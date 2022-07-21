Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

Минсельхоз предложил компаниям из сельхоз-сектора оплатить из своего кармана разработку российского ПО на замену используемого ими иностранного софта. В дальнейшем власти возместят им 80% затрат в виде субсидий, но при этом все права на созданные утилиты останутся у разработчиков. Бизнес такое предложение не устроило – ему выгоднее развивать свои ИТ-отделы и создавать собственные программы, чем спонсировать сторонних разработчиков.

Бизнес просят профинансировать импортозамещение

Российский Минсельхоз предложил крупным отечественным сельскохозяйственным компаниям вложить собственные средства в миграцию с иностранного программного обеспечения. Как пишет «Коммерсант», компании пока не видят в этом выгоды для себя и не спешат финансировать российских разработчиков ПО.

Предложение Минсельхоза прозвучало на совещании министерства с представителями нескольких крупнейших животноводческих компаний. По информации издания, на мероприятии присутствовали сотрудники «Тавроса» «Эконивы», «Русмолока» и других предприятий.

Чиновники указали на то, что необходимо как можно скорее «импортозаместить решения, которые безумно важны для производственных цепочек». В частности, упоминалось американское ПО Smartbow для мониторинга передвижения и здоровья скота. В качестве примера также приводился софт BigFarmNet (США), используемый в том числе для контроля над поголовьем свиней. Кроме того российские свинофермы используют ПО Cloudfarms разработчиков из Словакии, которое необходимо для анализа и управления данными.

План властей импортозамещения ПО в сельхоз-отрасли участников рынка не устроил

Итоговый список иностранных программ, используемых сельхоз-компаниями и нуждающихся в импортозамещении, представители министерства предложили подготовить непосредственно участникам рынка. В дальнейшем эти данные будут переданы в Минцифры.

Никаких прав собственности

Согласно предложению Минсельхоза, следующим шагом в импортозамещении станет закупка необходимого ПО. Сельскохозяйственные компании должны будут оплатить полную стоимость разработки отечественных заменителей иностранного софта.

В дальнейшем власти вернут 80% вложений в виде субсидий. Но тут есть немаловажный нюанс – несмотря на то, что компании профинансируют весь цикл разработки, никаких прав на созданный софт у них не будет. Правообладателями будущего ПО останутся его непосредственные разработчики.

Бизнес идею не оценил

По информации источника издания, в планы Минсельхоза входит подготовка всех необходимых Минцифры документов в течение ближайших двух недель. Договоры между сельхоз-компаниями и разработчиками ПО, по оценке министерства, будут подписаны к 1 ноября 2022 г.

При этом сами компании не очень воодушевились идеей финансирования разработки российского ПО из своих средств, утверждают источники издания в самих компаниях. К тому же многие из них в течение длительного времени развивают собственные ИТ-отделы, сотрудники которых пишут собственное ПО на замену иностранному.

Со слов представителей таких компаний, предложение Минсельхоза попросту невыгодно для них. Разработка ПО для импортозамещения сторонними российскими компаниями, миграция на него и адаптация его под нужны предприятия, а также техподдержка со стороны разработчиков – все это в сумме будет стоить дороже для компаний в сравнении с созданием собственных программ силами штатных программистов.

Аргументом против вливания средств в разработку ПО для импортозамещения для многих компаний служит и стабильность работы используемого им западного софта. По словам представителей этих компаний, закупленные ими утилиты продолжают исправно функционировать, поскольку их создатели пока не отзывают лицензии и продолжают обеспечивать российских клиентов обновлениями и технической поддержкой.

«Перевод масштабного агрохолдинга на альтернативное российское ПО – это долго и дорого, поэтому без финансовой стимуляции и критической надобности сложно представить себе этот процесс в добровольном порядке, – сообщил "Коммерсанту" один из участников рынка животноводства. – Поддержка в таком случае потребуется не только разработчикам ПО, но и компаниям, которые будут его приобретать и внедрять на производстве». По словам другого собеседника издания, некоторые компании готовы принять предложение Минсельхоза, но лишь в том случае, если в итоге все права на софт будут переданы им, а не останутся у разработчиков.