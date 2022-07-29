Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей?

28 июля в Государственной Думе РФ состоялся круглый стол «Монополизация рынка рекламы: за и против», в котором приняли участие Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», Дмитрий Гусев, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю, и Валерий Гартунг, председатель Комитета ГД по защите конкуренции. В мероприятии принимали участие депутаты парламентских партийных фракций, представители крупнейших игроков рынка, профильных ведомств и другие эксперты. Большая часть обсуждения была посвящена сегменту классифайдов, и выводов за его монополизацию не нашли.



Изменения в законе о рекламе

Причина, которая привела к широкой дискуссии в парламенте и в индустрии выглядит так: нижняя палата 15 июля приняла в первом чтении изменения в закон «О рекламе», выдвинутые Артемом Кирьяновым, депутатом «Единой России» и зампредом Комитета по экономической политике. Согласно данным поправкам, наружная реклама и сервисы объявлений должны быть переданы крупному оператору, потому что в имеющихся форматах эти сервисы якобы представляют опасность. Основные аргументы проблемности сервисов в их современном виде — в рекламе на внешних носителях могут появляться антироссийские высказывания, а сервисы объявлений могут допустить утечку персональных данных россиян — были признаны неубедительными партийной фракцией «Справедливой России», с чем согласилось большинство выступавших.

Депутатский корпус прекрасно понимает опасности от принятия данного законопроекта, которые существуют не только для двух сегментов национального рынка digital, но и будут проявлены в других аспектах. «Мы видим угрозу увольнения десятков тысяч людей, угрозу нарушения внешнего вида наших городов, кроме того, законопроект затронет огромное количество частных лиц, привыкших пользоваться сайтами объявлений», — сказал открывший мероприятие г-н Миронов.

Есть ли аргументы?

В пользу данных аргументов не было приведено доказательств как автором законопроекта, на круглом столе отсутствовавшим, так и у защищавших данный закон представителя «Единой России» и эксперта из РАНХиГС. Например, Алексей Ситников, депутат от ЕР, уверен, что реклама может быть использована для формирования мировоззрения, поэтому должна быть под контролем государства. «Смешивание в рамках одного законопроекта двух разных направлений национального digital-рынка — наружной рекламы и классифайдов — очень странно», — говорит Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито». В письме, ранее направленном на имя Михаила Мишустина, председателя Правительства Российской Федерации, руководителями сервисов «ДомКлик»,«Авито» и «Дром», отмечено, что классифайды не предназначены для массового распространения информации и не могут быть использованы для агитации, влияния на госполитику, формирования политических взглядов.

Владимир Правдивый, «Авито»: Будет уничтожена индустрия с десятками тысяч рабочих мест, нанесен удар по малому и среднему бизнесу, классифайды и вовсе уйдут с рынка и ни одна другая компания не сможет даже за несколько лет создать аналогичные сервисы, а пользователи будут вытолкнуты на «серые» площадки

«Принятие законопроекта в текущем виде вынудит классифайды прекратить свою деятельность. Но главное, он лишит более 56 миллионов пользователей, или практически каждую российскую семью, которая ежемесячно использует «Авито», привычного и удобного сервиса, который позволяет делать жизнь проще и безопаснее. Законопроект вытолкнет их в «серые» зоны в виде нерегулируемых площадок и мессенджеров, где существуют мошенники, и нанесет непоправимый ущерб сотням тысяч компаний среднего и мелкого бизнеса, для которых классифайды являются зачастую единственным или важнейшим каналом для продвижения их товаров и сервисов», — комментирует генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый. К настоящему моменту в России сложилась одна из самых сильных в мире индустрий классифайдов, в создание которой были вложены огромные человеческие ресурсы. Принятие законопроекта станет разрушением для целой отрасли, которая обеспечивает рабочими местами десятки тысяч человек и десятки миллиардов рублей в виде налоговых поступлений в бюджет. «Только в «Авито» более 800 специалистов вместе с алгоритмами искусственного интеллекта следят за чистотой платформы: каждое объявление проверяется на соответствие законодательству до публикации, сложные случаи рассматриваются вручную», — подчеркнул Владимир Правдивый.

Мнения представителей индустрии

Выступавшие отметили ряд странностей в законопроекте, в частности, его противоречие ряду действующих законов. Рассматриваемый законопроект нарушает ряд норм действующих законов, в частности закона об объектах культурного наследия, отметила Яна Склярова, заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции в Федеральной антимонопольной службе. Есть и другие нарушения, которые потенциально опасны в дальнейшем. «В качестве единого оператора предлагается частная компания, которая будет совмещать функции хозяйствующего субъекта и государственного органа, — отметила г-жа Склярова. — Это противоречит имеющимся запретам антимонопольного законодательства и может привести к злоупотреблениям в отношении других участников рынка».

Законопроект г-на Кирьянова, судя по пояснительной записке, должен способствовать национальной безопасности, но при этом фактически предлагает монополизировать рынок наружной рекламы и размещения объявлений, отметил г-н Гартунг. Само обсуждение такого закона вредно так как наносит ущерб экономике страны, уверен г-н Гартунг и с ним согласен г-н Правдивый.

«На заседании Думы звучало, что «Авито» передает наши персональные данные куда-то за рубеж. Но у «Авито» огромное инфраструктурное хозяйство в России. И больше нет нигде серверов. Они голубиной почтой туда эти данные отправляют? Каким образом это происходит? Я, как аналитик, привык оперировать фактами, а они просты — на данный момент утечек с классифайдов не было. Если мы не остановим этот законопроект все вместе, то жизнь в нашей стране станет хуже», — подытожил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он добавил, что еще более странно звучат предположения о передаче данных со стороны «Авито» за рубеж. «У «Авито» огромное инфраструктурное хозяйство в России. И больше нет нигде серверов. Они голубиной почтой туда эти данные отправляют? Каким образом это происходит?», - высказался эксперт.

Выступавшие на круглом столе старательно избегали слово «лоббизм», но отмечали, что при принятии законопроекта на позицию «супероператора» может претендовать одна единственная частная компания. Назвал эту компанию по имени — Russ Outdoor — только Андрей Ковалев, член партии «Единая Россия», отметив, что по факту она не российская, так как зарегистрирована в юрисдикции Британских Виргинских островов, которые относятся к Британским заморским территориям. Выступавшие выразили удивление: как призыв избавиться от иностранных владельцев российских ресурсов сочетается с фактическим требованием отдать два важных сегмента российской экономики компании из BVI? Хочется верить, что данной коллизии будет достаточно для отмены данного законопроекта, несмотря на то, что первое чтение, как было отмечено, документ все же прошел.

Итогом обсуждений на круглом столе стало единое мнение о том, что данный законопроект нужно снять с повестки. Законопроект, по сути, предусматривающий монополизацию двух важных сегментов российского рынка, что назвал «настоящей диверсией» в своем выступлении Игорь Ананских, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Но, если это по каким-либо причинам снять со второго рассмотрения законопроект окажется невозможно — а такой вариант развития событий выступавшие не исключили — то ко второму чтению совместными усилиями депутатов и представителей индустрии нужно принять предложения, рекомендации и поправки, которые позволили бы сохранить рынок в рассматриваемых сегментах, избежать банкротств профильных компаний, безработицы и социальной напряженности в обществе. Однако, выступавшие солидарны во мнении, что развитием закона о рекламе надо заниматься, причем системно, г-н Гусев предложил создать для этого рабочую группу.