Российским ИТ-компаниям вернут 80% расходов на рекламу в CNews

ИТ-компании могут вернуть 80% расходов на рекламу в CNews российского ПО, работ или услуг. Для этого до размещения рекламы нужно уведомить РФРИТ, а после подать в фонд отчет о проведенной кампании.

Вернут 80% расходов

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) внес CNews в реестр аккредитованных рекламных площадок. Теперь компании-правообладатели продуктов из реестра отечественного ПО и компании, оказывающие услуги в сфере ИТ, могут вернуть себе 80% расходов на рекламу в CNews. В рамках программы можно размещать как баннерную, так и текстовую рекламу на сумму от ₽100 тыс. до ₽1 млн.

Чтобы возместить расходы на рекламу в CNews, ИТ-компаниям необходимо до старта рекламной кампании уведомить РФРИТ, а после нее отправить в фонд отчет через портал Госуслуг. Одна ИТ-компания за год может дважды обратиться в фонд с заявкой на возмещение 80% расходов на рекламу. Подробнее с условиями программы поддержки продвижения российского ПО фондом можно ознакомиться на сайте маркетинг.рфрит.рф и в телеграм-канале.

Крупнейшее СМИ о цифровизации

CNews занимает первое место среди самых цитируемых СМИ об ИT и телекоме. Таковы результаты исследования «Медиалогии», проведенного по итогам II квартала 2022 г.

Аудитория CNews постоянно растет

На фоне всплеска интереса к импортозамещению информационных технологий аудитория CNews растет. Ежедневная аудитория издания превышает 500 тыс. человек в сутки.

Читатели CNews — это обеспеченные руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий

Российские разработчики ПО считают CNews лучшим СМИ об ИТ в России. Российский союз промышленников и предпринимателей за всестороннее освещение бизнес-процессов в сфере высоких технологий наградил CNews как лучшее отраслевое издание.

Об интересах аудитории издания можно судить на основе аффинити-индекса «Яндекс.Метрики»

Читатели CNews — это обеспеченные руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.