Softline разделится на две части из-за различий российского и мирового ИТ-рынков

Softline разделяет свой бизнес на российский и международный. Российский бизнес приносит Softline половину выручки и является основным источником прибыли, но в свете последних геополитических событий российский и международный бизнес стали слишком сильно различаться.

Softline разделят на российский и международный

ИТ-дистрибьютор Softline объявил о разделе бизнеса. Компания будет разделена на две части: Softline Russia и Softline Global, которой перейдут активы за пределами России. В перспективе названия обеих компаний могут быть изменены.

Причина разделения бизнеса кроется в геополитических процессах и том обстоятельстве, что сейчас российский и зарубежный бизнес Softline значительно отличаются в своей операционной деятельности, приоритетах и стратегиях. Разделение компании позволит сохранить ее акционерную стоимость, и две новые структуры смогут лучшим образом привлекать клиентов и сотрудников.

Softline Global сохранит листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE): на этой площадке в конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций). В заявлении компании отмечается, что будут предприняты все шаги для того, чтобы акционеры Softline Russia получили ликвидность от имеющихся у них ценных бумаг. Для осуществления раздела бизнеса Softline наймет независимых консультантов. Также потребуются одобрения регулирующих органов и собрания акционеров.

Кто будет руководить новыми компаниями

Главный операционный директор Softline Сергей Черноволенко станет гендиректором Softline Holdings — зарегистрированной на Кипре головной структуры компании. Он будет руководить процессом разделения. До весны 2022 г. Черноволенко уже занимал пост гендиректора Softline.

Softline превратится в две отдельные компании

Черноволенко также станет гендиректором и членом совета директоров Softline Global. Нынешний гендиректор Softline International, международного подразделения Softline Херве Тесслер (Herve Tessler) будет президентом Sodftline Global. Финансовый директор Softline International Бурак Озер (Burak Ozer) будет финансовым директором Softline Global. Штаб-квартира Softline Global будет расположена в Лондоне, Черноволенко, Тесслер и Озер являются резидентами Великобритании.

Нынешний гендиректор Softline Рой Хардинг (Roy Harding) покидает свой пост. Он останется в совете директоров компании и будет содействовать Softline Global в приобретении активов. Хардинг занял пост гендиректора Softline весной 2022 г., до того момента он был президентом Softline International.

Глава российского подразделения Softline Владимир Лавров станет гендиректором Softline Russia. Финансовый директоров Softline Holdings Артем Тараканов станет финансовым директором Softline Russia. Головной офис Softline Russia будет расположен в Москве.

Зависимость Softline от российского бизнеса

Softline была создана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым, который до недавнего времени занимал пост председателя совета директоров компании. Боровикову принадлежит 55% акций Softline. Ранее, благодаря тому, что Боровиков является налоговым резидентом Португалии, Softline удалось сохранить листинг на LSE, тогда как у большей части компаний с российскими корнями торги акциями на американских и британских фондовых площадках были приостановлены.

Исторически Россия является основным рынком для Softline, хотя компания активно развивает свое зарубежное присутствие в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

По итогам 2022 финансового года (закончился 31 марта 2022 г.), оборот компании в России составил $1,13 млрд — 51% от общего оборота компании. Выручка в России составила $982 млн — половину от общей выручки компании. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) в России составил $48,7 млн — 72% от значения данного показателя во всех странах присутствия.

Прибыль в России составила $16,3 млн — 150% от общей прибыли компании во всех странах. Такое соотношение связано с убытками, получаемыми Softline на уровне ее штаб-квартиры и в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).