МФТИ не получит денег по миллиардному ИТ-проекту Генпрокуратуры. Его работу оценили в «0 руб. 0 коп.»

МФТИ не смог получить с НИИ «Восход» деньги за работы, связанные с миллиардным ИТ-проектом Генпрокуратуры. «Восход» в этом проекте был головным исполнителем, но контракт до конца исполнен не был — заказчик расторг его «по соглашению сторон». После этого субподрядные работы МФТИ стали для НИИ неактуальны. Отыскать правду в суде МФТИ не удалось.



Поражение МФТИ в споре с ННИ «Восход»

Как выяснил CNews, Московский физико-технический институт (МФТИ; имеет статус национального исследовательского университета) не получит денег за выполненные им работы по подготовке условий для цифровой трансформации органов и организаций Генпрокуратуры.

Работы были осуществлены по субподрядному договору МФТИ с подведомственным Минцифры НИИ «Восход», у которого в свою очередь был головной контракт с Генпрокуратурой.

Общее название проекта: реализация сервисов цифровой трансформации органов прокуратуры. В сентябре 2019 г. «Восход» безальтернативно (как единственно возможный поставщик) подписал с Генпрокуратурой соглашение на реализацию первой очереди этого проекта за 945,6 млн руб. Фронт работ, доставшийся МФТИ в апреле 2020 г. по итогам конкурса, был оценен в 28 млн руб. (институт был не единственным субподрядчиком).

Свои обязательства перед «Восходом» МФТИ должен был выполнить до 31 декабря 2020 г. Заказчик решил, что работы были осуществлены не в срок, в результате чего отказался их принимать и оплачивать.

МФТИ не получил от НИИ «Восход» денег за работы по миллиардному проекту для Генпрокуратуры

МФТИ посчитал такое решение несправедливым и 16 апреля 2021 г. подал к «Восходу» иск в Арбитражный суд Москвы. Помимо выплаты полной стоимости договора в 28 млн руб. МФТИ потребовал неустойку в 3,4 млн руб., погашения задолженности по возврату суммы обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 3,4 млн руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 27,9 млн руб. Таким образом, общая сумма претензий составила 62,7 млн руб.

По итогам разбирательства суд 21 июля 2022 г. полностью отказал МФТИ в удовлетворении его требований.

На момент публикации данного материала представители МФТИ не смогли сообщить CNews, согласны ли они с вердиктом служителей Фемиды и намерены ли его оспаривать.

«Стоимость результатов работ равна 0 руб. 0 коп.»

Как следует из судебных документов, в ходе разбирательства суд определением от 21 декабря 2021 г. назначил проведение судебной экспертизы, которую поручил эксперту Межведомственного компьютерного центра — филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН.

Перед экспертом было поставлено три вопроса: соответствуют ли представленная истцом отчетная документация условиям договора с «Восходом» и ТЗ к нему с учетом целей и задач, поставленных в этом ТЗ, возможно ли фактически использовать результаты выполненной истцом работы для целей договора, какой фактический объем и стоимость выполненного истцом фронта работ (при наличии положительного ответа на первый вопрос).

Заключением эксперта от 29апреля 2022 г. было установлено, что «нарушение сроков работ по этапу 1 привело к невозможности использовать результаты работ для целей договора; представленная истцом отчетная документация по этапам частично соответствует условиям договора и ТЗ; фактически использовать результаты работ не представляет возможным в связи с нарушением сроков выполнения, стоимость результатов работ равна 0 руб. 0 коп.».

Вероятная подоплека конфликта

Из размещенной на сайте госзакупок карточки головного контракта по проекту, заключенного Генпрокуратурой с «Восходом», следует, что срок его исполнения был ограничен 25 декабря 2020 г. Однако в полном объеме работы выполнены не были — еще 10 ноября 2020 г. договор был расторгнут «по соглашению сторон».

По данным карточки, заказчик не назначил «Восходу» никаких штрафов. При этом «стоимость исполненных поставщиком обязательств — 184 545 840,49 руб.; фактически оплачено — 709 193 285,21 руб.», указано в карточке.

На момент публикации данного материала представители Генпрокуратуры и «Восхода» объяснить CNews причины расторжения не смогли. Заказчик также оставил без ответа вопросы редакции относительно того, что в итоге стало с проектом, касающимся сервисов цифровой трансформации Генпрокуратуры — был ли он признан неактуальным или будет перезапущен.

С учетом вышеупомянутой даты расторжения рассматриваемого головного контракта не трудно заметить, что окончательно отказывая МФТИ в приемке работ, «Восход» уже знал, что не сможет представить их результаты Генпрокуратуре, а значит очевидно не был заинтересован ни в их приемке, ни в оплате.

В частности, из судебных документов следует, что мотивированный отказ в приемке работ, выполненных МФТИ по первому этапу, был составлен «Восходом» лишь 8 декабря 2020 г., то есть почти через месяц после разрыва его контракта с Генпрокуратурой.