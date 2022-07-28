CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Ритейл
|

Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую

Один из ведущих девелоперов России заменил американскую CRM Salesforce, которую используют в Apple и Tesla, на продукт российской компании InState. Salesforce ушла с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине. Внедрение и стоимость отечественного решения, созданного специально для рынка недвижимости, оказалась в разы дешевле иностранного аналога.

Импортозамещение в девелопменте

Российская девелоперская компания Radius Group (ООО «Радиус групп») заменила американскую CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) SalesForce на российский продукт InState Real Estate. Об этом CNews рассказали представители Radius Group.

В начале марта 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине Salesforce заявила о прекращении сотрудничества с клиентами из России. Как отмечает девелопер, российская CRM оказалась «в разы дешевле» американского аналога, а стоимость внедрения решения — дешевле в два раза.

InState Real Estate была специально создана для компаний, работающих на рынке недвижимости и строительства. Система призвана управлять структурой портфеля проектов, контролировать занятость площадей, вести договоры аренды, рассчитывать арендную плату, контролировать дебиторскую задолженность и пр.

Кто использует американскую Salesforce

Американская компания SalesForce считается мировым лидером среди разработчиков CRM-систем, отмечают в Radius Group. Эту CRM в России используют как небольшие и средние компании, так и ведущие инновационные бренды, например «Яндекс». В мире эту платформу используют Tesla, Apple, Toyota и др., говорится на официальном сайте SalesForce.

sajlfors.png
Девелопер Radius Group заменил иностранную CRM на российскую

SalesForce занимала от 1 до 4% СРМ-рынка в России. Radius Group занималась ее внедрением семь лет и потратила десятки миллионов рублей, не считая стоимость лицензий, рассказали CNews в Radius Group.

Уступает ли ей российская система

«Российское решение уступает по юзабилити и гибкости, — рассказал CNews представитель Radius Group. — Но, нужно принять во внимание, что SalesForce — это многотысячная компания-разработчик, с огромным ресурсом и опытом, а местный разработчик существует на рынке несколько лет».

«Все же, учитывая сколько денег и времени было затрачено на SalesForce, мы были бы рады продолжить сотрудничество с ними, но они заняли свою позицию в отношении рынков России и Белоруссии, поэтому мы просто физически не сможем оплатить продления наших лицензий», — уточнили в Radius Group.

Чем занимается Radius Group

Radius Group позиционирует себя как одного из ведущих девелоперов и собственников складской и индустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др.

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп») зарегистрировано 27 июля 2005 г. в Москве. Выручка компании по результатам 2021 г. составила 2,3 млрд руб. Чистая прибыль достигла 162,8 млн руб.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мегафон» обязал ушедшую из России Oracle вернуть прикарманенные миллионы

Госзакупки софта и «железа» в России рухнули на треть

CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка»

WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы

Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще