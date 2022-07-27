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Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути

«Википедия» стала для многих судей источником информации при рассмотрении судебных дел. Они используют статьи для вынесения вердиктов и нередко помещают целые цитаты из них в текст судебных решений. Такие статьи легко скорректировать, чтобы добиться от суда нужного решения

Эволюция «Википедии»

«Википедия» превратилась в инструмент, используемый судьями при принятии решения по делам, которые они ведут, пишет Engadget. Статьи, размещенные во всемирной энциклопедии, могут не только быть для них подспорьем, но и в целом влиять на юридические решения и ход судебных заседаний.

К такому выводу пришли эксперты лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, CSAIL). Они провели исследование, в котором подопытными, сами того не подозревая, являлись действующие судьи, ежедневно выносящие вердикты по десяткам дел.

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Судьи искренне верят в подлинность информации в статьях «Википедии»

Согласно результатам исследования, наличие в «Википедии» статьи, описывающей судебный процесс, схожий с тем, который ведет тот или иной судья, увеличило ее цитирование более чем на 20%. Более того, иногда часть таких статей интегрировалась в непосредственно текст судебного решения.

Эксперимент удался

В рамках своего исследования команда CSAIL попросила студентов юридического факультета написать более 150 статей о решениях Верховного суда Ирландии. Половина материалов была выбрана случайным образом для загрузки на ресурсы, где их могли бы использовать судьи, юристы и клерки, включая «Википедию». Остальные были оставлены в качестве запасных. По словам ведущего исследователя Нила Томпсона (Neil Thompson), именно рандомизированный характер отбора статей для публикации в интернете показал истинную причинно-следственную связь между статьями и цитатами.

Сотрудники подчеркнули, что выбор пал именно на ирландскую правовую систему не случайно. Они назвали ее «идеальной испытательной площадкой», поскольку решения вышестоящих судов обязательно должны учитываться нижестоящими судебными инстанциями, равно как в Великобритании и США.

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Правосудие можно обмануть парой правок к статье в интернете

При этом статей о решениях Верховного суда Ирландии в интернете не так много, в отличие, к примеру, от американском Верховного суда. Исследователи увеличили количество релевантных статей «в десять раз», за счет тех, что были написаны специально в рамках исследования.

Как показало исследование, ирландские суды сразу набросились на новые статьи в «Википедии», написанные студентами-юристами. По словам авторов эксперимента, чаще всего их использовали суды низших инстанций.

Исследователи объяснили это вероятным желанием судей и клерков, работающих в низших судебных инстанциях Ирландии, просто желали сэкономить себе немного времени. Они обращались к «Википедии», чтобы быстрее справиться с завалами судебных дел – на онлайн-поиск схожих судебных процессов требуется не так много времени, в отличие от штудирования специализированных сайтов и книжек.

Доверяй, но проверяй

«Википедия» как источник информации о судебных делах и как инструмент для принятия решения по тому или иному процессу может давать осечку. Любой пользователь может носить любые изменения в статьи всемирной онлайн-энциклопедии, и в результате информация в них может быть сильно искажена.

Или же статьи могут с самого начала содержать ложные сведения. В случае с судами пользователи могут специально править материалы в «Википедии», чтобы влиять на ход заседания, пишет Engadget.

Насколько высок риск судье или работнику судебной инстанции попасться на отредактированную со злым умыслом статью в «Википедии», в отчете CSAIL не указано. Соавтор исследования Брайан Флэнаган (Brian Flanagan) утверждает, что юридическое сообщество при использовании любого онлайн-источника, в том числе и энциклопедийц, всегда должно проверять их на достоверность изложенных в них сведений.

Современные технологии действительно пока очень плохо приживаются в сфере юридической и судебной практики. К примеру, невиновный человек может сесть в тюрьму, если нейросеть увидит в нем преступника.

В такой ситуации оказался Майкл Уильямс (Michael Williams), житель Чикаго (США). В этом городе развернута система определения выстрелов ShotSpotter, основанная на искусственном интеллекте и массиве микрофонов. Она указала на Уильямса как на убийцу, застрелившего своего соседа, хотя у него не было ни мотива, ни оружия. Он провел в тюрьме год, прежде чем адвокаты сумели доказать его невиновность.

Эльяс Касми

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