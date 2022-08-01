Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды

Жители России все чаще ищут в интернете сервисы и программы, позволяющие им смотреть пиратский контент и не отчислять деньги правообладателям. Владельцы таких сервисов стремятся разместить свои приложения в российских маркетплейсах, чтобы увеличить охват аудитории, но те пока сопротивляются.

Россияне за бесплатный контент

В России зафиксирован взлет интереса пользователей к нелегальному контенту и пиратскому программному обеспечению. Как пишет «Коммерсант», тренд просматривается даже на примере пиратского ПО для работы с онлайн-кинотеатром Zetflix – с момента начала спецоперации на Украине число запросов на его скачивание выросло в России на 400%.

То же касается и онлайн-версии сервиса, позволяющего бесплатно смотреть различный контент. Соответствующих запросов в поисковиках стало больше на 300% за тот же период.

Очевидная причина происходящего – уход многих крупных легальных интернет-сервисов из России. В списке есть и Netflix, который получил полноценную русскоязычную версию в конце 2020 г., чтобы уже в начале весны 2022 г. сбежать с российского рынка и получить гигантские убытки на фоне потери пользователей.

Статистика Zetflix гласит, что в марте 2022 г. поток пользователей на сайте проекта увеличился на 25%. Как сообщили изданию представители сервиса, ежедневная аудитория проекта составляет в пределах 180 тыс. человек, а пиковые показатели находятся на уровне 500 тыс. посетителей. В месяц аудитория Zetflix составляет около 4,5 млн человек.

В условиях санкций россияне все чаще задаются вопросом - зачем платить, если можно не платить?

Zetflix – далеко не единственный сервис, превращающий для россиян платный контент в бесплатный. Например, в стране работают ViewBox, Vplay, Kinopub и ряд других.

Маркетплейсы – главная помеха

Основной канал распространения приложений наподобие Zetflix – это либо официальные сайты таких проектов, либо малоизвестные репозитории. Не исключено, что присутствие такого рода ПО в маркетплейсах значительно ускорило бы темпы его скачивания, равно как и рост спроса на пиратский контент.

Соответствующий запрос среди россиян есть. Если в июне 2021 г. в реестре ссылок на пиратский контент было около 24,3 млн записей, то спустя год их стало 62 млн (статистика «Яндекса»). То же касается и ПО, не имеющего отношения к видеоконтенту. Из-за санкций Microsoft в России стремительно выросло число запросов на скачивание пиратских версий Windows.

В планы создателей того же Zetflix входит загрузка своего приложения в отечественные маркетплейсы NashStore и RuStore. Первый, как сообщал CNews, заработал в середине мая 2022 г. (за ним стоит АНО «Цифровые платформы), второй же, созданный холдингом VK, стал доступен россиянам спустя чуть больше недели. В планы властей входит сделать RuStore обязательным для установки на ввозимые в Россию смартфоны.

Владельцы маркетплейсов пока не очень хотят видеть в своих каталогах пиратское ПО, открывающее доступ к не менее нелегальному контенту. Как сообщил изданию глава RuStore Иван Мыздриков, в этом магазине будут присутствовать только приложения, которые не нарушают действующее законодательство.

Директор проектной деятельности АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков демонстрирует схожую позицию по отношению к подобным сервисам. По его словам, у самих маркетплейсов нет возможности проверить контент в подобных приложениях на легальность. «Если нам будут писать правообладатели с жалобами, мы отреагируем по закону», – заявил он «Коммерсанту».

Вся надежда на параллельный импорт

По словам источников издания, приложения для доступа к пиратскому контенту вполне могут оказаться в каталоге маркеплейсов. Удалить их из него владельцы магазинов смогут лишь по решению суда. «Перспектив у пиратских приложений в отечественных сторах нет независимо от того, будут ли нарушаться права российских или иностранных правообладателей. И никакой “параллельный импорт кино” здесь не сработает, поскольку можно ввезти физический объект, но нельзя ввезти права», – отметили собеседники издания.

У партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева иное мнение на этот счет. По словам эксперта, если власти России разрешат параллельный импорт видеоконтента, например, фильмов, то деятельность сервисов наподобие Zetflix будет считаться легальной. На этом фоне у маркетплейсов не будет оснований для недопуска их в свои каталоги.

Власти, меж тем, и сами предлагают разрешить прокат иностранных фильмов без разрешения правообладателей. Такую идею озвучил Министерству культуры депутат Госдумы Султан Хамзаев в конце июля 2022 г.