Apple тайно завозит в Россию тысячи гаджетов, несмотря на санкции

Apple по-прежнему ввозит свою технику в Россию, несмотря на санкции и другие ограничения. Но купить ее не получится – устройства предназначены для обмена на те, что были куплены до санкций, находятся на гарантии и по тем или иным причинам вышли из строя. Эксперты считают, что данный факт указывает на нежелание Apple полностью уходить с российского рынка.

Apple не бросает россиян

Компанию Apple уличили в тайном импорте в Россию крупных партий своей продукции. Как пишут «Известия», объемы измеряются в тысячах устройств.

По мнению опрошенных изданием экспертов, данный факт означает, что Apple пока не рассматривает вариант окончательного ухода с российского рынка. Между тем, продажи своей техники она прекратила еще в марте 2022 г., убрав, в том числе, возможность заказа устройств со своего русскоязычного сайта.

Источники издания утверждают, что, несмотря на внушительные объемы импорта, техника Apple на прилавки российских магазинов не попадает. Все ввезенные в Россию экземпляры предназначены для выполнения гарантийных обязательств перед пользователями, в том числе и для замены сломавшихся устройств на новые.

Пока неизвестно, включает ли тайный импорт Apple ввоз в Россию запчастей для своих устройств, особенно для iPhone. Как сообщал CNews, из-за сложившейся в мире ситуации в российских сервисных центрах образовался дефицит некоторых компонентов, в особенности экранов и аккумуляторов.

Если гаджет Apple еще на гарантии, то его можно обменять на новый в случае поломки

По данным собеседников издания, тайным импортом техники в Россию занимается и компания Samsung. Она остановила открытые поставки своей продукции на российский рынок на три дня позже Apple, сославшись на проблемы с логистикой.

Кому достанутся новые устройства

Источники издания не стали отрицать возможность появления импортируемой Apple техники в магазинах России, но отметили, что, «скорее всего», она на прилавках все-таки не окажется.

Устройства Apple, ввезенные компанией, достанутся в первую очередь владельцам ее «белых» гаджетов, импортированных по прямому импорту. Они смогут рассчитывать на них, если имеющиеся у них в наличии устройства вышли из строя и не могут быть отремонтированы силами российских авторизованных сервисных центров. Воспользоваться этим могут и те, кто успел подключиться к расширенной программе поддержки AppleCare+.

Придется немного подождать

Пока неизвестно, какие именно устройства, с учетом санкций и иных ограничений, Apple завозит в Россию. Поменять по гарантии можно, по меньшей мере, смартфон iPhone 13 Pro образца осени 2021 г., утверждают источники издания.

По их словам, рассчитывать на новый смартфон на замену старому можно, если ремонт имеющегося экземпляра затянулся более чем на семь дней. Однако процесс замены может растянуться на 45 дней «из-за отсутствия гаджетов на складе».

Сроки замены сломанного устройства Apple на новое, по всей видимости, зависят от выбора сервисного центра или ритейлера, у которого приобретался гаджет. Например, в «Мегафоне» заверили издание в достаточном количестве складских запасов техники Apple. «Производитель продолжает их сервисную поддержку, в том числе возможна замена устройства при гарантийном случае. При поломке гаджета наши покупатели могут обратиться в любой из салонов оператора», – добавили представители «Мегафона».

Дополнительные мотивы для Apple

Со слов собеседников «Известий», Apple продолжает импортировать свою технику в Россию не только во исполнение гарантийных обязательств перед клиентами, но и «в рамках исполнения контрактов с западными компаниями, сохранившими офисы в России». Эти соглашения подразумевают и замену, и обновление оборудования, и отказаться от их выполнения Apple не может. Вероятно, ввезенная по этим соглашениям техника тоже не попадет в магазины.

Тем временем, вся техника Apple подпадает под действие правил параллельного импорта. Едва ли компания будет давать гарантию на «серые» гаджеты, поэтому ее покупателям предоставят ритейлеры. Как сообщал CNews, в итоге это может привести к росту цен на электронику всех популярных в России брендов.