Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы

Правительство России утвердило перечень материалов, технологий и конечной радиоэлектронной продукции для претендентов на налоговые льготы. Разработчики и производители компьютерных серверов, медицинской электроники, телевизоров, видеокамер и навигационных приборов смогут прибегнуть к «налоговому маневру»: ставка страховых взносов для них не будет превышать 7,6%, а налог на прибыль – 3%.



Кто получит льготы

Правительство России опубликовало перечень материалов и технологий, а также список готовой электронной продукции, производители и разработчики которых могут воспользоваться «налоговым маневром 2.0». Постановление опубликовано на сайте правительства 1 августа 2022 г. Организации и предприятия, которые проходят по критериям, перечисленным в постановлении, смогут платить налог на прибыль по ставке в 3%, для них также предусмотрен льготный тариф страховых взносов – 7,6%.

В списке технологий оказались 59 позиций. Среди них: микроэлектронное производство электронной компонентной базы с топологическими нормами 250–7 нм и 3–0,34 мкм, полупроводниковых пластин с кристаллами, инерциальных микроэлектромеханических систем. Попали сюда также создание волоконно-оптических кабелей, технологии лазерной сварки кварцевого стекла и пьезоэлектрических генераторов, сборка мощных полупроводниковых лазеров, интегральных элементов радиофотоники и другие. Полный список можно посмотреть в Постановлении №1311.

В перечень также включили более 30 видов материалов: это, к примеру рутений в виде порошка, золотые и серебряные припои, оксиды и гидроксиды хрома и меди, аммиак, пластмасса, клеи, азотная кислота и прочие.

Ранее « налоговым маневром » могли воспользоваться только компании-разработчики радиоэлектронной продукции

В списке итоговой электронной продукции указаны 18 позиций: компьютерные серверы, средства защиты информации, электроника для медицинских приборов, светодиодные лампы, телекоммуникационное оборудование, смарт-карты. Есть здесь также компьютеры, кассовые терминалы с возможностью передачи данных, жидкокристаллические телевизоры, видеокамеры, навигационные приборы, устройства для хранения и автоматической обработки данных. Попали в перечень также рентген-аппараты, тахографы, осветительное электрооборудование, магнитные карты и счетчики.

Какие льготы были раньше

В середине июля 2022 г. в Налоговый кодекс внесли изменения, которые позволили российским радиоэлектронным предприятиям перейти на пониженные ставки по налогу на прибыль: вместо 20% – 3% в федеральный бюджет и 0% – в региональные. Тарифы страховых взносов для них были снижены с 14% до 7,6%. Льготы теперь распространяются и на производителей электронно-компонентной базы и электронной продукции.

«Ранее в нем (списке получателей – CNews) были только компании-разработчики, – отметил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 1 августа 2022 г. – И чтобы расширить доступ к мерам поддержки, теперь в него будут входить в том числе и отечественные производители. При этом вводится важное требование: в этом реестре больше не должны находиться организации с иностранным контролем. Соответствующее постановление правительства подписано».

Мишустин уточнил, что меры помогут расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введенных запретов на импорт и повысить ее конкурентоспособность.

Каким еще критериям нужно соответствовать

Для получения льгот организация должна официально работать по коду ОКВЭД, который указывается в постановлении. Минимальный уровень «профильных» доходов организаций в общем объеме доходов должен составлять 70%. Льготные ставки применяются при условии, что по итогам отчетного (налогового) периода в сумме всех налогооблагаемых доходов организации доля от разработки или производства радиоэлектроники не ниже этого порога.

Также, чтобы получить меры поддержки, нужно попасть в реестр организаций, работающих в сфере радиоэлектронной промышленности, который формирует Минпромторг – его обещают создать в ближайшее время.

Спустя полгода обсуждений

Впервые о том, чтобы поддержать российскую электронику на том же уровне, что ИТ-отрасль, заговорили еще во время пандемии, в апреле 2021 г. Предполагалось, что компании смогут воспользоваться льготами только в 2023 г., однако с введением новых санкций правительству пришлось ускориться и принимать поправки в Налоговый кодекс быстрее.

Напомним, под американские санкции попал НИИ «Вектор» (производитель аппаратуры в области радиотехники и радиоэлектроники), «Микрон» (производитель микросхем, чипов для ID документов и платежных систем, поставщик пластиковых RFID-карт), НИИ молекулярной электроники (научно-технологические исследования в области микро- и наноэлектроники). Под ограничениями оказался «Научно-технический центр Метротек» (производитель оборудования в сфере электроники, приборостроения и систем связи) и «Серния инжиниринг» (высокотехнологичное оборудование для измерений и исследований в области микроэлектроники).