Пользователи ответят за полумиллиардный убыток Intel. Цены на ее процессоры взлетят до небес

Intel отчиталась о провальном II квартале 2022 г., принесшем ей колоссальные убытки и минимальную выручку. Компенсировать это она планирует путем повышения цен на свои процессоры. Новые расценки ожидаются в самом ближайшем будущем.

Intel залезет в кошельки к пользователям

Компания Intel готовится повысить цены на свои процессоры, пишет портал Missed News. Таким способом она пытается восполнить финансовые потери, обрушившиеся на нее во II квартале 2022 г. Другими словами, свои убытки она попытается покрыть за счет пользователей.

Согласно отчету за вторую четверть 2022 г., выручка Intel обвалилась на 22% до $15,3 млрд. Чистой прибыли компания тоже не получила – вместо нее образовался чистый убыток в пределах $500 млн. Связано это с закрытием убыточного бизнеса по разработке и производству сверхбыстрой памяти Optane. О планах по отказу от Optane, как сообщал CNews, Intel говорила еще в начале 2021 г.

По задумке Intel, Optane должна была заменить системные накопители в компьютерах и обеспечить очень быструю работу дисковой подсистемы – даже быстрее, чем при использовании SSD. На деле пользователи идеей не заинтересовались – им вполне достаточно скоростей современных твердотельных накопителей, в некоторых случаях измеряющихся гигабайтами в секунду при чтении и записи.

Заплатить придется

О том, что Intel может повысить цены на свои CPU в ближайшей перспективе, стало известно в июне 2022 г., еще до публикации отчета за II квартал 2022 г. Издание Nikkei сообщало, что расценки могут вырасти на 10-20% в зависимости от модели чипа. Позже эту информацию подтвердили сотрудники издания The Register.

Удорожание продукции Intel - повод для AMD устроить масштабный демпинг

Теперь же о повышении цен заговорили непосредственно топ-менеджеры самой Intel. В частности, об этом сказал финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner). Он подчеркнул, что Intel пострадала от ускоренной инфляции и вынуждена переложить свои возросшие расходы на своих же клиентов.

Ни Зинснер, ни генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не сказали, насколько высоким будет повышение цен, когда именно оно вступит в силу, и на какие продукты оно будет распространяться. Не исключено, что изменения коснутся всех современных CPU, на которые Intel делает ставку. Речь о Core 12 поколения, известного как Alder Lake – это первые гибридные процессоры компании за всю ее историю, содержащие как высокопроизводительные, так и энергоэффективные ядра одновременно.

Также подорожание может затронуть и более новые CPU Intel. Компания готовит к релизу 13 поколение Core с кодовым названием Raptor Lake, которые, с учетом ситуации, могут даже на старте продаж оказаться дороже своих предшественников.

Черная полоса Intel

Гелсингер – это ветеран Intel, возглавивший ее в начале 2021 г., чтобы поднять ее со дна, на которое ее опустил предыдущий СЕО Роберт Свон (Robert Swan). Он управлял компанией два года и за этот период успел распродать несколько ее активов и упустить очень крупного клиента – корпорацию Apple.

Гелсингер подчеркнул, что II квартал 2022 г. оказался весьма неудачным для Intel. Помимо прекращения производства памяти Optane компания собирается продать свой бизнес по производству дронов.

При этом в первые месяцы своей работы на посту СЕО Гелсингер инициировал обширную программу по поднятию Intel с колен. Пока что она работает лишь частично – компании удалось запустить серию процессоров Alder Lake, а также она теперь является контрактным производителем, чего раньше никогда не было. Отныне на ее заводах будут выпускаться процессоры компании MediaTek – крупнейшего поставщика мобильных CPU в мире.

AMD пока молчит

Удорожание Celeron, Pentium, Core и Xeon может негативно сказаться на их продажах. При этом Intel уже потеряла Россию как рынок сбыта, решив уйти из страны в знак поддержки антироссийских санкций.

Intel стремительно теряет долю рынка

Тем временем AMD пока не делала заявлений о повышении цен на свои Ryzen, Athlon, Epyc и Threadripper. Такой подход может переманить на ее сторону фанатов Intel, не желающих возмещать ее убытки из своего кармана.

По итогам II квартала 2022 г. доля AMD на рынке процессоров с архитектурой х86 (используются в компьютерах, ноутбуках и сервера) составила 36,4% против 63,5% у Intel. Это один из самых высоких показателей для AMD за всю историю ее борьбы с Intel. Для примера, шесть лет назад, во II квартале 2016 г. у нее было лишь 19,4%, тогда как Intel удерживала 80,6%.