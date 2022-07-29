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«Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона

«Авито» и Сбербанк просят премьера Михаила Мишустина организовать обсуждение недавно принятых поправок к закону «О рекламе». Они подразумевают создание единого оператора цифровой рекламы и объявлений. По мнению представителей отрасли, поправки в текущем виде разрушат такие сервисы как «Авито», «Юла», «Яндекс.недвижимость», HeadHunter, «Сберавто» и пр. 

Письмо «Авито» и Сбербанка

«Авито», Сбербанк и «Амаяма авто» (сервис «Дром») попросили премьер-министра России Михаила Мишустина организовать обсуждение поправок к закону «О рекламе», которые предполагают создать единого оператора цифровой наружной рекламы и сетевых досок объявлений. По мнению отрасли, законопроект нанесет непоправимый вред экономике России и ИТ-индустрии. Об этом говорится в письме глав вышеупомянутых компаний к Мишустину от 28 июля 2022 г. (копия имеется в распоряжении CNews).

Принятие поправок в текущем виде приведет к разрушению индустрии сервисов размещения объявления (классифайдов), отмечается в письме. К таким относятся «Авито», «Юла», HeadHunter, YouDo, «Сберавто», «Яндекс.недвижимость» и др.

Письмо с просьбой подписали гендиректор «Авито» Владимир Правдивый, вице-президент-директор «Домклик» (принадлежит Сбербанку) Николай Васев и заместитель директора «Амаяма авто» Михаил Щетинин.

Отрасль резко против

В письме отмечается, что монополизация рынка, в свою очередь, неизбежно приведет к замедлению темпов развития технологий и стагнированию рынка электронной коммерции в России.

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Представители сервисов размещения объявления просят Мишустина обсудить новые поправки в закон «О рекламе»

«Технологическое решение для реализации функций по размещению электронных объявлений физических лиц единому оператору придется создавать с нуля, потратив сотни миллиардов рублей на создание и продвижение собственного сервиса», подчеркивают авторы письма.

Еще до принятия соответствующих поправок отрасль высказывалась резко против. Так, в «Авито» отмечали, что деятельность классифайдов будет подорвана ими. «Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявления, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли», — заявил представитель «Авито». Вслед за этим представители российского ИТ-сообщества создали петицию с обращением к Мишустину, выступая против поправок в закон «О рекламе».

Подробнее о новом законопроекте

Согласно новому законопроекту, размещать информацию на цифровых баннерах и любые объявления в интернете можно будет только через специальный сайт, который создаст и будет контролировать единый оператор. Другими словами, такие компании как «Авито», HH, «Циан» должны будут прекратить свое существование в текущем виде. Автором законопроекта выступает депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. Готовящиеся поправки ужебыли приняты Госдумой 15 июля 2022 г. в первом чтении.

Необходимость поправок автором законопроекта обосновывается, в том числе, «рисками распространения недостоверной информации и утраты государством оперативного контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности».

«Стоит отметить, что сервисы размещения объявления, исходя из своего функционала, не предназначены для массового распространения информации и не могут быть использованы для агитации, влияния на государственную политику, формирования общественнополитических взглядов и убеждений», — отвечают в письме представители Сбербанка и «Авито» на обоснование поправок.

Разработчики законопроекта в пояснительной записке также указывают на риски утечки персональных данных россиян в недружественные страны. «Все серверы наших компаний всегда находились и продолжают находиться в России», — отвечают на это представители классифайдов. — Более того, мы фактически не осуществляем трансграничную передачу данных заграницу в виду отсутствия такой необходимости, так как наши компании являются российскими и управляются из России».

Кристина Холупова

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