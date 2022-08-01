«Яндекс» выпустил промышленных роботов

«Яндекс» создал складских роботов. Они призваны упростить и ускорить работу сотрудников склада «Яндекс.лавки» и «Яндекс.маркета». Первый, робот-сканировщик, сканирует QR-коды товаров менее чем за секунду. А второй будет сам находить и приносить кладовщикам заказанный клиентом товар. Роботы полностью спроектированы командой «Яндекса» и работают на ПО компании.



Складские роботы «Яндекса»

«Яндекс» разработал два прототипа складских роботов. Они призваны освободить сотрудников склада от монотонных процессов и ускорить их работу. Об этом CNews рассказали представители «Яндекса».

Один из роботов будет заниматься инвентаризацией товаров, которые хранятся в логистическом комплексе «Яндекс.маркета». Другой — перемещать товары в дарксторе «Яндекс.лавки», а также раскладывать их по полкам и подносить сборщикам заказов.

Роботы были полностью спроектированы командой «Яндекса», и работают на программном обеспечении компании.

CNews ожидает от разработчиков ответа, будет ли «Яндекс» выводить роботов на внешний рынок.

Что делают роботы

Робот-инвентаризатор (уже начал свою работу) сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами (бытовая техника, сухой кормом для животных). Эти товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. Робот оснащен мачтой высотой 12 м, чтобы доставать до самых высоких товаров. Чтобы ориентироваться в пространстве безопасно для себя и окружающих, робот оснащен лидаром (он позволяет определять расстояние до других объектов), а также ультразвуковыми сенсорами и камерами. После сканирования робот заносит данные в систему складского учета.

Робот «Яндекса» оснащен мачтой высотой 12 метров, чтобы доставать до верхних полок

Другой робот-кладовщик сейчас находится на стадии разработки. Он будет перемещать товары в пределах даркстора. Например, клиент сделал заказ в «Яндекс.лавке», а робот сам принесет его сотруднику склада, чтобы он собрал покупку. Компания создает робота компактным, маневренным и устойчивым к низкой температуре, которая поддерживается на складах с продуктами.

Робот-кладовщик способен действовать и в маленьких, и в больших помещениях по маршрутам любой сложности, включая движение по кругу и смену траектории без поворота. «В высокой подвижности заключается преимущество этого прототипа перед другими логистическими роботами, которые обычно рассчитаны на работу только в просторных помещениях и передвигаются по геометрически простым маршрутам», — отмечают в «Яндексе».

Робот-кладовщик «Яндекса»

Еще быстрее

Сотрудник «Маркета» сканирует QR-код товаров в среднем до двух мин., не учитывая время, которое он тратит на то, чтобы дойти до нужных товаров. Созданный же робот компании делает это менее чем за секунду. При этом робот, когда проезжает вдоль стеллажа, сканирует на нем сразу весь вертикальный ряд палет с товарами.

Робот-инвентаризатор уже задействован в самом большом логистическом комплексе «Яндекс.Маркета», который находится в подмосковном селе Софьино.

Робот-сканировщик «Яндекса»

Например, сейчас робот-инвентаризатор обслуживает складскую площадь около 1 тыс. кв. м, в будущем эта цифра увеличится до 20 тыс. кв. м. А роботы-кладовщики «Яндекс.лавки» возьмут на себя до 75% решения от всех задач, связанных с перемещением товаров в дарксторах — от приемки до выдачи на сборку заказов.

Роверы «Яндекса»

Помимо складских роботов, в арсенале «Яндекса» присутствуют и роботы-курьеры. Они в декабре 2020 г. появились на улицах Москвы и Иннополиса. Компания начала его разработку летом 2019 г.

«Яндекс.ровер» — полуметровый робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот вмещает в себя до 20 кг. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг, объезжает препятствия и пропускает пешеходов и животных. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью около 5 км/ч, может работать и летом, и зимой, выполняя заказы в разных погодных условиях.