Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона

Поисковики Рунета по требованию Роскомнадзора будут маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства. Такая мера стала ответом регулятора на неудаление ресурсом запрещенных в России материалов. Мера будет действовать до устранения всех нарушений.

Действия Роскомнадзора

Роскомнадзор обязал поисковые системы Рунета информировать интернет-пользователей о том, что «Википедия» нарушает российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале и на своем сайте.

Поисковики должны будут помечать сайт «Википедии» следующей фразой — «РКН: сайт нарушает закон РФ». Такую «меру понуждения» в Роскомнадзоре объясняют тем, что ресурс не удалил материалы, признанные в России запрещенными. Среди них — «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». Меры будут действовать до тех пор, пока «Википедия» не устранит нарушения, уточнил регулятор.

«Википедия» принадлежит американской некоммерческой организации Wikimedia Foundation Inc. Компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов «Википедии» за такие нарушения составляет 5 млн руб., уточняют в Роскомнадзоре.

Блокировка иностранных соцсетей

Помимо борьбы с «Википедией», в феврале 2022 г. Роскомнадзор начал блокировать Facebook. Это стало ответной мерой на ограничение соцсети ряда российских СМИ, включая Lenta.ru и «Газета.ру».

Поисковики должны маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства

В марте Meta (признана в России экстремистской организацией) разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию и смерти в отношении россиян. Помимо этого, пользователи этих соцсетей также получили возможность желать смерти главам России и Белоруссии.

Экстренные меры

Противостояние Meta и российского Правительства завершилось тем, что Тверской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал организацию экстремистской.

Помимо этого, в июле 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах для крупных зарубежных ИТ-компаний, которые не исполняют требования закона о «приземлении» и не создают в стране полноценные представительства.

РКН также обязал поисковики маркировать Twitch

В случае неисполнения требований этого закона иностранные компании оштрафуют на сумму от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки компании, полученной от реализации всех товаров в России. Закон коснется не только Facebook, Twitter, TikTok и Instagram, но и «Википедию».

Также новый закон усиливает ответственность операторов связи за повторное неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к запрещенной информации. За это вводится штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 250 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 4 млн руб.