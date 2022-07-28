«Мегафон» обязал ушедшую из России Oracle вернуть прикарманенные миллионы

«Мегафону» удалось убедить российских судей в том, что ушедшая из нашей страны Oracle должна вернуть ему деньги за техподдержку, которую вендор больше не намерен оказывать в связи со спецоперацией на Украине.

Успешный иск «Мегафона»

Как выяснил CNews, «Мегафону» с помощью российских властей удалось взыскать с российского представительства американской Oracle 44,1 млн руб. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, в который с иском к российскому представительству вендора, АО «Оракл компьютерное оборудование» оператор обратился 27 мая 2022 г.

Поводом для иска стал факт прекращения вендором c 4 марта 2022 г. оказания «Мегафону» услуг технической поддержки его оборудования и программного обеспечения.

Напомним, за день до этого Oracle объявила о приостановке своей деятельности на территории России в качестве своей реакции на начало спецоперации России на Украине.

Oracle придется вернуть «Мегафону» деньги за неоказанную техподдержку

Представители «Мегафона» прокомментировать CNews конфликт отказались.

Уход из России — не повод прикарманивать деньги

Свои услуги представительство американской компании в нашей стране обязалось предоставлять «Мегафону» в рамках ряда ранее достигнутых коммерческих соглашений.

Как следует из документов судебного разбирательства, оператор и вендор в какой-то момент подписали договоры на 60,5 млн руб., $596,5 тыс., $1,5 тыс., 1,4 млн руб. и 1,3 млн руб. Общая их сумма в рублевом эквиваленте составила 105,6 млн руб.

Истец произвел предварительную оплату услуг по данным заказам в размере 100%, что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Однако с начала марта 2022 г. «Мегафон» был лишен возможности «открывать новые запросы и получать решения по ранее открытым запросам», в связи с прекращением авторизованного доступа к web-порталу Му Oracle Support по адресу support.oracle.com/portal (вендор дезактивировал идентификационные номера оператора). Связь с вендором по московскому телефону технической поддержки Oracle +7 (495) 641-15-51 также оказалась недоступна.

В контексте этой ситуации «Мегафон» в начале апреля 2022 г. в одностороннем порядке отказался от исполнения своих заказов, направив вендору претензию на возврат суммы переплаты. Претензия была оставлена Oracle без ответа и без удовлетворения.

Рассчитанная сумма переплаты (за недооказанные услуги) и легла в основу иска «Мегафона». Российские служители Фемиды по итогам разбирательства посчитали ее «необоснованным обогащением» вендора и решили удовлетворить иск оператора в полном объеме.

«Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение их условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом России, другими законами или иными правовыми актами», — говорится в вердикте суда.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия, то есть до 18 августа 2022 г.

Суды без оглядки на санкции

Напомним, проведенное в мае 2022 г. исследование CNews показало, что российские представительства зарубежных ИТ-вендоров, ушедших из России на фоне украинских событий, до сих пор могут рассчитывать на то, что их иски будут рассмотрены в наших судах в русле классических норм — без оглядки на санкции и без учета принадлежности их бенефициаров к списку так называемых недружественных стран.

Яркий тому пример — постановления в отношении российского офиса немецкой SAP — САП СНГ. В частности, на момент ухода SAP из России в начале марта 2022 г. на рассмотрении служителей Фемиды в российской юрисдикции находилось с десяток крупных исков, шесть из них — к российским компаниям.

К маю 2022 г. разбирательства по трем из последних завершились, все в пользу SAP. В частности, 27 апреля 2022 г. немецкая компания добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. — взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).

Кроме того, SAP удалось 19 апреля 2022 г. в апелляционной инстанции отстоять ранее вынесенное решение суда о взыскании 8,3 млн руб. долгов по договору, аналогичному с «Кан авто», с ООО «Н-системс» (Москва).

В последнем из завершившихся разбирательств служители российской Фемиды на днях обязали одного из старейших партнеров SAP в России выплатить вендору долг и неустойку в 73 млн руб.