Huawei без предупреждения уволила половину внештатных сотрудников в России

Число внештатных сотрудников Huawei в России в кратчайшие сроки сократилось на 50%. Компания не объясняет причины, а ее бывшие партнеры связывают это с проблемами логистики. Huawei никак не может определиться со своей позицией по России – она то останавливает импорт, то возобновляет его, то закрывает магазины, то вдруг расширяет штат продавцов.

Huawei против «внештатников»

Компания Huawei внезапно как минимум вдвое сократила количество своих внештатных сотрудников, работавших на нее в России по договору. Об этом ТАСС сообщил представитель неназванной компании-партнера российских сотовых операторов, в инфраструктуре которых есть сетевое «железо» Huawei.

На 25 июля 2022 г. не было известно об истинных масштабах сокращения внештатных сотрудников Huawei. 50% из них техногигант из КНР уволил еще на конец июня 2022 г.

Судьба сотрудников Huawei, числящихся в российском штате компании, под вопросом. По информации источника издания, большая их часть в настоящее время находится в отпуске, который, по утверждению источника ТАСС, должен был продлиться не больше месяца, но, очевидно, затянулся.

Новых сотрудников Huawei не нанимает. Это касается как «штатников», так и «внештатников».

Huawei продолжает метаться из стороны в сторону

В качестве примера издание приводит рекрутинговую компанию Ancor, которая оказывала китайскому вендору аутсорсинговые услуги. По словам ее директора по продажам и маркетингу Натальи Щербаковой, объем этих услуг действительно сократился. Всему виной, отметила собеседник издания, проблемы с логистическими цепочками.

Все меняется слишком быстро

Еще в первом полугодии 2022 г., большая часть которого пришлась на эпоху антироссийких санкций, ситуация с кадрами в российском подразделении Huawei была полностью противоположной. Как сообщал CNews, компания открывала одну вакансию за другой – в сравнении с первой половиной 2022 г. их стало больше на 50%. Больше всего Huawei нуждалась в продавцах, хотя в этот же период она начала закрывать свои магазины, а также в специалистах по производству и обслуживанию электроники.

В первое полугодие входит и июнь. Таким образом, от стремительного расширения штата к полному прекращению найма Huawei перешла всего за несколько недель, попутно начав избавляться от внештатных сотрудников.

Huawei не может определиться

Huawei – одна из тех иностранных компаний, которые никак не могут определиться, остаются они на российском рынке или все же уходят. Но, несмотря на то, что власти Китая антироссийские санкции к моменту выхода материала не поддерживали, Huawei неоднократно демонстрировала их одобрение.

Так, она еще в марте 2022 г. объявила о 50-процентном сокращении поставок своих устройств в Россию, обвинив во всем слабость российской национальной валюты. «В настоящее время в России работать рискованно, – сказал Financial Times один из бывших топ-менеджеров Huawei. На тот момент курс рубля действительно демонстрировал исторический «отрицательный рост».

В тот же период Huawei остановила и отгрузку базовых станций российским операторам связи. Но если в случае с потребительской электроникой компания объяснения предоставила, то в случае с базовыми станциями решила обойтись без них – она просто перестала выходить на связь со своими клиентами.

В апреле 2022 г. Huawei без предупреждения удалила из своего магазина AppGallery приложения нескольких российских банков, попавших под санкции Запада. В июне 2022 г. стало известно о закрытии четырех их 19 российских магазинов компании.

Месяц спустя в России назрела проблема дефицита запчастей для смартфонов Huawei. В стране обнаружилась нехватка экранов и аккумуляторов, цены на них взлетели, а сроки ремонта существенно увеличились.

Кратковременная передышка

В середине июля 2022 г. Huawei неожиданно для всех решила изменить свое отношение к России. После нескольких месяцев перерыва она вновь начала поставлять в Россию смартфоны и другие устройства. Объяснять свои мотивы компания не сочла нужным.

«Новые поставки действительно идут», – заявил тогда источник «Известий», приближенный к неназванной компании – партнеру ряда производителей электроники.

С учетом новых сокращений, пусть и среди внештатных сотрудников, остается неизвестным, входит ли в планы Huawei повторный ввод ограничений на ввоз своей техники в Россию. С мая 2022 г. в стране действует параллельный импорт, позволяющий поставлять в магазины иностранную технику без согласия на то производителя.