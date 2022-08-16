Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов

Сбербанк переименовал юрлицо SberDevices. Теперь компания называется не «Сбердевайсы», а «Салютдевайсы». Существует вероятность, что банк хочет ее продать. Активом заинтересовались российские ИТ- и телекоммуникационные компании. Вероятно, Сбербанк хочет отказаться от непрофильных структур и сосредоточиться на финансовой деятельности.

SberDevices меняет название

Сбербанк может избавиться от своего подразделения по выпуску умных устройств SberDevices, пишет «Коммерсант». Первый признак этого – смена названия юридического лица компании, в котором больше нет приставки «Сбер».

Компания SberDevices была зарегистрирована в октябре 2019 г. в Москве с уставным капиталом 15 тыс. руб. С момента своего основания юридическим лицом компании являлось ООО «Сбердевайсы», теперь же компания носит название «Салютдевайсы».

Согласно ЕГРЮЛ, изменения были внесены в середине июля 2022 г.

SberDevices известна широким спектром умных гаджетов, включая колонки, экраны и ТВ-приставки. Редакция CNews обнаружила, что упоминание ООО «Сбердевайсы» исчезло и с официального сайта компании.

ООО «Сбердевайсы» больше не существует

Что немаловажно, раздел в ЕГРЮЛ, посвященный владельцам компании, закрыт. Вместо перечня там указано: «Доступ к сведениям ограничен (Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”)».

Доступ к списку учредителей компании закрыт

По данным сервиса «Контур.фокус», с момента основания SberDevices и вплоть до 29 апреля 2022 г. единственным ее владельцем была компания ООО «Цифровые активы». До 21 апреля 2022 г. «Цифровые активы» принадлежали ООО «Цифровые технологии» – дочерней компании Сбербанка с уставным капиталом более 8 млрд руб. Банк был единственным ее владельцем до 21 апреля 2022 г.

Всего лишь новое наименование. Или нет

Представители Сбербанка сообщили «Коммерсанту», что в данном случае переименование «Сбердевайсов» в «Салютдевайсы» не несет в себе какого-нибудь скрытого смысла. Это лишь смена юрлица в связи с немного новой стратегией развития компании.

«Решение принято в связи с расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника “Салют” за счет B2B-решений», – заявили изданию представители банка.

У собеседников издания на рынке кардинально иное мнение на этот счет. По их мнению, ключевая причина – международные санкции, не обошедшие стороной Сбербанк и повлиявшие на работу его дочерних предприятий. По словам источников издания, SberDevices «фактически потеряла возможность закупать в нужном объеме зарубежные ИТ-решения».

Одно из ранних творений SberDevices. Устройство носит название SberPortal , и это смарт- колонка с тачскрином и веб -камерой

Другие собеседники издания утверждают, что штат SberDevices начал редеть. По их словам, сотрудники увольняются один за одним, и косвенным подтверждением этого может служить база данных HeadHunter. На этом портале за последние 12 месяцев насчитывалось около 3300 человек, указавших в своих резюме работу в SberDevices или «Сбертехе». Сейчас 203 из них находятся в активном поиске новой работы и 376 просто готовы к рассмотрению новых предложений.

Банк все отрицает

Представители Сбербанка сообщили изданию, что и SberDevices, и «Сбертех» в настоящее время остаются «ключевыми направлениями» развития организации. «Мы продолжаем инвестирование в создание передовых продуктов и решений для клиентов банка и бизнеса», – добавили они.

Между тем Сбербанк находится под антироссийскими санкциями на протяжении полугода. Сперва их ввели США, заблокировав все активы и счета в долларах США, а через некоторое время к ограничениям присоединились Великобритания и Евросоюз.

В настоящее время Сбербанк отключен от системы SWIFT. Его фирменные приложения удалены из Google Play и Apple App Store, и если утилиту для Android можно скачать с сайта банка и установить вручную, то в случае с iOS это невозможно. Владельцам iPhone приходится пользоваться веб-версией приложения.

В мае 2022 г. Сбербанк предпринял попытку вывести свои активы из-под санкций путем продажи их сторонней компании. Тогда «Сберзвук», Okko, «Okko спорт», SberCloud, а также ЦРТ перешли в собственность АО «Новые возможности». Однако желаемого результата это не принесло – новая компания оказалась в санкционном списке месяц спустя.

Чем известна SberDevices

О создании SberDevices, существующей с октября 2019 г. впервые стало известно в середине января 2020 г. Одним из первых творений компании была приставка SberBox, превращающая обычные телевизоры в умные. В феврале 2022 г., как сообщал CNews, ее производство было полностью локализовано в России.

В активе компании также есть отдельная прошивка «Салют-ТВ» для смарт-телевизоров. Представленная весной 2021 г., она может устанавливаться на ТВ любых брендов, которые хотят видеть ее на своих устройствах.

Также у Сбербанка благодаря SberDevices есть система устройств умного дома. На этот рынок банк вышел в начале 2021 г. Ассортимент включает лампочки, розетки, светодиодные ленты, реле и другие гаджеты, которыми можно управлять на расстоянии, к примеру, со смартфона. Они построены на китайской платформе умного дома Tuya, которая в мае 2022 г. перестала работать с российскими устройствами из-за санкций.