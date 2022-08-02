Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России»

Бывший заместитель гендиректора по ИТ «Почты России» Сергей Емельченков возглавит компанию «Цифра», разрабатывающую ИТ-решения для промышленности. Пост ему передаст Игорь Богачев, который руководил компанией с момента ее основания в 2017 г. Покинул ее он в конце июля 2022 г.



Новый руководитель

Во главе компании «Цифра», которая разрабатывает решения IIOT и AI для промышленности (промышленный интернет вещей и ИИ), встанет бывший заместитель генерального директора по ИТ «Почты России» Сергей Емельченков. Об этом CNews сообщили представители «Цифры».

«Сергей Емельченков обеспечит стабильную работу компании на новом этапе развития в интересах всех акционеров и стейкхолдеров, — сообщили в компании. — Он сосредоточится в том числе на дальнейшей разработке прикладных решений и продуктов на базе флагманского решения компании — платформы ZIIoT, развитии портфеля импортозамещающего программного обеспечения, высоком уровне клиентского сервиса».

На этом посту Емельченков заменит Игоря Богачева, об уходе которого CNews писал в конце июля 2022 г.

Биография Емельченкова

Сергей Емельченков ранее занимал руководящие позиции в области управления ИТ цифровизации в компаниях Mars, «СУАЛ-холдинг», «Комплексные энергетические системы» (энергохолдинг Виктора Вексельберга) и «Почте России». Также он занимался развитием e-commerce проектов. В «Почте России» Емельченков работал с 2013 г., входил в правление и в совет директоров в дочернем АО «Оператор информационной системы». Емельченков также отвечал за цифровизацию «Почты», которая началась в 2019 г.

В июле 2020 г. разразился скандал с его участием: Чертановский суд поместил Емельченкова под домашний арест. ИТ-директору «Почты» предъявили обвинение в нарушении пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следствие было уверено, что он причинил своему действующему работодателю ущерб в размере 67 млн руб., подписав дополнительное соглашение к договору с компанией «Сервионика» без согласования с Минкомсвязи России.

Емельченков вину не признал, но только в октябре 2021 г. домашний арест ему заменили на подписку о невыезде. Основной причиной отказа в продлении ареста стало отсутствие согласия председателя СКР Александра Бастрыкина на продление ареста на срок больше года.

Куда ушел Богачев

На своем посту в компании «Цифра» Емельченков заменит Игоря Богачева, который возглавлял ее с самого основания в 2017 г. В июле 2022 г. тот покинул компанию, так как решил развивать собственные проекты.

По словам топ-менеджера, «Цифру» он оставляет ради другого ИТ-проекта

«У меня созрела стратегия новой компании, лидера рынка, который в ближайшее время изменит уклад в нескольких ключевых отраслях экономики, также как и "Цифра" уже де-факто изменила управление промышленным производством, — прокомментировал свой уход Богачев. — В ближайшее время инвесторы согласуют раскрытие информации и я детально расскажу о новом рыночном игроке».

О «Цифре»

Напомним, компания «Цифры» была создана пять лет назад как российский разработчик цифровых решений для промышленности. Это стопроцентная «дочка» группы «Ренова» Виктора Вексельберга. По сведениям из ЕГРЮЛ и оценкам «Контур.фокуса», владельцами ООО «Цифра» напрямую и через структуры-посредники являются Виктор Вексельберг с долей в 46,43%​, Игорь Мацук (18,54%​), ООО «ВЭБ венчурс» (16,86%) и структура из Белиза «Белфилдо девелопмент инк.» (9,87%).

По данным компании, за это время ее клиентами стали сотни промышленных предприятий в машиностроении, горно-металлургической и нефтегазовой промышленности. К IoT-платформе «Цифры» подключено более 20 предприятий, на ее базе создано совместное предприятие с «Газпром нефтью».

В 2020 г. «Цифра» анонсировала стратегическое партнерство с компанией МТС в области развития сетей pLTE в горной отрасли, а также для разработки проприетарных продуктов МТС на базе платформы Zyfra IIoT Platform. Кроме того, в компании создают продукты для беспилотной горной техники, работая с такими партнерами, как СУЭК, УГМК, КамАЗ и БелАЗ.

Что касается экономических показателей, выручка ООО «Цифра» по итогам 2021 г. упала на 1% до 762,9 млн руб. при чистом убытке в 297 млн руб. В то же время у другой структуры группы — ООО «Цифровая индустриальная платформа» — результаты гораздо лучше: по итогам 2021 г. ее выручка выросла на 577% до 1,2 млрд руб., а чистая прибыль достигла 480,6 млн руб.