конкуренцию в данном сегменте и сделать свою Apple Pay безальтернативным средством оплаты.

Вследствие этого Apple может беспрепятственно брать (и берет) комиссию с эмитентов платежных карт, которые пользователи привязывают к своим смартфонам. Другим сервисам такая практика попросту недоступна.

За каждую транзакцию с кредитной карты через Apple Pay компания берет 0,15% от суммы перевода. Для обычных дебетовых карт размер комиссии составляет 0,05%.

В иске нет точных данных, сколько денег заработала Apple на этих отчислениях за неполные восемь лет работы Apple Pay (система функционирует в мире с октября 2014 г.). Известно лишь, что за один только 2019 г. эти правила принесли Apple дополнительные $1 млрд к общей выручке. К 2023 г. эта сумма может вырасти до $4 млрд.

Во всем перечисленном эксперты Affinity Credit Union и углядели нарушение антимонопольного законодательства. В своем иске они отдельно указали на то, что другие платежные системы никаких комиссий с эмитентов карт не взимают. В качестве примера были приведены Google Pay и Samsung Pay. Эксперты Affinity Credit Union утверждают, что если бы в экосистеме iOS действовало несколько платежных систем, Apple едва ли смогла бы столь активно зарабатывать на транзакциях через Apple Pay.

Справедливость нужно восстановить

В иске Affinity Credit Union изложено два основных требования. Первое заключается в открытии доступа к iOS другим платежным системам, чтобы те тоже могли использоваться посредством NFC-чипа в iPhone и других мобильных устройствах Apple.

Также истец хочет заставить Apple выплатить компенсацию всем банкам-эмитентам, вынужденным годами выплачивать ей комиссию за работу в Apple Pay. Количество таких банков не установлено, предложенный размер компенсации не уточняется.

Apple в незавидном положении

К моменту выхода материала Apple никак не реагировала на новый иск против нее. С одной стороны, может показаться, что едва ли небольшая финансовая организация из Канады сможет тягаться в суде с гигантской транснациональной корпорацией.

С другой стороны, Affinity Credit Union заручилась поддержкой юридической фирмы Hagens Berman. У нее есть немалый опыт судебных баталий с Apple, в которых она каждый раз одерживала победу.

Например, именно благодаря усилиям специалистов Hagens Berman Apple пришлось выплатить $450 млн в 2015 г. за установку фиксированных и очень завышенных цен на электронные книги в сервисе Apple Books. В 2021 г. Apple выплатила небольшим компаниям – разработчикам ПО под iOS неустойку в размере $100 млн по иску о 30-процентной комиссии в магазине App Store, и снова не без участия Hagens Berman. Наконец, ранее в 2022 г. юристы Hagens Berman заставили Apple выплатить еще $95 по делу о гарантии на ее продукцию.