Отложенная карма. Уход из России обернулся для Microsoft гигантскими потерями

Отказ Microsoft работать в России обошелся ей в более чем в $125 млн, согласно ее финочету за II квартал 2022 г. Сумма включает, в том числе, выплаты работникам выходных пособий и потери на обесценившихся активах, но не учитывает убытки из-за запрета продаж ПО и «железа».

Побег на десятки миллионов

Корпорация Microsoft обнародовала информацию о финансовых потерях, вызванных ее спешным бегством из России. Согласно ее финансовому отчету, ущерб перевалил за $125 млн.

Смета расходов Microsoft на сворачивание российского бизнеса включает множество пунктов. Среди них – выплаты выходных пособий работникам, обслуживание долгов и потери на обесцененных активах. В общей сложности компания потратила на все это в пределах $126 млн.

Примечательно, что Microsoft не стала приплюсовывать к этой сумме свои фактические и потенциальные потери от прекращения продаж своих продуктов. Россиянам действительно недоступны многие ее решения. Например, они не могут покупать и скачать лицензионную цифровую копию Windows 11, а если бы и могли, то им бы пришлось заплатить намного больше, нежели американцам.

Незначительный сопутствующий урон

Информация о потерях Microsoft отражена в ее отчете за IV квартал финансового 2022 г., начавшегося для корпорации 1 апреля 2022 г., и завершившегося 30 июня 2022 г. В течение всего периода компания то уходила из России, то вновь возвращалась. В июне 2022 г. она сперва намекнула на грядущие сокращения в своем российском подразделении, а потом и вовсе решила полностью уничтожить его.

Уход из России пока не повлиял на финансовую стабильность Microsoft

Впрочем, потерянные из-за России $126 млн никак не повлияли на ее итоговые финансовые показатели. Выручка Microsoft составила $51,9 млрд, увеличившись на 12% год к году. Операционная прибыль достигла $20,5 млрд, продемонстрировав 8-процентный рост.

Чистая прибыль тоже увеличилась за год, но уже не так значительно – всего на 2%. Она составила $16,7 млрд.

Несмотря на положительную динамику, результаты Microsoft оказались ниже прогнозов экспертов. Как пишет Reuters, всему виной укрепление доллара и падение продаж ПК. Значительную часть денег Microsoft принесли не игровые приставки Xbox и не продажи Windows, а облачное подразделение Intelligent Cloud. Его выручка выросла на 20% год к году до $20,9 млрд. Рост облачного сервиса Azure составил 40% вместо ожидаемых аналитиками Visible Alpha 43%.

Фрагмент отчета Microsoft

Общее снижение потребительского спроса, связанное с нестабильной геополитической ситуацией, отразилось на доходах Microsoft от видеоигр. Они просели на 7% в годовом исчислении из-за падения продаж игровых приставок Xbox, и различного игрового контента.

Почему Microsoft пошла против России

Microsoft – это американская корпорация, вынужденная подчиняться властям США. Именно США являются лидером по количеству антироссийских санкций. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, в середине мая 2022 г. их было свыше 1980 против 1402 у Канады и 1361 у Швейцарии.

Microsoft стала одной из первых компаний, заявивших о прекращении операций в России. Она сделала это в марте 2022 г., но в апреле 2022 г. некоторые бизнес-процесс были запущены повторно. В начале июня 2022 г. российское представительство корпорации оказалось под угрозой многочисленных сокращений, а в конце того же месяца стало известно, что Microsoft стремится полностью развалить свой российский офис.

Здесь следует отметить, что российский штат Microsoft подвергается сокращениям как минимум в течение последних нескольких лет. Если в середине прошлого десятилетия в нем работало около 1000 человек, то к лету 2021 г. их осталось в пределах 300.

Попутно Microsoft запрещает россиянам скачивать дистрибутивы ее операционных систем со своего официального сайта и участвовать в программе бета-тестирования Windows Insider. В ответ на это жители России без промедления переключились на пиратские версии Windows.