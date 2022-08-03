Операторов связи ждут новые расходы. В России строится новая система контроля за звонками

Власти хотят внедрить новую систему контроля за звонками с подменных номеров, предусматривающую внесение изменений в инфраструктуру сетей операторов связи. Также планируется увеличение срока хранения информации о них с шести месяцев до года. Все это может обернуться для операторов дополнительными расходами, а их они, как правило, перекладывают на своих абонентов.

Больше контроля

Российские власти планируют обязать операторов связи вдвое дольше хранить информацию о звонках с подменных номеров. Как пишет «Коммерсант», это в итоге может привести к дополнительным расходам со стороны самих операторов.

В настоящее время срок хранения подобных данных составляет полгода. Он прописан в поправках к закону «О связи», принятых 2 июля 2021 года. Эти изменения делают обязательной блокировку звонков и SMS-сообщений, поступающих из-за границы с подменных номеров телефонов. Этот же документ предписывает обязательное подключение операторов к системе Роскомнадзора по контролю за процессом блокировки подобных звонков и сообщений. Неподчинение грозит операторам штрафом в размере до 1 млн руб.

Увеличить срок хранения информации о заблокированных номерах предлагает Минцифры. Ведомство подготовило проект постановления Правительства России, в котором говорится о необходимости хранения этих данных в течение года. В настоящее время документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов. В случае его принятия он вступит в силу в 2023 г. и будет действовать на протяжении шести лет. Увеличение срока хранения информации продиктовано «необходимостью поиска источника мошеннических звонков», сообщили изданию в министерстве.

Дополнительные изменения

Опубликованный Минцифры проект постановления вносит несколько изменений в алгоритмы надзора над звонками и сообщениями с поддельных номеров. В частности, он предполагает переход созданной Роскомнадзором системы под контроль ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Это подведомственное Роскомнадзору учреждение.

Каждый звонок с подменного номера будет храниться в «памяти» целый год

После вступления в силу проекта постановления будет расширен список организаций, которые смогут пользоваться этой системой. Получить к ней доступ, наряду с Минцифры и Роскомнадзором, смогут операторы связи, а также российские правоохранительные органы. Какие обоснования эти органы должны будут предоставить для этого, неизвестно.

Техническая составляющая

Система Роскомнадзора предполагает работу в режиме 24/7. По информации издания, она займется сбором данных о «соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации». Вместе с этим в реестр будут вноситься сведения о времени и дате голосовых вызовов и передаче текстовых сообщений. Подробности об используемых для этого сетях связи тоже окажутся в базе данных.

Для исправной работы системы потребуется модернизация операторских сетей. В них будет необходимо интегрировать «узлы верификации звонков», управлять которыми будет ГРЧЦ.

По данным Минцифры, в состав системы, помимо центрального узла, входят дополнительные узды верификации и узлы взаимодействия. Над ними работают специалисты. «Центральный узел и узлы взаимодействия обслуживаются им же (ГРЧЦ – прим. CNews), а узлы верификации подключаются непосредственно к операторам связи, соответственно, строят и эксплуатируют их они, а ГРЧЦ будет обслуживать их удаленно. Каналы связи между узлами системы обеспечивает Роскомнадзор, ведомство также хранит информацию о соединениях», – сказали изданию представители Минцифры.

Финансовый вопрос

На момент публикации материала не было известно, на чьи плечи лягут все расходы. Существует вероятность, что заплатить за все придется самим операторам связи. По словам неназванного источника издания на российском телекоммуникационном рынке, в нынешней редакции проекта постановления имеются некоторые «противоречия в части определения ответственных за хранение информации об итогах верификации». Он добавил, что рост расходов операторов напрямую зависит от того, в какой редакции в итоге будет принят этот проект.

Представители «Мегафона», пишет «Коммерсант», не сомневаются, что увеличение срока хранения данных о звонках и SMS с поддельных номеров приведет к росту затрат. Аналогичного мнения придерживаются и в Tele2. «Хранение сигнального трафика планировалось организовать на стороне операторов, – сообщили изданию представители этого оператора. – На очных заседаниях шла речь об уменьшении сроков хранения трафика с шести до трех месяцев, их увеличение до года не обсуждалось». Сотрудники оператора добавили, что считают даже полугодовой срок хранения таких данных избыточным.

Следует отметить, что увеличившиеся расходы операторы нередко перекладывают на своих абонентов. К примеру, в связи с актуальными геополитическими событиями они вынуждены тратить больше денег на закупку SIM-карт. Как результат – многие из них прекратили раздавать подарочные SIM-карты, а если потребитель сам захочет подключиться к сети того или иного оператора, то ему придется заплатить минимум 50 руб.