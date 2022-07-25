Intel наладит выпуск крупномасштабный процессоров для компании, обманувшей весь мир

На фабриках Intel в ближайшие полтора-два года начнется выпуск процессоров компании MediaTek. Это крупнейший в мире вендор мобильных CPU, добившийся столь значимых высот путем обмана производителей и пользователей смартфонов. Для Intel это крупнейший клиент ее нового контрактного бизнеса. MediaTek желает ослабить зависимость от TSMC, которая сейчас выпускает все ее процессоры.

У Intel новый клиент

Intel займется производством процессоров для тайваньской компании MediaTek, крупнейшего вендора мобильных чипов, пишет Reuters. Для Intel это первая крупная сделка после ее превращения в контрактного производителя микросхем, состоявшегося в начале 2021 г.

Intel известна тем, что использовала свои фабрики для выпуска исключительно собственных процессоров и иных микросхем, на которых обязательно должен был быть ее логотип. Все изменилось со сменой руководства – в начале февраля 2019 г. ее возглавил ее же бывший финдиректор Роберт Свон (Robert Swan). За два года у руля Свон не только не укрепил положение Intel на рынке, но и значительно ослабил ее позиции. Также он начал распродавать активы Intel.

В январе 2021 г. Свона сместил ветеран Intel – Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), сразу же разработавший обширную программу по возвращению Intel ее былого могущества. Контрактное производство – часть этого крупномасштабного плана. Специально для этого было создано отдельное подразделение Intel Foundry Services.

Сделка без подробностей

MediaTek – это первый крупный клиент Intel. Подробности о сделке обе стороны пока держат в секрете – нет данных ни о сумме, которая осядет на счетах Intel, ни об объемах микросхем, которые заказала MediaTek.

Отсутствует и представление о том, какой техпроцесс интересует MediaTek, но можно сказать, что на суперсовременные нормы производства она в данном случае точно не рассчитывает. По информации Reuters, первые процессоры MediaTek покинут фабрику Intel в течение ближайших полутора-двух лет.

С одной стороны, это достаточно большой срок – за это время TSMC и Samsung точно успели бы освоить какой-нибудь новый для себя техпроцесс, как это было с 4 нм. Они начали выпуск чипов по этой топологии спустя около года с момента отладки 5-нанометровой линии.

С Intel ситуация иная. Все, что она может предложить MediaTek в настоящее время – это 14 нм и 10 нм. Ее собственные суперсовременные гибридные процессоры Alder Lake – тоже 10-нанометровые.

Впрочем, нельзя исключать, что Intel собирается обкатать на заказах MediaTek одну из своих пока не принятых на вооружение технологий производства. Reuters пишет о некоем техпроцессе Intel 16, подробностей о котором нет. Едва ли речь о 16-нанометровых нормах, в 2022 г. давно морально устаревших.

Выгода очевидна

Наличие MediaTek в списке заказчиков – это вполне очевидная выгода для Intel. Компания получит не только деньги, но и возможность усилить свое влияние на рынке контрактного производства микросхем. Последний, правда, давно поделен между другими компаниями, и свыше 53% на нем занимает тайваньская TSMC. (данные Statista.com за I квартал 2022 г.)

Прорваться в высшую лигу будет непросто

Все это подтвердил в своем заявлении и Рандхир Такур (Randhir Thakur), президент Intel Foundry Services. «Для нас очень важно привлечь клиента из Тайваня», – сказал он.

В чем интерес MediaTek к производству своих микросхем на фабриках Intel, к моменту выхода материала известно не было. Своих фабрик у нее нет, но она заказывает все нужные ей чипы у TSMC.

Аналитик TechInsights Дэн Хатчесон (Dan Hutcheson) сообщил Reuters, что в сфере производства микросхем есть сомнения относительно того, сможет ли Intel справиться с контрактным производством. В то же время, по его словам, сделка с MediaTek показывает, что она на правильном пути, и что ее инвестиции, в том числе в подбор подходящих руководителей, приносят свои плоды.

MediaTek – крупный клиент нового бизнеса Intel, но все же не первый. Ранее Intel заключила аналогичные контракты с Qualcomm (главный конкурент MediaTek) и Amazon.

Зачем все это MediaTek

MediaTek – это крупнейший производитель мобильных процессоров в мире по количеству выпущенных чипов. Он получил первое место еще в конце 2020 г. и удерживал его на протяжении всего 2021 г. В 2022 г. ситуация не изменилась – по итогам I квартала 2022 г. она удерживала 38% рынка против 30% у Qualcomm и 15% у Apple (статистика CounterPoint Research).

Как сообщал CNews, нынешних высот MediaTek добилась разными методами. Один из них – это обман производителей и владельцев смартфонов, заключающийся в завышении показателей CPU во время теста в популярных бенчмарках. Хитрость тайваньского вендора аналитики авторитетного портала AnandTech раскрыли еще весной 2020 г., но это совершенно не отразилось на темпах роста продаж MediaTek. К слову, именно она стала первым в мире производителем CPU, выпустившим 4-нанометровый процессор.

MediaTek уверенно удерживает лидерство

Вероятнее, контракт с Intel позволит MediaTek нарастить объемы производства и не зависеть от одной лишь TSMC. Она, как известно, загружена заказами на годы вперед, что позволяет ей регулярно повышать цены на свои услуги. В самой MediaTek это подтверждают. «MediaTek всегда придерживалась стратегии работы с несколькими партнерами», – говорится в ее заявлении.

В случае если Intel сможет предложить MediaTek только не самые современные по нынешним меркам техпроцессы, она MediaTek могла бы переложить на нового партнера выпуск CPU начального и среднего сегментов.

У Intel уже есть опыт сотрудничества с MediaTek, но в прошлый оно завершилось отчуждением части ее бизнеса. Как сообщал CNews, в ноябре 2020 г., как раз в период правления Роберта Свона, Intel продала MediaTek подразделение Enpirion Power Solutions по разработке конвертеров и регуляторов напряжения. Сумма сделки составила около $85 млн.