Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту

Компания «Смарт текнолоджис» не смогла поставить Федеральной налоговой службе принтеры иностранного производства на несколько сотен миллионов рублей. По этой причине госкотракт в июле 2022 г. был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Как сообщил CNews источник, знакомый с ходом исполнения контракта, корпорация HP сорвала сроки поставки принтеров и потому поставить их в полном объеме не было возможности.

Разрыв контракта

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной техники «Аквариус») госконтракт на 685,5 млн руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Как следует из акта приема-передачи товара, «Смарт текнолоджис» не смогла поставить ФНС принтеры почти на треть суммы контракта (229,01 млн руб.). В рамках контракта в основном поставлялись принтеры Xerox и HP.

Как рассказал CNews источник, знакомый с ходом исполнения контракта, HP Inc сорвала сроки поставки своих принтеров в «Смарт текнолоджис» после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля 2022 г.

Представители «Смарт текнолоджис» отказались комментировать ситуацию. В ФНС не смогли ответить на запрос CNews.

Что должны были поставить

Согласно тендерным документам, «Смарт текнолоджис» должна была поставить принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) для 107 отделений ФНС по всей России. Контракт подразумевал передачу 2223 принтеров и 1706 МФУ Xerox, 412 принтеров HP, а также 67 программно-аппаратных комплексов защищенной печати российского производства (вендор в документации не указан).

Контракт должен был быть исполнен в два этапа. Первый завершился в конце 2021 г. В рамках данного этапа «Смарт текнолоджис» поставила все необходимое оборудование на общую сумму в 203,3 млн руб. Однако при исполнении второй части контракта, которая пришлась на 2022 г. у поставщика возникли проблемы.

ФНС расторгла контракт, после того как почти на 230 млн руб. не получила иностранные принтеры

Товар по второму этапу контракта должен был быть поставлен до 11 мая 2022 г. Письмом от 7 апреля 2022 г. «Смарт текнолоджис» уведомила ФНС «об отсутствии у поставщика возможности осуществить поставку товара, предусмотренного этапом два, в полном объеме», следует из решения об одностороннем отказе от контракта. В мае служба все-таки приняла часть товара на сумму 133,9 млн руб. Но принтеры на сумму 229,01 млн руб. так и не были поставлены.

В этой связи заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Контракт был расторгнут 4 июля 2022 г. Штрафы и пени поставщику при этом не были начислены.

Детали тендера

Тендер на поставку программно-аппаратной платформы защищенной печати и тиражирования документов для ФНС был опубликован в формате электронного аукциона в июне 2021 г. Максимальная цена контракта по нему могла составить 714,03 млн руб.

В аукционе приняли участие две компании (наименование второй в документах не разглашается). «Смарт текнолоджис» предложила наименьшую цену в 685,5 млн руб. против 689,04 млн руб. у конкурента. Контракт был заключен в августе 2021 г.

Владельцы «Смарт текнолоджис»

Согласно базе ЕГРЮЛ, ООО «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину, а остальные 60% в равных долях распределены между Олегом Котом, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.

При этом 64% долей ООО «Смарт холдинга» находятся у ООО «Смарт текнолоджис». Остальные 33% принадлежат Александру Калинину и 3% — группе «Аквариус». ООО «Аквариус» с декабря 2021 г. на 99% долей принадлежит ООО «Смарт холдинг», на 1% — Владимиру Степанову, и менее 1% остается у Александра Калинина.

Смена владельцев компании «Аквариус», которая ранее принадлежала «Национальной компьютерной корпорациии» (НКК), стала следствием борьбы за корпорацию между семьей Калининых (Алексея и его отца — основателя и акционера компании Александра) с группой акционеров Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым, в декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом и стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК — группы «Аквариус» — сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис».