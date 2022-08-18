Intel провоцирует нехватку ИТ-специалистов в России. Компания увозит из страны сотни разработчиков в Германию

Intel собирается вывезти около 500 сотрудников своего офиса в Нижнем Новгороде в Германию и другие страны мира. Компания еще в апреле 2022 г. свернула свою деятельность в России. По словам губернатора Нижегородской области, российские компании, в том числе Сбербанк и «Росатом» готовы нанять бывших работников Intel, лишь бы те не отбыли за границу.

Intel «грабит» Россию

Американская компания Intel намерена вывезти из страны несколько сотен сотрудников своего офиса в Нижнем Новгороде. По информации нижегородского портала «Бизнес News», о происходящем сообщил лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Intel – это крупнейший производитель процессоров с архитектурой х86 для ПК, ноутбуков и серверов. В марте 2022 г. она приостановила поставки своих CPU в Россию, а через месяц и вовсе свернула все операции на российском рынке.

Новый план Intel заключается в релокации 500 работников своего нижегородского офиса. По словам Глеба Никитина, Intel собирается перевезти их в Германию. Однако не исключено, что в итоге им предложат переселиться в другие страны Европы и остального мира.

На момент публикации материала не было известно, сколько именно человек продолжали работать в нижегородском офисе Intel, и специалистов в каких именно отраслях американский чипмейкер намерен вывезти за пределы России. Известно лишь, что в апреле 2022 г. Intel отправила в бессрочный отпуск почти 930 сотрудников своего подразделения в Нижнем Новгороде.

Попытки не допустить «утечки мозгов»

По словам губернатора Глеба Никитина, многие ИТ-компании, зарегистрированные в Нижегородской области, основаны именно выходцами из Intel. Он подчеркнул, что эти специалисты вели разработки в сферах графики, распознавания изображений и 3D-моделирования.

В своем заявлении Глеб Никитин акцентировал внимание на попытках удержать ИТ-специалистов, работающих на Intel, от переезда в другие страны. Он сказал, что этот процесс идет, в том числе и за счет Сбербанка и «Росатома», которые начали пополнять свои ИТ-отделы бывшими работниками Intel. «У нас создан кадровый центр по ИТ на базе КУПНО, где мы ищем возможности совместить потребности наших компаний с возможностями высвобождающихся специалистов», – добавил губернатор Нижегородской области.

Ни ИТ-специалистов, ни преподавателей

Одним лишь стремлением вывезти из России своих работников Intel ограничиваться не стала. Глеб Никитин обратил внимание на то, что она заморозила свою программу по подготовке учителей информатики, развернутую ранее в Нижегородской области.

Глеб Никитин о планах Intel

«Очень важная была роль – вместе с ННГУ им. Лобачевского действовала программа по обучению учителей информатики в области искусственного интеллекта, таким образом, формировался школьный уровень для поступления в ВУЗы, сейчас это все приостановлено», – сказал губернатор.

Москва пока в безопасности

На середину августа 2022 г. в активах Intel было два российских представительства, с учетом офиса в Нижнем Новгороде. Второй располагался в Москве. В начале апреля 2022 г., когда Intel объявила о своем уходе из России, в нижегородском и столичном центрах работало в сумме около 1200 человек.

К моменту выхода материала судьба московского офиса Intel известна не была. Однако у компании есть опыт закрытия своих российских подразделений. В 2004 г. она запустила представительство в Новосибирске, которое занималось разработкой компиляторов и вычислительными методами.

Спустя 12 лет, осенью 2016 г. Intel приняла решение закрыть это представительство и сосредоточить всю разработку в Нижнем Новгороде. На момент объявления о закрытии штат новосибирского центра Intel насчитывал около 130 человек.

Распространенная практика

Intel – не единственная иностранная компания, на весь мир заявившая о поддержке антироссийских санкций и тотальном бойкоте россиян и российского рынка. И далеко не она одна при этом стремится не растерять свой российский кадровый состав, в котором наверняка есть немало действительно ценных специалистов.

Как сообщал CNews, точно так же поступает интернет-гигант Google. Он пока еще присутствует в России, но свои санкции вводит, а также заставляет работников своего московского офиса переезжать за границу. Оказывающих сопротивление без промедления лишают работы.

В июне 2022 г. CNews писал, что немецкий банк Deutsche Bank тайком вывез сотни своих ИТ-специалистов из российских офисов. В общей сложности около 2000 человек релоцировались в Берлин (Германия). Людей перевозили преимущественно через Финляндию. Чтобы все пункты намеченного плана сработали, банк создал специальную команду из полусотни человек, которая решала все вопросы переезда.

В апреле 2022 г. крупный международный ИТ-аутсорсер Epam попался на вывозе российских ИТ-специалистов за рубеж, в частности, в Узбекистан, а также еще в 10 стран мира. В общей сложности Epam вывезла несколько сотен ИТ-специалистов. Примечательно, что компания создана выходцем из Белоруссии – страны, отказавшейся поддерживать антироссийские санкции.

И все же, не все зарубежные компании ценят своих российских сотрудников настолько, что готовы вложиться в их переезд со всеми вытекающими из этого дополнительными расходами. К примеру, Oracle решила, что такие траты ей ни к чему, и в начале июля 2022 г. сообщила о готовности уволить каждого сотрудника своего российского офиса. Это около 300 человек.